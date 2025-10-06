TőzsdeDEX+
A(z) élő Intel ár ma 40.29 USD. Kövesd nyomon a(z) INTCON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) INTCON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: INTCON

INTCON árinformációk

Mi a(z) INTCON

INTCON hivatalos webhely

INTCON tokenomikai adatai

INTCON árelőrejelzés

INTCON előzmények

INTCON Vásárlási útmutató

INTCON-fiat valutaváltó

INTCON spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Intel Logó

Intel árfolyam(INTCON)

1 INTCON-USD élő ár:

$40.29
$40.29$40.29
+0.95%1D
USD
Intel (INTCON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:03:05 (UTC+8)

Intel (INTCON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 39.05
$ 39.05$ 39.05
24h alacsony
$ 40.53
$ 40.53$ 40.53
24h magas

$ 39.05
$ 39.05$ 39.05

$ 40.53
$ 40.53$ 40.53

$ 42.38863945727811
$ 42.38863945727811$ 42.38863945727811

$ 23.741402264383435
$ 23.741402264383435$ 23.741402264383435

+1.48%

+0.95%

+4.67%

+4.67%

Intel (INTCON) valós idejű ár: $ 40.29. Az elmúlt 24 órában, a(z)INTCON legalacsonyabb ára $ 39.05, legmagasabb ára pedig $ 40.53 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) INTCON valaha volt legmagasabb ára $ 42.38863945727811, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 23.741402264383435 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) INTCON változása a következő volt: +1.48% az elmúlt órában, +0.95% az elmúlt 24 órában, és +4.67% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Intel (INTCON) piaci információk

No.1845

$ 1.99M
$ 1.99M$ 1.99M

$ 86.87K
$ 86.87K$ 86.87K

$ 1.99M
$ 1.99M$ 1.99M

49.50K
49.50K 49.50K

49,495.58085168
49,495.58085168 49,495.58085168

ETH

A(z) Intel jelenlegi piaci plafonja $ 1.99M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 86.87K. A(z) INTCON keringésben lévő tokenszáma 49.50K, és a teljes tokenszám 49495.58085168. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.99M.

Intel (INTCON) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Intel mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.3792+0.95%
30 nap$ +3.2+8.62%
60 nap$ +25.29+168.60%
90 nap$ +25.29+168.60%
Intel árváltozása ma

A mai napon a(z) INTCON ára $ +0.3792 (+0.95%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Intel 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +3.2 (+8.62%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Intel 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) INTCON ára $ +25.29 (+168.60%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Intel 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +25.29 (+168.60%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Intel (INTCON) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Intel árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Intel (INTCON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Intel elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Intel befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd INTCON a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Intel a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Intel vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Intel árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Intel (INTCON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Intel (INTCON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Intel rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Intel árelőrejelzését most!

Intel (INTCON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Intel (INTCON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) INTCON token kapcsán!

Hogyan vásárolj Intel (INTCON)

A következőt szeretnél vásárolni: Intel? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Intel eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

INTCON helyi valutákra

Intel Forrás

A(z) Intel alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Intel Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Intel

Mennyit ér ma a(z) Intel (INTCON)?
A(z) élő INTCON ár a(z) USD esetében 40.29 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) INTCON ára a(z) USD esetében?
A(z) INTCON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 40.29. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Intel piaci plafonja?
A(z) INTCON piaci plafonja $ 1.99M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) INTCON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) INTCON keringésben lévő tokenszáma 49.50K USD.
Mi volt a(z) INTCON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) INTCON mindenkori legmagasabb ára 42.38863945727811 USD.
Mi volt a(z) INTCON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) INTCON mindenkori legalacsonyabb ára 23.741402264383435 USD.
Mekkora a(z) INTCON kereskedési volumene?
A(z) INTCON élő 24 órás kereskedési volumene $ 86.87K USD.
A(z) INTCON ára emelkedni fog idén?
A(z) INTCON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) INTCON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:03:05 (UTC+8)

Intel (INTCON) fontos iparági frissítések

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

