Karrat (KARRAT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Karrat (KARRAT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Karrat (KARRAT) tokennel kapcsolatos információk The KARRAT Protocol is a set of smart contracts and other modules enabling users to generate in-game playable characters from NFTs, aiming to bridge the world between web3 and gaming while also unlocking the future of conversational AI chatbots to the masses. My Pet Hooligan, the first game to integrate $KARRAT and the KARRAT Protocol, is a highly anticipated social-action game in Early Access (Pre-Alpha) release on EPIC Games. Hivatalos webhely: https://www.karratcoin.com/ Fehér könyv: https://docs.karratcoin.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xAcd2c239012D17BEB128B0944D49015104113650 Vásárolj most KARRAT tokent!

Karrat (KARRAT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Karrat (KARRAT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 20.41M $ 20.41M $ 20.41M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 391.83M $ 391.83M $ 391.83M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 52.10M $ 52.10M $ 52.10M Minden idők csúcspontja: $ 1.3297 $ 1.3297 $ 1.3297 Minden idők mélypontja: $ 0.030300711023323768 $ 0.030300711023323768 $ 0.030300711023323768 Jelenlegi ár: $ 0.0521 $ 0.0521 $ 0.0521 További tudnivalók a(z) Karrat (KARRAT) áráról

Karrat (KARRAT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Karrat (KARRAT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KARRAT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KARRAT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KARRAT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KARRAT token élő árfolyamát!

A(z) KARRAT vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Karrat (KARRAT) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) KARRAT megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz KARRAT tokent a MEXC-n!

Karrat (KARRAT) árelőzményei A felhasználók a(z) KARRAT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) KARRAT árelőzményeivel!

KARRAT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KARRAT kapcsán? KARRAT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) KARRAT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

