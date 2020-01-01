JLaunchpad (JLP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) JLaunchpad (JLP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

JLaunchpad (JLP) tokennel kapcsolatos információk A fairlaunch platform that helps blockchain projects launch and expand within the Web3 ecosystem. It is backed by Ting Foundation, UFIN Labs, BingX, and Coinstore Labs — strategic partners who have collectively onboarded over 40 million users and supported more than 400 projects across various blockchain networks. The JLaunchpad Alpha Accelerator Program is focused on identifying and supporting promising Web3 projects in mini-apps, SocialFi, AI and GameFi. Hivatalos webhely: https://www.jlaunchpad.com Fehér könyv: https://docs.jlaunchpad.com Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x7add55f6220a63c5e1fda057efdf5600c02ddf3f Vásárolj most JLP tokent!

JLaunchpad (JLP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) JLaunchpad (JLP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 427.00K $ 427.00K $ 427.00K Minden idők csúcspontja: $ 0.048 $ 0.048 $ 0.048 Minden idők mélypontja: $ 0.00025110873318845 $ 0.00025110873318845 $ 0.00025110873318845 Jelenlegi ár: $ 0.000427 $ 0.000427 $ 0.000427 További tudnivalók a(z) JLaunchpad (JLP) áráról

JLaunchpad (JLP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) JLaunchpad (JLP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó JLP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező JLP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) JLP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) JLP token élő árfolyamát!

A(z) JLP vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) JLaunchpad (JLP) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) JLP megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz JLP tokent a MEXC-n!

JLaunchpad (JLP) árelőzményei A felhasználók a(z) JLP árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) JLP árelőzményeivel!

JLP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) JLP kapcsán? JLP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) JLP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

