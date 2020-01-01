IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) tokenomikai adatai

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) tokennel kapcsolatos információk

Your AI-native security agent that scans smart contracts in real-time, identifies vulnerabilities, and delivers actionable insights directly on X—where Web3 builders live.

Hivatalos webhely:
https://undercoveriris.io/
Fehér könyv:
https://undercoveriris.io/who-is-iris
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xEA87148a703ADc0DE89dB2aC2b6b381093aE8ee0

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
--
----
Teljes tokenszám:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Keringésben lévő tokenszám:
--
----
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 5.02M
$ 5.02M$ 5.02M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.0834
$ 0.0834$ 0.0834
Minden idők mélypontja:
--
----
Jelenlegi ár:
$ 0.00502
$ 0.00502$ 0.00502

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó IRISVIRTUAL tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező IRISVIRTUAL token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) IRISVIRTUAL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) IRISVIRTUAL token élő árfolyamát!

A(z) IRISVIRTUAL vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) IRISVIRTUAL megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) árelőzményei

A felhasználók a(z) IRISVIRTUAL árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

IRISVIRTUAL árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) IRISVIRTUAL kapcsán? IRISVIRTUAL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.