TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő John Tsubasa Rivals ár ma 0.01402 USD. Kövesd nyomon a(z) JOHN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) JOHN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő John Tsubasa Rivals ár ma 0.01402 USD. Kövesd nyomon a(z) JOHN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) JOHN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: JOHN

JOHN árinformációk

Mi a(z) JOHN

JOHN fehér könyv

JOHN hivatalos webhely

JOHN tokenomikai adatai

JOHN árelőrejelzés

JOHN előzmények

JOHN Vásárlási útmutató

JOHN-fiat valutaváltó

JOHN spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

John Tsubasa Rivals Logó

John Tsubasa Rivals árfolyam(JOHN)

1 JOHN-USD élő ár:

$0.01402
$0.01402$0.01402
-0.98%1D
USD
John Tsubasa Rivals (JOHN) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:04:01 (UTC+8)

John Tsubasa Rivals (JOHN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.01362
$ 0.01362$ 0.01362
24h alacsony
$ 0.01445
$ 0.01445$ 0.01445
24h magas

$ 0.01362
$ 0.01362$ 0.01362

$ 0.01445
$ 0.01445$ 0.01445

--
----

--
----

-0.08%

-0.98%

-2.85%

-2.85%

John Tsubasa Rivals (JOHN) valós idejű ár: $ 0.01402. Az elmúlt 24 órában, a(z)JOHN legalacsonyabb ára $ 0.01362, legmagasabb ára pedig $ 0.01445 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) JOHN valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) JOHN változása a következő volt: -0.08% az elmúlt órában, -0.98% az elmúlt 24 órában, és -2.85% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

John Tsubasa Rivals (JOHN) piaci információk

--
----

$ 52.77K
$ 52.77K$ 52.77K

$ 14.02M
$ 14.02M$ 14.02M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

KLAY

A(z) John Tsubasa Rivals jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 52.77K. A(z) JOHN keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 14.02M.

John Tsubasa Rivals (JOHN) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a John Tsubasa Rivals mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0001388-0.98%
30 nap$ -0.00132-8.61%
60 nap$ -0.00208-12.92%
90 nap$ -0.00712-33.69%
John Tsubasa Rivals árváltozása ma

A mai napon a(z) JOHN ára $ -0.0001388 (-0.98%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

John Tsubasa Rivals 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.00132 (-8.61%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

John Tsubasa Rivals 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) JOHN ára $ -0.00208 (-12.92%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

John Tsubasa Rivals 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.00712 (-33.69%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) John Tsubasa Rivals (JOHN) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) John Tsubasa Rivals árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) John Tsubasa Rivals (JOHN)

Captain Tsubasa -RIVALS- | Mini App is a next-generation football game that combines the globally beloved Captain Tsubasa with the power of Web3. JOHN plays a crucial role in supporting the growth of the entire ecosystem as the game evolves, ensuring that players can enjoy its long-term value.

John Tsubasa Rivals elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál John Tsubasa Rivals befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd JOHN a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről John Tsubasa Rivals a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a John Tsubasa Rivals vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

John Tsubasa Rivals árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) John Tsubasa Rivals (JOHN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) John Tsubasa Rivals (JOHN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) John Tsubasa Rivals rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) John Tsubasa Rivals árelőrejelzését most!

John Tsubasa Rivals (JOHN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) John Tsubasa Rivals (JOHN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) JOHN token kapcsán!

Hogyan vásárolj John Tsubasa Rivals (JOHN)

A következőt szeretnél vásárolni: John Tsubasa Rivals? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz John Tsubasa Rivals eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

