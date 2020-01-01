Kendu Inu (KENDU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Kendu Inu (KENDU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Kendu Inu (KENDU) tokennel kapcsolatos információk Kendu is the narrative, and you are the catalyst. Become the main character in the rise of the ultimate memecoin ecosystem. Will you join the pack? Hivatalos webhely: https://kendu.io/ Block Explorer: https://solscan.io/token/2nnrviYJRLcf2bXAxpKTRXzccoDbwaP4vzuGUG75Jo45 Vásárolj most KENDU tokent!

Kendu Inu (KENDU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Kendu Inu (KENDU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 13.47M $ 13.47M $ 13.47M Teljes tokenszám: $ 996.75B $ 996.75B $ 996.75B Keringésben lévő tokenszám: $ 948.43B $ 948.43B $ 948.43B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 14.20M $ 14.20M $ 14.20M Minden idők csúcspontja: $ 0.00010297 $ 0.00010297 $ 0.00010297 Minden idők mélypontja: $ 0.000006348332403023 $ 0.000006348332403023 $ 0.000006348332403023 Jelenlegi ár: $ 0.0000142 $ 0.0000142 $ 0.0000142 További tudnivalók a(z) Kendu Inu (KENDU) áráról

Kendu Inu (KENDU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Kendu Inu (KENDU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KENDU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KENDU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KENDU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KENDU token élő árfolyamát!

A(z) KENDU vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Kendu Inu (KENDU) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) KENDU megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz KENDU tokent a MEXC-n!

Kendu Inu (KENDU) árelőzményei A felhasználók a(z) KENDU árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) KENDU árelőzményeivel!

KENDU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KENDU kapcsán? KENDU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) KENDU tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

