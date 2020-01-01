Japan Open Chain (JOC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Japan Open Chain (JOC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Japan Open Chain (JOC) tokennel kapcsolatos információk Japan Open Chain (JOC) is a L1 public blockchain optimized for business, with a practical balance between decentralization and scalability. JOC adopts the “Proof of Authority (PoA)” consensus algorithm, which ensures sufficient reliability and excellent scalability as long as it is operated by trusted validators. Hivatalos webhely: https://www.japanopenchain.org/en/ Fehér könyv: https://www.jbfd.org/en/joc-whitepaper Block Explorer: https://explorer.japanopenchain.org/ Vásárolj most JOC tokent!

Japan Open Chain (JOC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Japan Open Chain (JOC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 92.80M $ 92.80M $ 92.80M Minden idők csúcspontja: $ 1 $ 1 $ 1 Minden idők mélypontja: $ 0.05313718186221487 $ 0.05313718186221487 $ 0.05313718186221487 Jelenlegi ár: $ 0.0928 $ 0.0928 $ 0.0928 További tudnivalók a(z) Japan Open Chain (JOC) áráról

Japan Open Chain (JOC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Japan Open Chain (JOC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó JOC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező JOC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) JOC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) JOC token élő árfolyamát!

A(z) JOC vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Japan Open Chain (JOC) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) JOC megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz JOC tokent a MEXC-n!

Japan Open Chain (JOC) árelőzményei A felhasználók a(z) JOC árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) JOC árelőzményeivel!

JOC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) JOC kapcsán? JOC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) JOC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

