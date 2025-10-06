TőzsdeDEX+
A(z) élő JDcom ár ma 34.53 USD. Kövesd nyomon a(z) JDON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) JDON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: JDON

JDON árinformációk

Mi a(z) JDON

JDON hivatalos webhely

JDON tokenomikai adatai

JDON árelőrejelzés

JDON előzmények

JDON Vásárlási útmutató

JDON-fiat valutaváltó

JDON spot

JDcom Logó

JDcom árfolyam(JDON)

1 JDON-USD élő ár:

$34.53
$34.53
+5.24%1D
USD
JDcom (JDON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:03:40 (UTC+8)

JDcom (JDON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 32.74
$ 32.74
24h alacsony
$ 34.82
$ 34.82
24h magas

$ 32.74
$ 32.74

$ 34.82
$ 34.82

$ 36.90868486875765
$ 36.90868486875765

$ 30.590269632126216
$ 30.590269632126216

+4.98%

+5.24%

+1.14%

+1.14%

JDcom (JDON) valós idejű ár: $ 34.53. Az elmúlt 24 órában, a(z)JDON legalacsonyabb ára $ 32.74, legmagasabb ára pedig $ 34.82 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) JDON valaha volt legmagasabb ára $ 36.90868486875765, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 30.590269632126216 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) JDON változása a következő volt: +4.98% az elmúlt órában, +5.24% az elmúlt 24 órában, és +1.14% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

JDcom (JDON) piaci információk

No.2180

$ 1.04M
$ 1.04M

$ 53.34K
$ 53.34K

$ 1.04M
$ 1.04M

30.10K
30.10K

30,097.5861377
30,097.5861377

ETH

A(z) JDcom jelenlegi piaci plafonja $ 1.04M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 53.34K. A(z) JDON keringésben lévő tokenszáma 30.10K, és a teljes tokenszám 30097.5861377. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.04M.

JDcom (JDON) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a JDcom mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +1.7193+5.24%
30 nap$ -0.94-2.66%
60 nap$ +14.53+72.65%
90 nap$ +14.53+72.65%
JDcom árváltozása ma

A mai napon a(z) JDON ára $ +1.7193 (+5.24%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

JDcom 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.94 (-2.66%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

JDcom 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) JDON ára $ +14.53 (+72.65%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

JDcom 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +14.53 (+72.65%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) JDcom (JDON) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) JDcom árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) JDcom (JDON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

JDcom elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál JDcom befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd JDON a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről JDcom a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a JDcom vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

JDcom árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) JDcom (JDON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) JDcom (JDON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) JDcom rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) JDcom árelőrejelzését most!

JDcom (JDON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) JDcom (JDON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) JDON token kapcsán!

Hogyan vásárolj JDcom (JDON)

A következőt szeretnél vásárolni: JDcom? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz JDcom eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

JDON helyi valutákra

1 JDcom(JDON) - VND
908,656.95
1 JDcom(JDON) - AUD
A$52.4856
1 JDcom(JDON) - GBP
26.2428
1 JDcom(JDON) - EUR
29.6958
1 JDcom(JDON) - USD
$34.53
1 JDcom(JDON) - MYR
RM144.6807
1 JDcom(JDON) - TRY
1,452.3318
1 JDcom(JDON) - JPY
¥5,317.62
1 JDcom(JDON) - ARS
ARS$49,970.7801
1 JDcom(JDON) - RUB
2,792.7864
1 JDcom(JDON) - INR
3,070.0623
1 JDcom(JDON) - IDR
Rp575,499.7698
1 JDcom(JDON) - PHP
2,032.4358
1 JDcom(JDON) - EGP
￡E.1,632.5784
1 JDcom(JDON) - BRL
R$185.4261
1 JDcom(JDON) - CAD
C$48.342
1 JDcom(JDON) - BDT
4,207.8258
1 JDcom(JDON) - NGN
49,898.6124
1 JDcom(JDON) - COP
$133,836.8988
1 JDcom(JDON) - ZAR
R.598.0596
1 JDcom(JDON) - UAH
1,443.0087
1 JDcom(JDON) - TZS
T.Sh.84,632.3394
1 JDcom(JDON) - VES
Bs7,631.13
1 JDcom(JDON) - CLP
$32,458.2
1 JDcom(JDON) - PKR
Rs9,740.2224
1 JDcom(JDON) - KZT
18,231.1494
1 JDcom(JDON) - THB
฿1,120.1532
1 JDcom(JDON) - TWD
NT$1,063.1787
1 JDcom(JDON) - AED
د.إ126.7251
1 JDcom(JDON) - CHF
Fr27.624
1 JDcom(JDON) - HKD
HK$268.2981
1 JDcom(JDON) - AMD
֏13,179.0651
1 JDcom(JDON) - MAD
.د.م319.0572
1 JDcom(JDON) - MXN
$640.8768
1 JDcom(JDON) - SAR
ريال129.1422
1 JDcom(JDON) - ETB
Br5,305.5345
1 JDcom(JDON) - KES
KSh4,448.4999
1 JDcom(JDON) - JOD
د.أ24.48177
1 JDcom(JDON) - PLN
127.4157
1 JDcom(JDON) - RON
лв152.2773
1 JDcom(JDON) - SEK
kr327.6897
1 JDcom(JDON) - BGN
лв58.3557
1 JDcom(JDON) - HUF
Ft11,622.1074
1 JDcom(JDON) - CZK
728.9283
1 JDcom(JDON) - KWD
د.ك10.56618
1 JDcom(JDON) - ILS
112.2225
1 JDcom(JDON) - BOB
Bs237.9117
1 JDcom(JDON) - AZN
58.701
1 JDcom(JDON) - TJS
SM316.9854
1 JDcom(JDON) - GEL
93.5763
1 JDcom(JDON) - AOA
Kz31,591.8423
1 JDcom(JDON) - BHD
.د.ب12.94875
1 JDcom(JDON) - BMD
$34.53
1 JDcom(JDON) - DKK
kr223.4091
1 JDcom(JDON) - HNL
L905.7219
1 JDcom(JDON) - MUR
1,579.4022
1 JDcom(JDON) - NAD
$597.0237
1 JDcom(JDON) - NOK
kr349.4436
1 JDcom(JDON) - NZD
$60.0822
1 JDcom(JDON) - PAB
B/.34.53
1 JDcom(JDON) - PGK
K145.026
1 JDcom(JDON) - QAR
ر.ق125.3439
1 JDcom(JDON) - RSD
дин.3,492.7095
1 JDcom(JDON) - UZS
soʻm416,024.0007
1 JDcom(JDON) - ALL
L2,882.9097
1 JDcom(JDON) - ANG
ƒ61.8087
1 JDcom(JDON) - AWG
ƒ61.8087
1 JDcom(JDON) - BBD
$69.06
1 JDcom(JDON) - BAM
KM58.0104
1 JDcom(JDON) - BIF
Fr101,241.96
1 JDcom(JDON) - BND
$44.5437
1 JDcom(JDON) - BSD
$34.53
1 JDcom(JDON) - JMD
$5,526.5265
1 JDcom(JDON) - KHR
138,120
1 JDcom(JDON) - KMF
Fr14,709.78
1 JDcom(JDON) - LAK
750,652.1589
1 JDcom(JDON) - LKR
රු10,482.6174
1 JDcom(JDON) - MDL
L585.6288
1 JDcom(JDON) - MGA
Ar154,842.879
1 JDcom(JDON) - MOP
P275.5494
1 JDcom(JDON) - MVR
528.309
1 JDcom(JDON) - MWK
MK59,740.353
1 JDcom(JDON) - MZN
MT2,206.467
1 JDcom(JDON) - NPR
रु4,883.9232
1 JDcom(JDON) - PYG
243,160.26
1 JDcom(JDON) - RWF
Fr50,033.97
1 JDcom(JDON) - SBD
$284.1819
1 JDcom(JDON) - SCR
498.6132
1 JDcom(JDON) - SRD
$1,329.405
1 JDcom(JDON) - SVC
$301.1016
1 JDcom(JDON) - SZL
L596.6784
1 JDcom(JDON) - TMT
m120.855
1 JDcom(JDON) - TND
د.ت101.5182
1 JDcom(JDON) - TTD
$233.0775
1 JDcom(JDON) - UGX
Sh119,888.16
1 JDcom(JDON) - XAF
Fr19,647.57
1 JDcom(JDON) - XCD
$93.231
1 JDcom(JDON) - XOF
Fr19,647.57
1 JDcom(JDON) - XPF
Fr3,556.59
1 JDcom(JDON) - BWP
P462.3567
1 JDcom(JDON) - BZD
$69.06
1 JDcom(JDON) - CVE
$3,289.6731
1 JDcom(JDON) - DJF
Fr6,111.81
1 JDcom(JDON) - DOP
$2,212.3371
1 JDcom(JDON) - DZD
د.ج4,473.3615
1 JDcom(JDON) - FJD
$79.0737
1 JDcom(JDON) - GNF
Fr300,238.35
1 JDcom(JDON) - GTQ
Q263.8092
1 JDcom(JDON) - GYD
$7,203.9939
1 JDcom(JDON) - ISK
kr4,316.25

JDcom Forrás

A(z) JDcom alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos JDcom Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések JDcom

Mennyit ér ma a(z) JDcom (JDON)?
A(z) élő JDON ár a(z) USD esetében 34.53 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) JDON ára a(z) USD esetében?
A(z) JDON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 34.53. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) JDcom piaci plafonja?
A(z) JDON piaci plafonja $ 1.04M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) JDON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) JDON keringésben lévő tokenszáma 30.10K USD.
Mi volt a(z) JDON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) JDON mindenkori legmagasabb ára 36.90868486875765 USD.
Mi volt a(z) JDON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) JDON mindenkori legalacsonyabb ára 30.590269632126216 USD.
Mekkora a(z) JDON kereskedési volumene?
A(z) JDON élő 24 órás kereskedési volumene $ 53.34K USD.
A(z) JDON ára emelkedni fog idén?
A(z) JDON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) JDON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:03:40 (UTC+8)

JDcom (JDON) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

JDON-USD kalkulátor

Összeg

JDON
JDON
USD
USD

1 JDON = 34.53 USD

JDON kereskedés

JDON/USDT
$34.53
$34.53
+5.27%

$109,527.22
$109,527.22

$3,857.10
$3,857.10

$0.02550
$0.02550

$186.78
$186.78

$1.1978
$1.1978

$109,527.22
$109,527.22

$3,857.10
$3,857.10

$186.78
$186.78

$89.77
$89.77

$2.4964
$2.4964

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$0.0396
$0.0396

$0.05610
$0.05610

$0.09508
$0.09508

$0.000000002000
$0.000000002000

$0.02358
$0.02358

$0.0000483
$0.0000483

$0.00006140
$0.00006140

$0.000000000619
$0.000000000619

