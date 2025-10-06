TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Karma Coin ár ma 0.001466 USD. Kövesd nyomon a(z) KARMA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) KARMA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Karma Coin ár ma 0.001466 USD. Kövesd nyomon a(z) KARMA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) KARMA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: KARMA

KARMA árinformációk

Mi a(z) KARMA

KARMA fehér könyv

KARMA hivatalos webhely

KARMA tokenomikai adatai

KARMA árelőrejelzés

KARMA előzmények

KARMA Vásárlási útmutató

KARMA-fiat valutaváltó

KARMA spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Karma Coin Logó

Karma Coin árfolyam(KARMA)

1 KARMA-USD élő ár:

$0.001466
$0.001466$0.001466
-2.13%1D
USD
Karma Coin (KARMA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:04:31 (UTC+8)

Karma Coin (KARMA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.001359
$ 0.001359$ 0.001359
24h alacsony
$ 0.001602
$ 0.001602$ 0.001602
24h magas

$ 0.001359
$ 0.001359$ 0.001359

$ 0.001602
$ 0.001602$ 0.001602

--
----

--
----

0.00%

-2.13%

-29.69%

-29.69%

Karma Coin (KARMA) valós idejű ár: $ 0.001466. Az elmúlt 24 órában, a(z)KARMA legalacsonyabb ára $ 0.001359, legmagasabb ára pedig $ 0.001602 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KARMA valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KARMA változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, -2.13% az elmúlt 24 órában, és -29.69% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Karma Coin (KARMA) piaci információk

--
----

$ 1.36K
$ 1.36K$ 1.36K

$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M

--
----

999,988,284
999,988,284 999,988,284

SOL

A(z) Karma Coin jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 1.36K. A(z) KARMA keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 999988284. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.47M.

Karma Coin (KARMA) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Karma Coin mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00003191-2.13%
30 nap$ -0.002054-58.36%
60 nap$ -0.000534-26.70%
90 nap$ -0.000534-26.70%
Karma Coin árváltozása ma

A mai napon a(z) KARMA ára $ -0.00003191 (-2.13%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Karma Coin 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.002054 (-58.36%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Karma Coin 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) KARMA ára $ -0.000534 (-26.70%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Karma Coin 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.000534 (-26.70%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Karma Coin (KARMA) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Karma Coin árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Karma Coin (KARMA)

A digital currency with a heart - giving back where it matters most. In a world where technological progress must go hand in hand with social responsibility, $KARMA was created with a simple yet powerful vision: $KARMA aims to be a stable, transparent, and sustainable bridge between crypto innovation and real human need. We believe that true value is not just created in markets, but in people's lives. That's why $KARMA is built to give back where it's needed and where it makes a real difference.

Karma Coin elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Karma Coin befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd KARMA a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Karma Coin a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Karma Coin vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Karma Coin árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Karma Coin (KARMA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Karma Coin (KARMA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Karma Coin rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Karma Coin árelőrejelzését most!

Karma Coin (KARMA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Karma Coin (KARMA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) KARMA token kapcsán!

Hogyan vásárolj Karma Coin (KARMA)

A következőt szeretnél vásárolni: Karma Coin? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Karma Coin eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

