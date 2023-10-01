Jasmy (JASMY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Jasmy (JASMY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Jasmy (JASMY) tokennel kapcsolatos információk Create a data value sharing platform through blockchain distributed storage technology and Jasmy's own data encryption technology. Hivatalos webhely: https://www.jasmy.co.jp/en_company.html Fehér könyv: https://www.jasmy.co.jp/images/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x7420B4b9a0110cdC71fB720908340C03F9Bc03EC

Jasmy (JASMY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Jasmy (JASMY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 689.07M $ 689.07M $ 689.07M Teljes tokenszám: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 49.44B $ 49.44B $ 49.44B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 696.80M $ 696.80M $ 696.80M Minden idők csúcspontja: $ 5.00262 $ 5.00262 $ 5.00262 Minden idők mélypontja: $ 0.002747024523852261 $ 0.002747024523852261 $ 0.002747024523852261 Jelenlegi ár: $ 0.013936 $ 0.013936 $ 0.013936 További tudnivalók a(z) Jasmy (JASMY) áráról

A(z) Jasmy (JASMY) token mélyreható struktúrája Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) JASMY tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés. Overview JasmyCoin (JASMY) is an ERC-20 token on Ethereum with a maximum supply of 50 billion tokens. The project aims to power an IoT data platform, but as of August 2024, the ecosystem is not yet operational, and the token's primary utility is for payment, investment, and trading on exchanges. Issuance Mechanism Total Supply: 50,000,000,000 JASMY (fixed, no inflation).

50,000,000,000 JASMY (fixed, no inflation). Token Standard: ERC-20 on Ethereum. Allocation Mechanism The most recent and verifiable allocation (from project documentation and Medium posts) is as follows: Allocation Category Amount (JASMY) % of Max Supply Unlock/Distribution Details Ecosystem 24,000,000,000 48.00% Locked, distributed as business grows (instant unlock at allocation, but gradual use) Funds & Institutional Investors 13,500,000,000 27.00% Locked, distributed linearly/daily from Oct 2021 to Sep 2023 Contributors & Communities 10,000,000,000 20.00% Fully unlocked at token genesis (Oct 2021) Incentive Fund 2,500,000,000 5.00% Cliff unlock, fully unlocked on Oct 1, 2023 if milestones achieved (details not disclosed) Usage and Incentive Mechanism Planned Utility: Pay service fees on the Jasmy platform. Purchase access to data in Personal Data Lockers (PDLs). Medium of exchange for products/services on partner platforms.

Current Utility (as of Aug 2024): No active platform utility; only used for payments, investment, and trading. No evidence of active staking, liquidity mining, or user rewards. No claims on capital, voting rights, or profit-sharing for holders.

Locking and Unlocking Mechanism Allocation Category Unlock Mechanism Unlock Schedule/Details Ecosystem Instant (locked for use) Tokens available from Oct 2021, distributed as business grows (no fixed schedule) Funds & Institutional Investors Linear (daily) Unlocked daily from Oct 2021 to Sep 2023 Contributors & Communities Instant Fully unlocked at token genesis (Oct 2021) Incentive Fund Cliff Fully unlocked on Oct 1, 2023, if milestones achieved (milestones not publicly listed) Unlocking Timeframes: Most major unlocks completed by late 2023. As of August 2024, the vast majority of tokens are unlocked and in circulation.

Additional Notes Acquisition: JASMY can be purchased on major centralized and decentralized exchanges.

JASMY can be purchased on major centralized and decentralized exchanges. Staking: Staking was announced for BEP-20 JASMY on BNB Smart Chain, but no evidence of an active program as of August 2024.

Staking was announced for BEP-20 JASMY on BNB Smart Chain, but no evidence of an active program as of August 2024. Concentration: As of August 2024, the top 10 wallets hold ~35.89% of the supply, with some large exchange wallets among them. Summary Table Category Amount (JASMY) % of Supply Unlock Mechanism Unlock Period/Status Ecosystem 24,000,000,000 48.00% Instant/Locked As business grows (since Oct 2021) Funds & Institutional Investors 13,500,000,000 27.00% Linear/Daily Oct 2021 – Sep 2023 (completed) Contributors & Communities 10,000,000,000 20.00% Instant Fully unlocked (Oct 2021) Incentive Fund 2,500,000,000 5.00% Cliff Fully unlocked (Oct 2023, if milestones met) Limitations and Transparency There have been multiple versions of allocation plans in whitepapers and Medium posts; the above reflects the most recent and verifiable data.

Some details, such as the specific milestones for the Incentive Fund unlock, have not been publicly disclosed.

No evidence of ongoing or future scheduled unlocks as of August 2024. In summary: JasmyCoin's token economics are characterized by a fixed supply, major unlocks completed by 2023, and a current lack of active platform utility or incentive mechanisms. Most tokens are now liquid, with a significant portion held by large wallets and exchanges.

Jasmy (JASMY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Jasmy (JASMY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó JASMY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező JASMY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) JASMY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) JASMY token élő árfolyamát!

