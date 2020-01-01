JEWEL (JEWEL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) JEWEL (JEWEL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

JEWEL (JEWEL) tokennel kapcsolatos információk JEWEL Token description: DeFi Kingdoms is a cross-chain fantasy RPG built on the DFKChain, Kaia, and Metis ecosystems. The JEWEL token is the primary token of the DeFi Kingdoms ecosystem, used for staking, gas, governance, and more! Also, if you need an endpoint for JEWEL circulating supply, you can use: https://supply.defikingdoms.com/jewel or https://supply.defikingdoms.com/jewel/circulatingsupply Hivatalos webhely: https://defikingdoms.com/ Fehér könyv: https://docs.defikingdoms.com/ Block Explorer: https://explorer.harmony.one/address/0x72cb10c6bfa5624dd07ef608027e366bd690048f Vásárolj most JEWEL tokent!

JEWEL (JEWEL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) JEWEL (JEWEL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.97M $ 3.97M $ 3.97M Teljes tokenszám: $ 121.01M $ 121.01M $ 121.01M Keringésben lévő tokenszám: $ 113.54M $ 113.54M $ 113.54M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.23M $ 4.23M $ 4.23M Minden idők csúcspontja: $ 24.33 $ 24.33 $ 24.33 Minden idők mélypontja: $ 0.010132781636744387 $ 0.010132781636744387 $ 0.010132781636744387 Jelenlegi ár: $ 0.03498 $ 0.03498 $ 0.03498 További tudnivalók a(z) JEWEL (JEWEL) áráról

JEWEL (JEWEL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) JEWEL (JEWEL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó JEWEL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező JEWEL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) JEWEL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) JEWEL token élő árfolyamát!

A(z) JEWEL vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) JEWEL (JEWEL) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) JEWEL megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz JEWEL tokent a MEXC-n!

JEWEL (JEWEL) árelőzményei A felhasználók a(z) JEWEL árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) JEWEL árelőzményeivel!

JEWEL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) JEWEL kapcsán? JEWEL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) JEWEL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