JOHN helyi valutákra

1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - VND
368.9363
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - AUD
A$0.0213104
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - GBP
0.0106552
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - EUR
0.0120572
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - USD
$0.01402
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - MYR
RM0.0587438
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - TRY
0.5896812
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - JPY
¥2.15908
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - ARS
ARS$20.2893234
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - RUB
1.1339376
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - INR
1.2465182
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - IDR
Rp233.6665732
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - PHP
0.8252172
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - EGP
￡E.0.6628656
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - BRL
R$0.0752874
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - CAD
C$0.019628
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - BDT
1.7084772
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - NGN
20.2600216
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - COP
$54.3409592
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - ZAR
R.0.2428264
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - UAH
0.5858958
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - TZS
T.Sh.34.3627396
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - VES
Bs3.09842
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - CLP
$13.1788
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - PKR
Rs3.9547616
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - KZT
7.4022796
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - THB
฿0.4548088
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - TWD
NT$0.4316758
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - AED
د.إ0.0514534
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - CHF
Fr0.011216
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - HKD
HK$0.1089354
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - AMD
֏5.3510134
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - MAD
.د.م0.1295448
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - MXN
$0.2602112
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - SAR
ريال0.0524348
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - ETB
Br2.154173
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - KES
KSh1.8061966
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - JOD
د.أ0.00994018
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - PLN
0.0517338
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - RON
лв0.0618282
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - SEK
kr0.1330498
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - BGN
лв0.0236938
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - HUF
Ft4.7188516
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - CZK
0.2959622
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - KWD
د.ك0.00429012
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - ILS
0.045565
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - BOB
Bs0.0965978
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - AZN
0.023834
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - TJS
SM0.1287036
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - GEL
0.0379942
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - AOA
Kz12.8270382
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - BHD
.د.ب0.0052575
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - BMD
$0.01402
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - DKK
kr0.0907094
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - HNL
L0.3677446
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - MUR
0.6412748
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - NAD
$0.2424058
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - NOK
kr0.1418824
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - NZD
$0.0243948
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - PAB
B/.0.01402
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - PGK
K0.058884
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - QAR
ر.ق0.0508926
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - RSD
дин.1.418123
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - UZS
soʻm168.9156238
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - ALL
L1.1705298
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - ANG
ƒ0.0250958
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - AWG
ƒ0.0250958
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - BBD
$0.02804
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - BAM
KM0.0235536
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - BIF
Fr41.10664
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - BND
$0.0180858
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - BSD
$0.01402
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - JMD
$2.243901
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - KHR
56.08
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - KMF
Fr5.97252
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - LAK
304.7826026
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - LKR
රු4.2561916
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - MDL
L0.2377792
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - MGA
Ar62.869886
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - MOP
P0.1118796
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - MVR
0.214506
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - MWK
MK24.256002
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - MZN
MT0.895878
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - NPR
रु1.9829888
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - PYG
98.72884
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - RWF
Fr20.31498
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - SBD
$0.1153846
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - SCR
0.2024488
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - SRD
$0.53977
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - SVC
$0.1222544
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - SZL
L0.2422656
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - TMT
m0.04907
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - TND
د.ت0.0412188
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - TTD
$0.094635
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - UGX
Sh48.67744
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - XAF
Fr7.97738
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - XCD
$0.037854
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - XOF
Fr7.97738
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - XPF
Fr1.44406
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - BWP
P0.1877278
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - BZD
$0.02804
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - CVE
$1.3356854
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - DJF
Fr2.48154
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - DOP
$0.8982614
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - DZD
د.ج1.816291
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - FJD
$0.0321058
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - GNF
Fr121.9039
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - GTQ
Q0.1071128
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - GYD
$2.9249926
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) - ISK
kr1.7525

John Tsubasa Rivals Forrás

A(z) John Tsubasa Rivals alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos John Tsubasa Rivals Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések John Tsubasa Rivals

Mennyit ér ma a(z) John Tsubasa Rivals (JOHN)?
A(z) élő JOHN ár a(z) USD esetében 0.01402 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) JOHN ára a(z) USD esetében?
A(z) JOHN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01402. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) John Tsubasa Rivals piaci plafonja?
A(z) JOHN piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) JOHN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) JOHN keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) JOHN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) JOHN mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) JOHN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) JOHN mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) JOHN kereskedési volumene?
A(z) JOHN élő 24 órás kereskedési volumene $ 52.77K USD.
A(z) JOHN ára emelkedni fog idén?
A(z) JOHN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) JOHN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:04:01 (UTC+8)

John Tsubasa Rivals (JOHN) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

JOHN-USD kalkulátor

Összeg

JOHN
JOHN
USD
USD

1 JOHN = 0.01402 USD

JOHN kereskedés

JOHN/USDT
$0.01402
$0.01402$0.01402
-0.98%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,554.04
$109,554.04$109,554.04

-0.50%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,858.57
$3,858.57$3,858.57

+0.13%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02512
$0.02512$0.02512

-4.52%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.78
$186.78$186.78

+1.63%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1957
$1.1957$1.1957

-5.24%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,554.04
$109,554.04$109,554.04

-0.50%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,858.57
$3,858.57$3,858.57

+0.13%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.78
$186.78$186.78

+1.63%

DASH Logó

DASH

DASH

$89.52
$89.52$89.52

+1.03%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4962
$2.4962$2.4962

-0.14%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0396
$0.0396$0.0396

-20.80%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05591
$0.05591$0.05591

+179.55%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09502
$0.09502$0.09502

+15.02%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002000
$0.000000002000$0.000000002000

+359.77%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02141
$0.02141$0.02141

+167.62%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000483
$0.0000483$0.0000483

+91.66%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006165
$0.00006165$0.00006165

+68.39%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000619
$0.000000000619$0.000000000619

+59.12%