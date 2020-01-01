Kekius Maximus (KEKIUS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Kekius Maximus (KEKIUS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Kekius Maximus (KEKIUS) tokennel kapcsolatos információk KEKIUS MAXIMUS is a frog-themed meme automatically generated by Grok. Hivatalos webhely: https://kekiusmaximus.vip Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x26e550ac11b26f78a04489d5f20f24e3559f7dd9 Vásárolj most KEKIUS tokent!

Kekius Maximus (KEKIUS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Kekius Maximus (KEKIUS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 21.84M $ 21.84M $ 21.84M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 21.84M $ 21.84M $ 21.84M Minden idők csúcspontja: $ 0.3988 $ 0.3988 $ 0.3988 Minden idők mélypontja: $ 0.000040926540333548 $ 0.000040926540333548 $ 0.000040926540333548 Jelenlegi ár: $ 0.021843 $ 0.021843 $ 0.021843 További tudnivalók a(z) Kekius Maximus (KEKIUS) áráról

A(z) Kekius Maximus (KEKIUS) token mélyreható struktúrája Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) KEKIUS tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés. Kekius Maximus is a memecoin project with multiple versions and communities on different blockchains (notably Solana, Ethereum, and BSC). The following analysis synthesizes the available information on its token economics, focusing on the version at kekiusmaximus.vip and related sources. Issuance Mechanism Fair Launch: Kekius Maximus was launched as a fair launch memecoin, meaning there was no presale, private sale, or VC allocation. All tokens were made available to the public at launch.

Kekius Maximus was launched as a fair launch memecoin, meaning there was no presale, private sale, or VC allocation. All tokens were made available to the public at launch. Total Supply: The total supply is consistently cited as 1,000,000,000 (1 billion) tokens across the main versions.

The total supply is consistently cited as across the main versions. Deflationary Mechanisms: Some versions mention deflationary features, such as token burns, but the primary supply is fixed at launch. Allocation Mechanism No Team/VC Allocation: There is no evidence of tokens reserved for the team, advisors, or investors. The entire supply was made available to the community.

There is no evidence of tokens reserved for the team, advisors, or investors. The entire supply was made available to the community. Liquidity Provision: 100% of the liquidity pool (LP) tokens were reportedly burnt, ensuring that the liquidity cannot be withdrawn by the deployers.

100% of the liquidity pool (LP) tokens were reportedly burnt, ensuring that the liquidity cannot be withdrawn by the deployers. No Taxes: The token operates with a 0% transaction tax, meaning no fees are taken on transfers or trades. Example Allocation Table Allocation Category Percentage Details Public (Fair Launch) 100% All tokens available at launch Team/VC/Advisors 0% None reserved Liquidity Pool 100% LP tokens burnt Transaction Tax 0% No tax on transfers Usage and Incentive Mechanism Community & Meme Utility: The primary use is as a meme token, fostering community engagement, meme creation, and social interaction.

The primary use is as a meme token, fostering community engagement, meme creation, and social interaction. Holder Rewards: Some versions mention rewards for loyal holders, but no explicit staking or yield mechanism is described.

Some versions mention rewards for loyal holders, but no explicit staking or yield mechanism is described. Ecosystem Participation: The token is used for community events, meme contests, and potentially for accessing exclusive content (e.g., bi-weekly stories/comics).

The token is used for community events, meme contests, and potentially for accessing exclusive content (e.g., bi-weekly stories/comics). No Explicit Governance or Staking: There is no mention of governance rights or staking mechanisms in the official documentation. Locking Mechanism No Lockups or Vesting: There are no lockups, vesting schedules, or delayed unlocks. All tokens are liquid and tradable from launch.

There are no lockups, vesting schedules, or delayed unlocks. All tokens are liquid and tradable from launch. LP Burn: The only "lock" is the burning of LP tokens, which permanently locks liquidity in the decentralized exchange pool. Unlocking Time Immediate Unlock: All tokens are unlocked and available at launch. There are no future unlock events or vesting cliffs. Summary Table Mechanism Description Issuance Fair launch, 1B total supply, no presale/private sale Allocation 100% to public, 0% team/VC, LP tokens burnt Usage/Incentives Meme utility, community engagement, no explicit staking or governance Locking No token lockups; LP tokens burnt to lock liquidity Unlocking All tokens unlocked at launch; no vesting or future unlocks Additional Context and Implications Transparency & Decentralization: The fair launch and LP burn are designed to maximize transparency and minimize the risk of rug pulls or centralized control.

The fair launch and LP burn are designed to maximize transparency and minimize the risk of rug pulls or centralized control. Speculative Nature: As a pure memecoin, value is driven by community hype, social media trends, and viral events (e.g., Elon Musk's X handle change).

As a pure memecoin, value is driven by community hype, social media trends, and viral events (e.g., Elon Musk's X handle change). No Intrinsic Yield: There are no built-in yield, staking, or governance features, which is typical for meme tokens.

There are no built-in yield, staking, or governance features, which is typical for meme tokens. Market Volatility: The absence of lockups or vesting means all tokens can be traded immediately, contributing to high volatility and susceptibility to pump-and-dump cycles. Limitations No On-Chain Vesting Data: There is no on-chain or official documentation of vesting or unlock schedules, as all tokens are unlocked at launch.

There is no on-chain or official documentation of vesting or unlock schedules, as all tokens are unlocked at launch. Multiple Versions: There are several Kekius Maximus tokens on different chains and with different communities. This summary focuses on the most prominent and original version as referenced by kekiusmaximus.vip. References Kekius Maximus Official Site

Kekius Maximus on Solana

Kekius Maximus on BSC

Kekius Maximus Coin In conclusion, Kekius Maximus exemplifies the pure meme token model: fair launch, no team or VC allocation, no vesting, and all tokens unlocked and tradable from day one. Its economics are designed for maximum community participation and transparency, but also come with the risks and volatility typical of memecoins.

Kekius Maximus (KEKIUS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Kekius Maximus (KEKIUS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KEKIUS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KEKIUS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KEKIUS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KEKIUS token élő árfolyamát!

