izumi Finance (IZI) tokennel kapcsolatos információk izumi Finance provides Programmable Liquidity as a Service (LaaS) firstly on Ethereum with Uniswap V3, and then will extend the liquidity service to multi-chains with built-in DEX. It will help liquidity providers earn additional liquidity mining rewards as well as trading fees on Uniswap V3. On the other side, it will help protocols attract liquidity in an efficient and lasting way. Hivatalos webhely: https://izumi.finance/home Fehér könyv: https://docs.izumi.finance/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9ad37205d608b8b219e6a2573f922094cec5c200 Vásárolj most IZI tokent!

izumi Finance (IZI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) izumi Finance (IZI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.25M $ 3.25M $ 3.25M Teljes tokenszám: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 787.40M $ 787.40M $ 787.40M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 8.26M $ 8.26M $ 8.26M Minden idők csúcspontja: $ 0.2324 $ 0.2324 $ 0.2324 Minden idők mélypontja: $ 0.003707408845399886 $ 0.003707408845399886 $ 0.003707408845399886 Jelenlegi ár: $ 0.004129 $ 0.004129 $ 0.004129 További tudnivalók a(z) izumi Finance (IZI) áráról

izumi Finance (IZI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) izumi Finance (IZI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó IZI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező IZI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) IZI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) IZI token élő árfolyamát!

A(z) IZI vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) izumi Finance (IZI) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) IZI megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz IZI tokent a MEXC-n!

izumi Finance (IZI) árelőzményei A felhasználók a(z) IZI árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) IZI árelőzményeivel!

IZI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) IZI kapcsán? IZI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) IZI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