KARMA helyi valutákra

1 Karma Coin(KARMA) - VND
38.57779
1 Karma Coin(KARMA) - AUD
A$0.00222832
1 Karma Coin(KARMA) - GBP
0.00111416
1 Karma Coin(KARMA) - EUR
0.00126076
1 Karma Coin(KARMA) - USD
$0.001466
1 Karma Coin(KARMA) - MYR
RM0.00614254
1 Karma Coin(KARMA) - TRY
0.06165996
1 Karma Coin(KARMA) - JPY
¥0.225764
1 Karma Coin(KARMA) - ARS
ARS$2.12155122
1 Karma Coin(KARMA) - RUB
0.11857008
1 Karma Coin(KARMA) - INR
0.13034206
1 Karma Coin(KARMA) - IDR
Rp24.43332356
1 Karma Coin(KARMA) - PHP
0.08628876
1 Karma Coin(KARMA) - EGP
￡E.0.06931248
1 Karma Coin(KARMA) - BRL
R$0.00787242
1 Karma Coin(KARMA) - CAD
C$0.0020524
1 Karma Coin(KARMA) - BDT
0.17864676
1 Karma Coin(KARMA) - NGN
2.11848728
1 Karma Coin(KARMA) - COP
$5.68215736
1 Karma Coin(KARMA) - ZAR
R.0.02539112
1 Karma Coin(KARMA) - UAH
0.06126414
1 Karma Coin(KARMA) - TZS
T.Sh.3.59313668
1 Karma Coin(KARMA) - VES
Bs0.323986
1 Karma Coin(KARMA) - CLP
$1.37804
1 Karma Coin(KARMA) - PKR
Rs0.41352928
1 Karma Coin(KARMA) - KZT
0.77401868
1 Karma Coin(KARMA) - THB
฿0.04755704
1 Karma Coin(KARMA) - TWD
NT$0.04513814
1 Karma Coin(KARMA) - AED
د.إ0.00538022
1 Karma Coin(KARMA) - CHF
Fr0.0011728
1 Karma Coin(KARMA) - HKD
HK$0.01139082
1 Karma Coin(KARMA) - AMD
֏0.55952822
1 Karma Coin(KARMA) - MAD
.د.م0.01354584
1 Karma Coin(KARMA) - MXN
$0.02720896
1 Karma Coin(KARMA) - SAR
ريال0.00548284
1 Karma Coin(KARMA) - ETB
Br0.2252509
1 Karma Coin(KARMA) - KES
KSh0.18886478
1 Karma Coin(KARMA) - JOD
د.أ0.001039394
1 Karma Coin(KARMA) - PLN
0.00540954
1 Karma Coin(KARMA) - RON
лв0.00646506
1 Karma Coin(KARMA) - SEK
kr0.01391234
1 Karma Coin(KARMA) - BGN
лв0.00247754
1 Karma Coin(KARMA) - HUF
Ft0.49342628
1 Karma Coin(KARMA) - CZK
0.03094726
1 Karma Coin(KARMA) - KWD
د.ك0.000448596
1 Karma Coin(KARMA) - ILS
0.0047645
1 Karma Coin(KARMA) - BOB
Bs0.01010074
1 Karma Coin(KARMA) - AZN
0.0024922
1 Karma Coin(KARMA) - TJS
SM0.01345788
1 Karma Coin(KARMA) - GEL
0.00397286
1 Karma Coin(KARMA) - AOA
Kz1.34125806
1 Karma Coin(KARMA) - BHD
.د.ب0.00054975
1 Karma Coin(KARMA) - BMD
$0.001466
1 Karma Coin(KARMA) - DKK
kr0.00948502
1 Karma Coin(KARMA) - HNL
L0.03845318
1 Karma Coin(KARMA) - MUR
0.06705484
1 Karma Coin(KARMA) - NAD
$0.02534714
1 Karma Coin(KARMA) - NOK
kr0.01483592
1 Karma Coin(KARMA) - NZD
$0.00255084
1 Karma Coin(KARMA) - PAB
B/.0.001466
1 Karma Coin(KARMA) - PGK
K0.0061572
1 Karma Coin(KARMA) - QAR
ر.ق0.00532158
1 Karma Coin(KARMA) - RSD
дин.0.1482859
1 Karma Coin(KARMA) - UZS
soʻm17.66264654
1 Karma Coin(KARMA) - ALL
L0.12239634
1 Karma Coin(KARMA) - ANG
ƒ0.00262414
1 Karma Coin(KARMA) - AWG
ƒ0.00262414
1 Karma Coin(KARMA) - BBD
$0.002932
1 Karma Coin(KARMA) - BAM
KM0.00246288
1 Karma Coin(KARMA) - BIF
Fr4.298312
1 Karma Coin(KARMA) - BND
$0.00189114
1 Karma Coin(KARMA) - BSD
$0.001466
1 Karma Coin(KARMA) - JMD
$0.2346333
1 Karma Coin(KARMA) - KHR
5.864
1 Karma Coin(KARMA) - KMF
Fr0.624516
1 Karma Coin(KARMA) - LAK
31.86956458
1 Karma Coin(KARMA) - LKR
රු0.44504828
1 Karma Coin(KARMA) - MDL
L0.02486336
1 Karma Coin(KARMA) - MGA
Ar6.5739838
1 Karma Coin(KARMA) - MOP
P0.01169868
1 Karma Coin(KARMA) - MVR
0.0224298
1 Karma Coin(KARMA) - MWK
MK2.5363266
1 Karma Coin(KARMA) - MZN
MT0.0936774
1 Karma Coin(KARMA) - NPR
रु0.20735104
1 Karma Coin(KARMA) - PYG
10.323572
1 Karma Coin(KARMA) - RWF
Fr2.124234
1 Karma Coin(KARMA) - SBD
$0.01206518
1 Karma Coin(KARMA) - SCR
0.02116904
1 Karma Coin(KARMA) - SRD
$0.056441
1 Karma Coin(KARMA) - SVC
$0.01278352
1 Karma Coin(KARMA) - SZL
L0.02533248
1 Karma Coin(KARMA) - TMT
m0.005131
1 Karma Coin(KARMA) - TND
د.ت0.00431004
1 Karma Coin(KARMA) - TTD
$0.0098955
1 Karma Coin(KARMA) - UGX
Sh5.089952
1 Karma Coin(KARMA) - XAF
Fr0.834154
1 Karma Coin(KARMA) - XCD
$0.0039582
1 Karma Coin(KARMA) - XOF
Fr0.834154
1 Karma Coin(KARMA) - XPF
Fr0.150998
1 Karma Coin(KARMA) - BWP
P0.01962974
1 Karma Coin(KARMA) - BZD
$0.002932
1 Karma Coin(KARMA) - CVE
$0.13966582
1 Karma Coin(KARMA) - DJF
Fr0.259482
1 Karma Coin(KARMA) - DOP
$0.09392662
1 Karma Coin(KARMA) - DZD
د.ج0.1899203
1 Karma Coin(KARMA) - FJD
$0.00335714
1 Karma Coin(KARMA) - GNF
Fr12.74687
1 Karma Coin(KARMA) - GTQ
Q0.01120024
1 Karma Coin(KARMA) - GYD
$0.30585158
1 Karma Coin(KARMA) - ISK
kr0.18325

