KingdomStarter (KDG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) KingdomStarter (KDG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

KingdomStarter (KDG) tokennel kapcsolatos információk KingdomStarter is a decentralized fundraising platform that enables projects to raise capital on multiple chains as well as brings them exclusive support to develop through our services including community building, marketing, advisory, partnership expansion, technical service etc. It also gives investors the opportunity to get early access to top-tier projects and invest in token sales at an initial stage. Hivatalos webhely: https://kingdomstarter.io/ Fehér könyv: https://docs.kingdomgame.org/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x87a2d9a9a6b2d61b2a57798f1b4b2ddd19458fb6 Vásárolj most KDG tokent!

KingdomStarter (KDG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) KingdomStarter (KDG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 120.43K $ 120.43K $ 120.43K Teljes tokenszám: $ 951.00M $ 951.00M $ 951.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 531.00M $ 531.00M $ 531.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 226.80K $ 226.80K $ 226.80K Minden idők csúcspontja: $ 0.030447 $ 0.030447 $ 0.030447 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0002268 $ 0.0002268 $ 0.0002268 További tudnivalók a(z) KingdomStarter (KDG) áráról

KingdomStarter (KDG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) KingdomStarter (KDG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KDG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KDG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KDG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KDG token élő árfolyamát!

A(z) KDG vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) KingdomStarter (KDG) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) KDG megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz KDG tokent a MEXC-n!

KingdomStarter (KDG) árelőzményei A felhasználók a(z) KDG árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) KDG árelőzményeivel!

KDG árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KDG kapcsán? KDG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) KDG tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

