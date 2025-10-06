Mi a(z) KGEN (KGEN)

Kratos Gamer Network (KGeN) is a decentralised, global gaming network built to empower the next generation of players - starting with emerging markets in the Global South. At its core, KGeN offers a decentralized data layer for gamers and publishers alike, using a transparent on-chain reputation engine called Proof of Gamer (PoG). This technology ensures that every gamer’s identity, achievements, and community connections remain authentic and verifiable. Kratos Gamer Network (KGeN) is a decentralised, global gaming network built to empower the next generation of players - starting with emerging markets in the Global South. At its core, KGeN offers a decentralized data layer for gamers and publishers alike, using a transparent on-chain reputation engine called Proof of Gamer (PoG). This technology ensures that every gamer’s identity, achievements, and community connections remain authentic and verifiable.

KGEN elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál KGEN befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.



Ezenkívül a következőket teheti:

- Ellenőrizd KGEN a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.

- Olvass véleményeket és elemzéseket erről KGEN a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a KGEN vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

KGEN árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) KGEN (KGEN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) KGEN (KGEN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) KGEN rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) KGEN árelőrejelzését most!

KGEN (KGEN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) KGEN (KGEN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) KGEN token kapcsán!

Hogyan vásárolj KGEN (KGEN)

A következőt szeretnél vásárolni: KGEN? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz KGEN eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

KGEN helyi valutákra

Átváltó kipróbálása

KGEN Forrás

A(z) KGEN alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések KGEN Mennyit ér ma a(z) KGEN (KGEN)? A(z) élő KGEN ár a(z) USD esetében 0.2527 USD , amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján. Mi a(z) KGEN ára a(z) USD esetében? $ 0.2527 . Keresd fel a A(z) KGEN jelenlegi ára a(z) USD esetében. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért. Mi a(z) KGEN piaci plafonja? A(z) KGEN piaci plafonja -- USD . Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi. Mi a(z) KGEN keringésben lévő tokenszáma? A(z) KGEN keringésben lévő tokenszáma -- USD . Mi volt a(z) KGEN mindenkori legmagasabb ára? A(z) KGEN mindenkori legmagasabb ára -- USD . Mi volt a(z) KGEN mindenkori legmagasabb ár? A(z) KGEN mindenkori legalacsonyabb ára -- USD . Mekkora a(z) KGEN kereskedési volumene? A(z) KGEN élő 24 órás kereskedési volumene $ 667.38K USD . A(z) KGEN ára emelkedni fog idén? A(z) KGEN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) KGEN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.

KGEN (KGEN) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8) Típus Információ 11-02 15:42:00 Iparági frissítések The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion 11-01 15:13:00 Iparági frissítések Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history 11-01 13:14:00 Iparági frissítések Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains 10-31 18:37:21 Iparági frissítések Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear" 10-31 15:48:21 Iparági frissítések Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level 10-31 05:09:00 Iparági frissítések $1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik