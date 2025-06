Mi a(z) I m a Jeet (JEETS)

$JEETS is a Solana-based meme token inspired by the infamous “jeet” —the trader who buys tops, sells bottoms, panics during dips, and rage-tweets the devs. But this isn’t just a meme — it’s a movement of jeets turning paper hands into diamond hands. A brutally honest mirror of crypto culture, $JEETS is built on community, memes, and shared trading trauma—aiming to transform every panic-seller into a proud HODLer.

I m a Jeet elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál I m a Jeet befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.



Ezenkívül a következőket teheti:

- Ellenőrizd JEETS a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.

- Olvass véleményeket és elemzéseket erről I m a Jeet a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a I m a Jeet vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

I m a Jeet (JEETS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) I m a Jeet (JEETS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) JEETS token kapcsán!

Hogyan vásárolj I m a Jeet (JEETS)

A következőt szeretnél vásárolni: I m a Jeet? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz I m a Jeet eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

1 JEETS – VND ₫ 28.1702075 1 JEETS – AUD A$ 0.00164857 1 JEETS – GBP £ 0.00079217 1 JEETS – EUR € 0.000931335 1 JEETS – USD $ 0.0010705 1 JEETS – MYR RM 0.004549625 1 JEETS – TRY ₺ 0.04232757 1 JEETS – JPY ¥ 0.15550083 1 JEETS – RUB ₽ 0.08405566 1 JEETS – INR ₹ 0.09287658 1 JEETS – IDR Rp 17.54917752 1 JEETS – KRW ₩ 1.47046021 1 JEETS – PHP ₱ 0.06133965 1 JEETS – EGP £E. 0.054156595 1 JEETS – BRL R$ 0.005877045 1 JEETS – CAD C$ 0.001466585 1 JEETS – BDT ৳ 0.130847215 1 JEETS – NGN ₦ 1.65711259 1 JEETS – UAH ₴ 0.044607735 1 JEETS – VES Bs 0.109191 1 JEETS – PKR Rs 0.30342252 1 JEETS – KZT ₸ 0.555814305 1 JEETS – THB ฿ 0.03506958 1 JEETS – TWD NT$ 0.03166539 1 JEETS – AED د.إ 0.003928735 1 JEETS – CHF Fr 0.000867105 1 JEETS – HKD HK$ 0.00839272 1 JEETS – MAD .د.م 0.00978437 1 JEETS – MXN $ 0.02040373

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések I m a Jeet Mi a(z) I m a Jeet (JEETS) ára ma? A(z) I m a Jeet (JEETS) élő ára 0.0010705 USD . Mi a(z) I m a Jeet (JEETS) teljes piaci értéke? A(z) I m a Jeet aktuális teljes piaci értéke -- USD . A(z) JEETS aktuális kínálatának és a(z) 0.0010705 USD valós idejű piaci árának szorzataként számítják ki. Mi a(z) I m a Jeet (JEETS) keringésben lévő tokenszáma? A(z) I m a Jeet (JEETS) jelenlegi keringésben lévő tokenszáma -- USD . Mi volt a(z) I m a Jeet (JEETS) legmagasabb ára? 2025-06-19 időpontban a(z) I m a Jeet (JEETS) legmagasabb ára: 0.0011876 USD . Mi a(z) I m a Jeet (JEETS) 24 órás kereskedési volumene? A(z) I m a Jeet (JEETS) 24 órás kereskedési volumene $ 66.97K USD . Több kereskedhető tokent fedezhetsz fel a MEXC-n, és ellenőrizheted a 24 órás kereskedési volumenüket.

