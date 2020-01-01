Joseon Mun (JSM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Joseon Mun (JSM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Joseon Mun (JSM) tokennel kapcsolatos információk The Joseon Mun is the national currency of Joseon, the first legally recognized cyber nation state in the world. As a national currency, JSM is the first unbannable cryptocurrency in the world. Additionally, as a sovereign nation, Joseon provides a legal jurisdiction which is a safe haven for crypto and blockchain. Hivatalos webhely: https://joseon.com/ Fehér könyv: https://joseon.cloud/JoseonWhitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x04C618CDbc1D59142dFEB4B9864835A06983EC2d Vásárolj most JSM tokent!

Joseon Mun (JSM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Joseon Mun (JSM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 2.40T $ 2.40T $ 2.40T Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 576.00M $ 576.00M $ 576.00M Minden idők csúcspontja: $ 0.199995 $ 0.199995 $ 0.199995 Minden idők mélypontja: $ 0.000288405072957311 $ 0.000288405072957311 $ 0.000288405072957311 Jelenlegi ár: $ 0.00024 $ 0.00024 $ 0.00024 További tudnivalók a(z) Joseon Mun (JSM) áráról

Joseon Mun (JSM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Joseon Mun (JSM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó JSM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező JSM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) JSM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) JSM token élő árfolyamát!

A(z) JSM vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Joseon Mun (JSM) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) JSM megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz JSM tokent a MEXC-n!

Joseon Mun (JSM) árelőzményei A felhasználók a(z) JSM árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) JSM árelőzményeivel!

JSM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) JSM kapcsán? JSM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) JSM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

