DátumNyitottMagasAlacsonyBezárásVolumen
2025-11-03$ 0.0001521$ 0.0001526$ 0.0001517$ 0.000152124.32M
2025-11-02$ 0.0001705$ 0.0001749$ 0.0001507$ 0.0001521348.85M
2025-11-01$ 0.000174$ 0.0001942$ 0.0001702$ 0.0001705231.77M
2025-10-31$ 0.00019$ 0.0002$ 0.000174$ 0.00017429.32M
2025-10-30$ 0.00019$ 0.000201$ 0.0001883$ 0.00019137.57M
2025-10-29$ 0.0001935$ 0.0002049$ 0.0001881$ 0.00019196.02M
2025-10-28$ 0.0001877$ 0.0002149$ 0.0001877$ 0.000193562.46M
2025-10-27$ 0.0001952$ 0.0002148$ 0.0001877$ 0.000187727.84M
2030-05-30$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.9910.84K
2030-05-29$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.9910.84K

Előzmény ICB Network adatok letöltése

Tölts le ingyenes napi előzmény adatokat ICB Network használható formátumban, hogy meghozhasd saját befektetési döntéseid.

ICB Network élő ár

$ 0.0001521

A(z) ICB Network kriptovalutával jelenleg 0.0001521 USD-ért kereskednek. A piaci kapitalizációja 0.00 USD, a 24 órás kereskedési volumene pedig 0.00 USD. Fedezz fel további ICBX adatokat a MEXC élő áras oldalán.

A(z) ICB Network élő árstatisztikáit kihasználva a felhasználók elemezhetik az aktuális piaci trendeket, és megjósolhatják mind a rövid, mind a hosszú távú ármozgásokat. A rendelkezésre álló valós idejű adatokkal megalapozott döntéseket hozhatsz, és betekintést nyerhetsz a(z) ICB Network lehetséges árelőrejelzéseibe.

Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:59:09 (UTC+8)

MEXC ICB Network források

Tudnivalók a(z) ICB Network (ICBX) árelőzményeiről

ICB Network Az ár előzmények figyelése elengedhetetlen eszköz a kriptovaluta befektetők számára, lehetővé téve, hogy könnyedén nyomon kövessék befektetéseik hozamát. Ez a funkció átfogó képet nyújt a(z) ICB Network ármozgások időbeli alakulásáról, beleértve a nyitó értéket, a csúcs- és záróárakat, valamint a kereskedési volument. Ezenkívül, gyors betekintést nyújt a napi százalékos változásokba, kiemelve a jelentős áringadozásokkal járó napokat. Figyelemre méltó, hogy ICB Network a legmagasabb értékét a --n érte el, és megdöbbentő 0 USD szintre emelkedett. Az itt bemutatott árinformációk kizárólag a MEXC kereskedési előzményekből származnak, ami biztosítja a megbízhatóságot és a pontosságot. A(z) ICB Network áradatok előzményei különböző intervallumokban állnak rendelkezésre: 1 nap, 1 hét és 1 hónap, beleértve a nyitott, magas, alacsony, lezárt és mennyiségi mutatókat. Ezeket az adatokat alaposan tesztelték a következetesség, a teljesség és a pontosság szempontjából, így ideálisak a kereskedési szimulációkhoz és az utólagos teszteléshez. Ezek az adatkészletek ingyenesen letölthetők, és valós időben frissülnek, így értékes forrást jelentenek a befektetők számára.

ICB Network Előzmény adatok alkalmazása a kereskedésben

A ICB Network előzmény adatai alapvető szerepet játszanak a kereskedési stratégiákban. Íme, hogyan használják:

1. Technikai elemzés: A kereskedők az ICB Network előzmény adatok alapján azonosítják a piaci trendeket és mintákat. Olyan eszközöket használva, mint a diagramok és a vizuális segédeszközök, felismerik a piacra lépéssel és a kilépéssel kapcsolatos döntéseiket irányító mintákat. A hatékony megközelítés magában foglalja az ICB Network előzményadatok tárolását a GridDB-ben, és Python segítségével végzett elemzéseket olyan könyvtárakat használva, mint a Matplotlib a vizualizációhoz, illetve a Pandas, a Numpy és a Scipy az adatok elemzéséhez.

2. Ár előrejelzés: A korábbi adatok kulcsfontosságúak az ICB Network ármozgások előrejelzésében. A múltbeli piaci trendek vizsgálatával a kereskedők észrevehetik a spot mintákat és megjósolhatják a jövőbeli piaci viselkedést. A MEXC részletes ICB Network előzmény adatai, melyek percről percre betekintést nyújtanak a nyitási, magas, alacsony és zárási árakba, alapvető fontosságúak az előrejelzési modellek kidolgozásához és oktatásához, így segítve a tájékozott kereskedési döntéseket.

3. Kockázatkezelés: Az előzmény adatokhoz való hozzáférés lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy értékeljék a ICB Network befektetésekkel kapcsolatos kockázatokat. Segít megérteni a(z) ICB Network ingadozást, ami megalapozottabb befektetési döntésekhez vezet.

4. Portfóliókezelés: Az előzmény adatok segítenek nyomon követni a befektetési hozamot az idő múlásával. Ez lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy azonosítsák azokat az eszközöket, melyek nem teljesítenek jól, és módosítsák portfóliójukat a megtérülések optimalizálása érdekében.

5. Kereskedőbotok képzése: A ICB Network kriptovaluta előzmények OHLC (nyitott, magas, alacsony, lezárt) piaci adatai letölthetők a ICB Network kereskedési botok képzéséhez, a piaci túlteljesítés elérése érdekében.

Ezek az eszközök és erőforrások lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy elmerüljenek a(z) ICB Network előzmény adatokban, értékes betekintést nyújtva és lehetőséget kínálva kereskedési stratégiáik fejlesztésére.

