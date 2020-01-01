ISKRA Token (ISK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ISKRA Token (ISK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ISKRA Token (ISK) tokennel kapcsolatos információk Iskra is a web3 gaming platform that provides players and game developers with a premier destination to explore the thrill and excitement of Web3 games. Our ultimate mission is to create breaking ground in the Web3 gaming world and lead the way into a new era of blockchain entertainment. Iskra is redefining the way people play games with web3 for the future of play. Hivatalos webhely: https://iskra.world/ Fehér könyv: https://whitepaper.iskra.world/summary/iskra-the-future-of-play Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x17d2628D30F8e9E966c9Ba831c9B9b01ea8Ea75C Vásárolj most ISK tokent!

ISKRA Token (ISK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ISKRA Token (ISK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Teljes tokenszám: $ 996.85M $ 996.85M $ 996.85M Keringésben lévő tokenszám: $ 383.17M $ 383.17M $ 383.17M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.63M $ 3.63M $ 3.63M Minden idők csúcspontja: $ 0.3015 $ 0.3015 $ 0.3015 Minden idők mélypontja: $ 0.003558451112001086 $ 0.003558451112001086 $ 0.003558451112001086 Jelenlegi ár: $ 0.00363 $ 0.00363 $ 0.00363 További tudnivalók a(z) ISKRA Token (ISK) áráról

ISKRA Token (ISK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ISKRA Token (ISK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ISK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ISK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ISK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ISK token élő árfolyamát!

A(z) ISK vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) ISKRA Token (ISK) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) ISK megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz ISK tokent a MEXC-n!

ISKRA Token (ISK) árelőzményei A felhasználók a(z) ISK árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) ISK árelőzményeivel!

ISK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ISK kapcsán? ISK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ISK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

