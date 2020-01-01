Iron Fish (IRON) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Iron Fish (IRON) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Iron Fish (IRON) tokennel kapcsolatos információk Iron Fish is building the encryption layer for crypto. It is a brand new Layer-1, Proof of Work chain where every transaction is encrypted, protecting sensitive user information with zero-knowledge proofs (ZKPs) for validation. Their goal is for Iron Fish to be the privacy layer for all crypto, letting assets from other chains be transferred over to Iron Fish to gain the benefit of privacy. Hivatalos webhely: https://ironfish.network/ Fehér könyv: https://ironfish.network/docs/whitepaper/1_introduction Block Explorer: https://explorer.ironfish.network/ Vásárolj most IRON tokent!

Iron Fish (IRON) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Iron Fish (IRON) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 66.22M $ 66.22M $ 66.22M Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 11.89M $ 11.89M $ 11.89M Minden idők csúcspontja: $ 4 $ 4 $ 4 Minden idők mélypontja: $ 0.07877187701738696 $ 0.07877187701738696 $ 0.07877187701738696 Jelenlegi ár: $ 0.1795 $ 0.1795 $ 0.1795 További tudnivalók a(z) Iron Fish (IRON) áráról

Iron Fish (IRON) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Iron Fish (IRON) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó IRON tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező IRON token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) IRON tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) IRON token élő árfolyamát!

