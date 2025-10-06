TőzsdeDEX+
A(z) élő iShares Gold Trust ár ma 74.8 USD. Kövesd nyomon a(z) IAUON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) IAUON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: IAUON

IAUON árinformációk

Mi a(z) IAUON

IAUON hivatalos webhely

IAUON tokenomikai adatai

IAUON árelőrejelzés

IAUON előzmények

IAUON Vásárlási útmutató

IAUON-fiat valutaváltó

IAUON spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

iShares Gold Trust Logó

iShares Gold Trust árfolyam(IAUON)

1 IAUON-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
USD
iShares Gold Trust (IAUON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:02:28 (UTC+8)

iShares Gold Trust (IAUON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 74.8
$ 74.8$ 74.8
24h alacsony
$ 76.24
$ 76.24$ 76.24
24h magas

$ 74.8
$ 74.8$ 74.8

$ 76.24
$ 76.24$ 76.24

$ 82.53676920433921
$ 82.53676920433921$ 82.53676920433921

$ 66.2823140111318
$ 66.2823140111318$ 66.2823140111318

-1.70%

0.00%

-2.93%

-2.93%

iShares Gold Trust (IAUON) valós idejű ár: $ 74.8. Az elmúlt 24 órában, a(z)IAUON legalacsonyabb ára $ 74.8, legmagasabb ára pedig $ 76.24 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) IAUON valaha volt legmagasabb ára $ 82.53676920433921, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 66.2823140111318 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) IAUON változása a következő volt: -1.70% az elmúlt órában, 0.00% az elmúlt 24 órában, és -2.93% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

iShares Gold Trust (IAUON) piaci információk

No.1186

$ 8.94M
$ 8.94M$ 8.94M

$ 53.54K
$ 53.54K$ 53.54K

$ 8.94M
$ 8.94M$ 8.94M

119.51K
119.51K 119.51K

119,510.38727148
119,510.38727148 119,510.38727148

ETH

A(z) iShares Gold Trust jelenlegi piaci plafonja $ 8.94M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 53.54K. A(z) IAUON keringésben lévő tokenszáma 119.51K, és a teljes tokenszám 119510.38727148. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 8.94M.

iShares Gold Trust (IAUON) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a iShares Gold Trust mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma--0.00%
30 nap$ +1.63+2.22%
60 nap$ +24.8+49.60%
90 nap$ +24.8+49.60%
iShares Gold Trust árváltozása ma

A mai napon a(z) IAUON ára -- (0.00%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

iShares Gold Trust 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +1.63 (+2.22%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

iShares Gold Trust 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) IAUON ára $ +24.8 (+49.60%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

iShares Gold Trust 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +24.8 (+49.60%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) iShares Gold Trust (IAUON) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) iShares Gold Trust árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) iShares Gold Trust (IAUON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

iShares Gold Trust elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál iShares Gold Trust befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd IAUON a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről iShares Gold Trust a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a iShares Gold Trust vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

iShares Gold Trust árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) iShares Gold Trust (IAUON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) iShares Gold Trust (IAUON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) iShares Gold Trust rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) iShares Gold Trust árelőrejelzését most!

iShares Gold Trust (IAUON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) iShares Gold Trust (IAUON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) IAUON token kapcsán!

Hogyan vásárolj iShares Gold Trust (IAUON)

A következőt szeretnél vásárolni: iShares Gold Trust? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz iShares Gold Trust eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

