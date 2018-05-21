IoTeX Network (IOTX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) IoTeX Network (IOTX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

IoTeX Network (IOTX) tokennel kapcsolatos információk IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation. Hivatalos webhely: https://www.iotex.io/ Fehér könyv: https://iotex.io/2.0 Block Explorer: https://iotexscan.io/ Vásárolj most IOTX tokent!

IoTeX Network (IOTX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) IoTeX Network (IOTX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 241.42M $ 241.42M $ 241.42M Teljes tokenszám: $ 9.44B $ 9.44B $ 9.44B Keringésben lévő tokenszám: $ 9.44B $ 9.44B $ 9.44B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 255.70M $ 255.70M $ 255.70M Minden idők csúcspontja: $ 0.262048 $ 0.262048 $ 0.262048 Minden idők mélypontja: $ 0.00123909173461 $ 0.00123909173461 $ 0.00123909173461 Jelenlegi ár: $ 0.02557 $ 0.02557 $ 0.02557 További tudnivalók a(z) IoTeX Network (IOTX) áráról

IoTeX Network (IOTX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) IoTeX Network (IOTX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó IOTX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező IOTX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) IOTX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) IOTX token élő árfolyamát!

IoTeX Network (IOTX) árelőzményei A felhasználók a(z) IOTX árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) IOTX árelőzményeivel!

IOTX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) IOTX kapcsán? IOTX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) IOTX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

