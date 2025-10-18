KaratDAO (KARAT) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) KaratDAO (KARAT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Utolsó frissítés: 2025-10-18 11:47:50 (UTC+8)
KaratDAO (KARAT) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) KaratDAO (KARAT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 148.75K
Teljes tokenszám:
$ 2.00B
Keringésben lévő tokenszám:
$ 255.54M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 1.16M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.0487
Minden idők mélypontja:
$ 0.000463150077110209
Jelenlegi ár:
$ 0.0005821
KaratDAO (KARAT) tokennel kapcsolatos információk

Karat leverages on-chain MPC and ZK technologies to create a sharable Web 2 & 3 ID data layer. Karat encrypts user data such as email and Twitter, links it to the user’s wallet, and stores it on IPFS. Users and nodes are then given the MPC private key, allowing them to completely decentralize control over all data access permissions. This infrastructure is intended to be the infrastructure of all future Dapps that require Web3 social, data indexing, advertising delivery, and login permission calls.

Hivatalos webhely:
https://karatdao.com
Fehér könyv:
https://docs.karatdao.com/
Block Explorer:
https://explorer.zksync.io/address/0xCDb7D260c107499C80B4b748e8331c64595972a1#contract

KaratDAO (KARAT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) KaratDAO (KARAT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó KARAT tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező KARAT token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) KARAT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KARAT token élő árfolyamát!