Karma Coin Forrás

A(z) Karma Coin alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Karma Coin Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Karma Coin

Mennyit ér ma a(z) Karma Coin (KARMA)?
A(z) élő KARMA ár a(z) USD esetében 0.001466 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) KARMA ára a(z) USD esetében?
A(z) KARMA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.001466. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Karma Coin piaci plafonja?
A(z) KARMA piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) KARMA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) KARMA keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) KARMA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) KARMA mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) KARMA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) KARMA mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) KARMA kereskedési volumene?
A(z) KARMA élő 24 órás kereskedési volumene $ 1.36K USD.
A(z) KARMA ára emelkedni fog idén?
A(z) KARMA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) KARMA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:04:31 (UTC+8)

Karma Coin (KARMA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

KARMA-USD kalkulátor

Összeg

KARMA
KARMA
USD
USD

1 KARMA = 0.001466 USD

KARMA kereskedés

KARMA/USDT
$0.001466
$0.001466$0.001466
-2.13%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,506.59
$109,506.59$109,506.59

-0.54%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,856.54
$3,856.54$3,856.54

+0.08%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02512
$0.02512$0.02512

-4.52%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.73
$186.73$186.73

+1.60%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1929
$1.1929$1.1929

-5.46%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,506.59
$109,506.59$109,506.59

-0.54%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,856.54
$3,856.54$3,856.54

+0.08%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.73
$186.73$186.73

+1.60%

DASH Logó

DASH

DASH

$90.18
$90.18$90.18

+1.78%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4946
$2.4946$2.4946

-0.21%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0391
$0.0391$0.0391

-21.80%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05591
$0.05591$0.05591

+179.55%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09502
$0.09502$0.09502

+15.02%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002000
$0.000000002000$0.000000002000

+359.77%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02230
$0.02230$0.02230

+178.75%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000483
$0.0000483$0.0000483

+91.66%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006208
$0.00006208$0.00006208

+69.57%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000619
$0.000000000619$0.000000000619

+59.12%