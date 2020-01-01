JOE (JOE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) JOE (JOE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

JOE (JOE) tokennel kapcsolatos információk Trader Joe is your one-stop decentralized trading platform on the Avalanche network. Hivatalos webhely: https://www.lfj.gg/ Block Explorer: https://snowtrace.io/token/0x6e84a6216ea6dacc71ee8e6b0a5b7322eebc0fdd Vásárolj most JOE tokent!

JOE (JOE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) JOE (JOE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 65.01M $ 65.01M $ 65.01M Teljes tokenszám: $ 464.57M $ 464.57M $ 464.57M Keringésben lévő tokenszám: $ 403.06M $ 403.06M $ 403.06M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 80.65M $ 80.65M $ 80.65M Minden idők csúcspontja: $ 4.258 $ 4.258 $ 4.258 Minden idők mélypontja: $ 0.12463049005163536 $ 0.12463049005163536 $ 0.12463049005163536 Jelenlegi ár: $ 0.1613 $ 0.1613 $ 0.1613 További tudnivalók a(z) JOE (JOE) áráról

JOE (JOE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) JOE (JOE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó JOE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező JOE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) JOE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) JOE token élő árfolyamát!

A(z) JOE vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) JOE (JOE) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) JOE megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz JOE tokent a MEXC-n!

JOE (JOE) árelőzményei A felhasználók a(z) JOE árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) JOE árelőzményeivel!

JOE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) JOE kapcsán? JOE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) JOE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

