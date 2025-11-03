INFINIT Ár előzmények

2025-11-03$ 0.113$ 0.11344$ 0.10793$ 0.1085568.00K
2025-11-02$ 0.12138$ 0.12464$ 0.10879$ 0.1131.27M
2025-11-01$ 0.11702$ 0.1308$ 0.11642$ 0.121381.19M
2025-10-31$ 0.115$ 0.12031$ 0.11217$ 0.117021.26M
2025-10-30$ 0.11984$ 0.12822$ 0.1106$ 0.1151.64M
2025-10-29$ 0.12439$ 0.12488$ 0.11722$ 0.11984749.00K
2025-10-28$ 0.13342$ 0.13377$ 0.12097$ 0.12439807.92K
2025-10-27$ 0.15121$ 0.15208$ 0.13283$ 0.13342882.06K
INFINIT élő ár

$ 0.10855

A(z) INFINIT kriptovalutával jelenleg 0.10855 USD-ért kereskednek. A piaci kapitalizációja 0.00 USD, a 24 órás kereskedési volumene pedig 0.00 USD. Fedezz fel további IN adatokat a MEXC élő áras oldalán.

A(z) INFINIT élő árstatisztikáit kihasználva a felhasználók elemezhetik az aktuális piaci trendeket, és megjósolhatják mind a rövid, mind a hosszú távú ármozgásokat. A rendelkezésre álló valós idejű adatokkal megalapozott döntéseket hozhatsz, és betekintést nyerhetsz a(z) INFINIT lehetséges árelőrejelzéseibe.

Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:59:31 (UTC+8)

Tudnivalók a(z) INFINIT (IN) árelőzményeiről

INFINIT Az ár előzmények figyelése elengedhetetlen eszköz a kriptovaluta befektetők számára, lehetővé téve, hogy könnyedén nyomon kövessék befektetéseik hozamát. Ez a funkció átfogó képet nyújt a(z) INFINIT ármozgások időbeli alakulásáról, beleértve a nyitó értéket, a csúcs- és záróárakat, valamint a kereskedési volument. Ezenkívül, gyors betekintést nyújt a napi százalékos változásokba, kiemelve a jelentős áringadozásokkal járó napokat. Figyelemre méltó, hogy INFINIT a legmagasabb értékét a --n érte el, és megdöbbentő 0 USD szintre emelkedett. Az itt bemutatott árinformációk kizárólag a MEXC kereskedési előzményekből származnak, ami biztosítja a megbízhatóságot és a pontosságot. A(z) INFINIT áradatok előzményei különböző intervallumokban állnak rendelkezésre: 1 nap, 1 hét és 1 hónap, beleértve a nyitott, magas, alacsony, lezárt és mennyiségi mutatókat. Ezeket az adatokat alaposan tesztelték a következetesség, a teljesség és a pontosság szempontjából, így ideálisak a kereskedési szimulációkhoz és az utólagos teszteléshez. Ezek az adatkészletek ingyenesen letölthetők, és valós időben frissülnek, így értékes forrást jelentenek a befektetők számára.

INFINIT Előzmény adatok alkalmazása a kereskedésben

A INFINIT előzmény adatai alapvető szerepet játszanak a kereskedési stratégiákban. Íme, hogyan használják:

1. Technikai elemzés: A kereskedők az INFINIT előzmény adatok alapján azonosítják a piaci trendeket és mintákat. Olyan eszközöket használva, mint a diagramok és a vizuális segédeszközök, felismerik a piacra lépéssel és a kilépéssel kapcsolatos döntéseiket irányító mintákat. A hatékony megközelítés magában foglalja az INFINIT előzményadatok tárolását a GridDB-ben, és Python segítségével végzett elemzéseket olyan könyvtárakat használva, mint a Matplotlib a vizualizációhoz, illetve a Pandas, a Numpy és a Scipy az adatok elemzéséhez.

2. Ár előrejelzés: A korábbi adatok kulcsfontosságúak az INFINIT ármozgások előrejelzésében. A múltbeli piaci trendek vizsgálatával a kereskedők észrevehetik a spot mintákat és megjósolhatják a jövőbeli piaci viselkedést. A MEXC részletes INFINIT előzmény adatai, melyek percről percre betekintést nyújtanak a nyitási, magas, alacsony és zárási árakba, alapvető fontosságúak az előrejelzési modellek kidolgozásához és oktatásához, így segítve a tájékozott kereskedési döntéseket.

3. Kockázatkezelés: Az előzmény adatokhoz való hozzáférés lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy értékeljék a INFINIT befektetésekkel kapcsolatos kockázatokat. Segít megérteni a(z) INFINIT ingadozást, ami megalapozottabb befektetési döntésekhez vezet.

4. Portfóliókezelés: Az előzmény adatok segítenek nyomon követni a befektetési hozamot az idő múlásával. Ez lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy azonosítsák azokat az eszközöket, melyek nem teljesítenek jól, és módosítsák portfóliójukat a megtérülések optimalizálása érdekében.

5. Kereskedőbotok képzése: A INFINIT kriptovaluta előzmények OHLC (nyitott, magas, alacsony, lezárt) piaci adatai letölthetők a INFINIT kereskedési botok képzéséhez, a piaci túlteljesítés elérése érdekében.

Ezek az eszközök és erőforrások lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy elmerüljenek a(z) INFINIT előzmény adatokban, értékes betekintést nyújtva és lehetőséget kínálva kereskedési stratégiáik fejlesztésére.

Jogi nyilatkozat

Ez a tartalom csak tájékoztatási célokat szolgál, és nem minősül ajánlatnak vagy ajánlatkérésnek, sem a MEXC által a tartalomban hivatkozott értékpapír, pénzügyi termék vagy eszköz vásárlására, eladására vagy birtoklására vonatkozó ajánlásnak. nem minősül befektetési tanácsnak, pénzügyi tanácsnak, kereskedési tanácsnak vagy bármilyen más tanácsnak. A bemutatott adatok tükrözhetik a MEXC-tőzsdén, valamint más kriptovaluta tőzsdéken és piaci adatplatformokon kereskedett eszköz árakat. A MEXC díjat számíthat fel a kriptovaluta tranzakciók feldolgozásáért, melyek nem feltétlenül tükröződnek a megjelenített átváltási árakban. A MEXC nem vállal felelősséget a tartalom hibáiért vagy késedelmeiért, illetve a tartalomra alapozva megtett intézkedésekért.

