IDEX (IDEX) tokennel kapcsolatos információk IDEX (IDEX) is a cryptocurrency token and operates on the Ethereum platform. IDEX has a current supply of 1,000,000,000 with 519,251,085.403 in circulation. The last known price of IDEX is $0.051546 USD and is down -5.87% over the last 24 hours. It is currently trading on 4 active market(s) with $330,723.128 traded over the last 24 hours. Hivatalos webhely: https://idex.io/ Fehér könyv: https://docs.idex.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xb705268213d593b8fd88d3fdeff93aff5cbdcfae Vásárolj most IDEX tokent!

IDEX (IDEX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) IDEX (IDEX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 28.08M $ 28.08M $ 28.08M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 975.35M $ 975.35M $ 975.35M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 28.79M $ 28.79M $ 28.79M Minden idők csúcspontja: $ 0.97478 $ 0.97478 $ 0.97478 Minden idők mélypontja: $ 0.00855880795496 $ 0.00855880795496 $ 0.00855880795496 Jelenlegi ár: $ 0.02879 $ 0.02879 $ 0.02879 További tudnivalók a(z) IDEX (IDEX) áráról

IDEX (IDEX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) IDEX (IDEX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó IDEX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező IDEX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) IDEX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) IDEX token élő árfolyamát!

IDEX (IDEX) árelőzményei A felhasználók a(z) IDEX árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) IDEX árelőzményeivel!

IDEX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) IDEX kapcsán? IDEX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) IDEX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

