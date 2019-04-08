IRISnet (IRIS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) IRISnet (IRIS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

IRISnet (IRIS) tokennel kapcsolatos információk IRISnet: Interchain Service Hub for NextGen Distributed Applications -- A BPoS Blockchain that is Self Evolutionary. IRIS network (a.k.a. IRISnet) aims to establish a technology foundation to facilitate construction of next-generation distributed applications. By incorporating a comprehensive service infrastructure and an enhanced IBC protocol into Cosmos stack, IRISnet enables integration and interoperablity of business services offered by heterogeneous blockchains including public chains as well as consortium chains. Hivatalos webhely: https://www.irisnet.org/ Fehér könyv: https://www.irisnet.org/docs/resources/whitepaper-en.html Block Explorer: https://irishub.iobscan.io/#/home Vásárolj most IRIS tokent!

IRISnet (IRIS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) IRISnet (IRIS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Teljes tokenszám: $ 2.12B $ 2.12B $ 2.12B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.61B $ 1.61B $ 1.61B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.85M $ 1.85M $ 1.85M Minden idők csúcspontja: $ 0.31584 $ 0.31584 $ 0.31584 Minden idők mélypontja: $ 0.000234721767649552 $ 0.000234721767649552 $ 0.000234721767649552 Jelenlegi ár: $ 0.0008706 $ 0.0008706 $ 0.0008706 További tudnivalók a(z) IRISnet (IRIS) áráról

IRISnet (IRIS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) IRISnet (IRIS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó IRIS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező IRIS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) IRIS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) IRIS token élő árfolyamát!

A(z) IRIS vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) IRISnet (IRIS) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) IRIS megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz IRIS tokent a MEXC-n!

IRISnet (IRIS) árelőzményei A felhasználók a(z) IRIS árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) IRIS árelőzményeivel!

IRIS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) IRIS kapcsán? IRIS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) IRIS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

