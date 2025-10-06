TőzsdeDEX+
A(z) élő KGEN ár ma 0.2527 USD. Kövesd nyomon a(z) KGEN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) KGEN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

KGEN árfolyam(KGEN)

1 KGEN-USD élő ár:

$0.2531
-7.62%1D
KGEN (KGEN) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 14:34:04 (UTC+8)

KGEN (KGEN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.2452
24h alacsony
$ 0.2795
24h magas

$ 0.2452
$ 0.2795
--
--
-0.16%

-7.62%

-11.99%

-11.99%

KGEN (KGEN) valós idejű ár: $ 0.2527. Az elmúlt 24 órában, a(z)KGEN legalacsonyabb ára $ 0.2452, legmagasabb ára pedig $ 0.2795 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KGEN valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KGEN változása a következő volt: -0.16% az elmúlt órában, -7.62% az elmúlt 24 órában, és -11.99% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

KGEN (KGEN) piaci információk

--
$ 667.38K
$ 667.38K$ 667.38K

$ 252.70M
$ 252.70M$ 252.70M

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

A(z) KGEN jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 667.38K. A(z) KGEN keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 252.70M.

KGEN (KGEN) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a KGEN mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.020877-7.62%
30 nap$ +0.0527+26.35%
60 nap$ +0.0527+26.35%
90 nap$ +0.0527+26.35%
KGEN árváltozása ma

A mai napon a(z) KGEN ára $ -0.020877 (-7.62%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

KGEN 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.0527 (+26.35%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

KGEN 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) KGEN ára $ +0.0527 (+26.35%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

KGEN 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.0527 (+26.35%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) KGEN (KGEN) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) KGEN árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) KGEN (KGEN)

Kratos Gamer Network (KGeN) is a decentralised, global gaming network built to empower the next generation of players - starting with emerging markets in the Global South. At its core, KGeN offers a decentralized data layer for gamers and publishers alike, using a transparent on-chain reputation engine called Proof of Gamer (PoG). This technology ensures that every gamer’s identity, achievements, and community connections remain authentic and verifiable.

KGEN elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál KGEN befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd KGEN a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről KGEN a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a KGEN vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

KGEN árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) KGEN (KGEN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) KGEN (KGEN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) KGEN rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) KGEN árelőrejelzését most!

KGEN (KGEN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) KGEN (KGEN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) KGEN token kapcsán!

Hogyan vásárolj KGEN (KGEN)

A következőt szeretnél vásárolni: KGEN? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz KGEN eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

KGEN helyi valutákra

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések KGEN

Mennyit ér ma a(z) KGEN (KGEN)?
A(z) élő KGEN ár a(z) USD esetében 0.2527 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) KGEN ára a(z) USD esetében?
A(z) KGEN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.2527. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) KGEN piaci plafonja?
A(z) KGEN piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) KGEN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) KGEN keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) KGEN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) KGEN mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) KGEN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) KGEN mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) KGEN kereskedési volumene?
A(z) KGEN élő 24 órás kereskedési volumene $ 667.38K USD.
A(z) KGEN ára emelkedni fog idén?
A(z) KGEN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) KGEN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 14:34:04 (UTC+8)

KGEN (KGEN) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$0.2531
-7.39%

