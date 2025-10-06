Mi a(z) KaratDAO (KARAT)

Karat leverages on-chain MPC and ZK technologies to create a sharable Web 2 & 3 ID data layer. Karat encrypts user data such as email and Twitter, links it to the user's wallet, and stores it on IPFS. Users and nodes are then given the MPC private key, allowing them to completely decentralize control over all data access permissions. This infrastructure is intended to be the infrastructure of all future Dapps that require Web3 social, data indexing, advertising delivery, and login permission calls.

KaratDAO elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál KaratDAO befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.



Mennyit fog érni a(z) KaratDAO (KARAT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) KaratDAO (KARAT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) KaratDAO rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

KaratDAO (KARAT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) KaratDAO (KARAT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) KARAT token kapcsán!

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések KaratDAO Mennyit ér ma a(z) KaratDAO (KARAT)? A(z) élő KARAT ár a(z) USD esetében 0.0005838 USD , amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján. Mi a(z) KARAT ára a(z) USD esetében? $ 0.0005838 . Keresd fel a A(z) KARAT jelenlegi ára a(z) USD esetében. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért. Mi a(z) KaratDAO piaci plafonja? A(z) KARAT piaci plafonja $ 149.18K USD . Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi. Mi a(z) KARAT keringésben lévő tokenszáma? A(z) KARAT keringésben lévő tokenszáma 255.54M USD . Mi volt a(z) KARAT mindenkori legmagasabb ára? A(z) KARAT mindenkori legmagasabb ára 0.05802041506845649 USD . Mi volt a(z) KARAT mindenkori legmagasabb ár? A(z) KARAT mindenkori legalacsonyabb ára 0.000463150077110209 USD . Mekkora a(z) KARAT kereskedési volumene? A(z) KARAT élő 24 órás kereskedési volumene $ 55.39K USD . A(z) KARAT ára emelkedni fog idén? A(z) KARAT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) KARAT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.

