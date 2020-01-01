Immutable X (IMX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Immutable X (IMX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Immutable X (IMX) tokennel kapcsolatos információk Immutable X is the first layer two (L2) scaling solution for non-fungible tokens (NFTs) on Ethereum, with instant trading, massive scalability and zero gas fees for minting and trading, all without compromising user or asset security. Immutable X is the most technically advanced solution for NFT scaling ever built, developed with StarkWare’s powerful STARK prover and rollup technology. The IMX token is the native ERC20 utility token of the Immutable X protocol, which users can earn by conducting pro-network activities such as trading, and which can be used to pay fees, perform governance or stake on the protocol. Hivatalos webhely: https://www.immutable.com/ Fehér könyv: https://support.immutable.com/hc/en-us/articles/4405227590799 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf57e7e7c23978c3caec3c3548e3d615c346e79ff Vásárolj most IMX tokent!

Immutable X (IMX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Immutable X (IMX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 992.67M $ 992.67M $ 992.67M Teljes tokenszám: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.94B $ 1.94B $ 1.94B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.02B $ 1.02B $ 1.02B Minden idők csúcspontja: $ 9.4987 $ 9.4987 $ 9.4987 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.5117 $ 0.5117 $ 0.5117 További tudnivalók a(z) Immutable X (IMX) áráról

Immutable X (IMX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Immutable X (IMX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó IMX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező IMX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) IMX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) IMX token élő árfolyamát!

Immutable X (IMX) árelőzményei A felhasználók a(z) IMX árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) IMX árelőzményeivel!

IMX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) IMX kapcsán? IMX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) IMX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

