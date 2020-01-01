Klever Finance (KFI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Klever Finance (KFI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Klever Finance (KFI) tokennel kapcsolatos információk Klever Finance is the Klever Blockchain governance token. KFI token holders will have an essential influence and crucial responsibility over the Klever Blockchain's function and have complete control over the apps protocol configuration (such as application fees and functionalities), as well as approval authority over new apps using an on-chain voting system. Hivatalos webhely: https://klever.org/ Fehér könyv: https://docs.klever.finance/ Block Explorer: https://kleverscan.org/asset/KFI Vásárolj most KFI tokent!

Klever Finance (KFI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Klever Finance (KFI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 11.00M $ 11.00M $ 11.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 19.93M $ 19.93M $ 19.93M Minden idők csúcspontja: $ 2.2 $ 2.2 $ 2.2 Minden idők mélypontja: $ 0.30255480582300115 $ 0.30255480582300115 $ 0.30255480582300115 Jelenlegi ár: $ 0.9492 $ 0.9492 $ 0.9492 További tudnivalók a(z) Klever Finance (KFI) áráról

Klever Finance (KFI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Klever Finance (KFI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KFI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KFI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KFI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KFI token élő árfolyamát!

A(z) KFI vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Klever Finance (KFI) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) KFI megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz KFI tokent a MEXC-n!

Klever Finance (KFI) árelőzményei A felhasználók a(z) KFI árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) KFI árelőzményeivel!

KFI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KFI kapcsán? KFI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) KFI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

