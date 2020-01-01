SPACE ID (ID) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SPACE ID (ID) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SPACE ID (ID) tokennel kapcsolatos információk SPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity. Hivatalos webhely: https://space.id Fehér könyv: https://docs.space.id Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x2dff88a56767223a5529ea5960da7a3f5f766406 Vásárolj most ID tokent!

SPACE ID (ID) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SPACE ID (ID) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 176.19M $ 176.19M $ 176.19M Teljes tokenszám: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 320.40M $ 320.40M $ 320.40M Minden idők csúcspontja: $ 1.8377 $ 1.8377 $ 1.8377 Minden idők mélypontja: $ 0.1348710561542328 $ 0.1348710561542328 $ 0.1348710561542328 Jelenlegi ár: $ 0.1602 $ 0.1602 $ 0.1602 További tudnivalók a(z) SPACE ID (ID) áráról

SPACE ID (ID) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SPACE ID (ID) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ID tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ID token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ID tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ID token élő árfolyamát!

SPACE ID (ID) árelőzményei A felhasználók a(z) ID árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) ID árelőzményeivel!

ID árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ID kapcsán? ID-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ID tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