IAUON helyi valutákra

1 iShares Gold Trust(IAUON) - VND
1,968,362
1 iShares Gold Trust(IAUON) - AUD
A$113.696
1 iShares Gold Trust(IAUON) - GBP
56.848
1 iShares Gold Trust(IAUON) - EUR
64.328
1 iShares Gold Trust(IAUON) - USD
$74.8
1 iShares Gold Trust(IAUON) - MYR
RM313.412
1 iShares Gold Trust(IAUON) - TRY
3,146.088
1 iShares Gold Trust(IAUON) - JPY
¥11,519.2
1 iShares Gold Trust(IAUON) - ARS
ARS$108,248.316
1 iShares Gold Trust(IAUON) - RUB
6,049.824
1 iShares Gold Trust(IAUON) - INR
6,650.468
1 iShares Gold Trust(IAUON) - IDR
Rp1,246,666.168
1 iShares Gold Trust(IAUON) - PHP
4,402.728
1 iShares Gold Trust(IAUON) - EGP
￡E.3,536.544
1 iShares Gold Trust(IAUON) - BRL
R$401.676
1 iShares Gold Trust(IAUON) - CAD
C$104.72
1 iShares Gold Trust(IAUON) - BDT
9,115.128
1 iShares Gold Trust(IAUON) - NGN
108,091.984
1 iShares Gold Trust(IAUON) - COP
$289,921.808
1 iShares Gold Trust(IAUON) - ZAR
R.1,295.536
1 iShares Gold Trust(IAUON) - UAH
3,125.892
1 iShares Gold Trust(IAUON) - TZS
T.Sh.183,333.304
1 iShares Gold Trust(IAUON) - VES
Bs16,530.8
1 iShares Gold Trust(IAUON) - CLP
$70,312
1 iShares Gold Trust(IAUON) - PKR
Rs21,099.584
1 iShares Gold Trust(IAUON) - KZT
39,492.904
1 iShares Gold Trust(IAUON) - THB
฿2,426.512
1 iShares Gold Trust(IAUON) - TWD
NT$2,303.092
1 iShares Gold Trust(IAUON) - AED
د.إ274.516
1 iShares Gold Trust(IAUON) - CHF
Fr59.84
1 iShares Gold Trust(IAUON) - HKD
HK$581.196
1 iShares Gold Trust(IAUON) - AMD
֏28,548.916
1 iShares Gold Trust(IAUON) - MAD
.د.م691.152
1 iShares Gold Trust(IAUON) - MXN
$1,388.288
1 iShares Gold Trust(IAUON) - SAR
ريال279.752
1 iShares Gold Trust(IAUON) - ETB
Br11,493.02
1 iShares Gold Trust(IAUON) - KES
KSh9,636.484
1 iShares Gold Trust(IAUON) - JOD
د.أ53.0332
1 iShares Gold Trust(IAUON) - PLN
276.012
1 iShares Gold Trust(IAUON) - RON
лв329.868
1 iShares Gold Trust(IAUON) - SEK
kr709.852
1 iShares Gold Trust(IAUON) - BGN
лв126.412
1 iShares Gold Trust(IAUON) - HUF
Ft25,176.184
1 iShares Gold Trust(IAUON) - CZK
1,579.028
1 iShares Gold Trust(IAUON) - KWD
د.ك22.8888
1 iShares Gold Trust(IAUON) - ILS
243.1
1 iShares Gold Trust(IAUON) - BOB
Bs515.372
1 iShares Gold Trust(IAUON) - AZN
127.16
1 iShares Gold Trust(IAUON) - TJS
SM686.664
1 iShares Gold Trust(IAUON) - GEL
202.708
1 iShares Gold Trust(IAUON) - AOA
Kz68,435.268
1 iShares Gold Trust(IAUON) - BHD
.د.ب28.05
1 iShares Gold Trust(IAUON) - BMD
$74.8
1 iShares Gold Trust(IAUON) - DKK
kr483.956
1 iShares Gold Trust(IAUON) - HNL
L1,962.004
1 iShares Gold Trust(IAUON) - MUR
3,421.352
1 iShares Gold Trust(IAUON) - NAD
$1,293.292
1 iShares Gold Trust(IAUON) - NOK
kr756.976
1 iShares Gold Trust(IAUON) - NZD
$130.152
1 iShares Gold Trust(IAUON) - PAB
B/.74.8
1 iShares Gold Trust(IAUON) - PGK
K314.16
1 iShares Gold Trust(IAUON) - QAR
ر.ق271.524
1 iShares Gold Trust(IAUON) - RSD
дин.7,566.02
1 iShares Gold Trust(IAUON) - UZS
soʻm901,204.612
1 iShares Gold Trust(IAUON) - ALL
L6,245.052
1 iShares Gold Trust(IAUON) - ANG
ƒ133.892
1 iShares Gold Trust(IAUON) - AWG
ƒ133.892
1 iShares Gold Trust(IAUON) - BBD
$149.6
1 iShares Gold Trust(IAUON) - BAM
KM125.664
1 iShares Gold Trust(IAUON) - BIF
Fr219,313.6
1 iShares Gold Trust(IAUON) - BND
$96.492
1 iShares Gold Trust(IAUON) - BSD
$74.8
1 iShares Gold Trust(IAUON) - JMD
$11,971.74
1 iShares Gold Trust(IAUON) - KHR
299,200
1 iShares Gold Trust(IAUON) - KMF
Fr31,864.8
1 iShares Gold Trust(IAUON) - LAK
1,626,086.924
1 iShares Gold Trust(IAUON) - LKR
රු22,707.784
1 iShares Gold Trust(IAUON) - MDL
L1,268.608
1 iShares Gold Trust(IAUON) - MGA
Ar335,425.64
1 iShares Gold Trust(IAUON) - MOP
P596.904
1 iShares Gold Trust(IAUON) - MVR
1,144.44
1 iShares Gold Trust(IAUON) - MWK
MK129,411.48
1 iShares Gold Trust(IAUON) - MZN
MT4,779.72
1 iShares Gold Trust(IAUON) - NPR
रु10,579.712
1 iShares Gold Trust(IAUON) - PYG
526,741.6
1 iShares Gold Trust(IAUON) - RWF
Fr108,385.2
1 iShares Gold Trust(IAUON) - SBD
$615.604
1 iShares Gold Trust(IAUON) - SCR
1,080.112
1 iShares Gold Trust(IAUON) - SRD
$2,879.8
1 iShares Gold Trust(IAUON) - SVC
$652.256
1 iShares Gold Trust(IAUON) - SZL
L1,292.544
1 iShares Gold Trust(IAUON) - TMT
m261.8
1 iShares Gold Trust(IAUON) - TND
د.ت219.912
1 iShares Gold Trust(IAUON) - TTD
$504.9
1 iShares Gold Trust(IAUON) - UGX
Sh259,705.6
1 iShares Gold Trust(IAUON) - XAF
Fr42,561.2
1 iShares Gold Trust(IAUON) - XCD
$201.96
1 iShares Gold Trust(IAUON) - XOF
Fr42,561.2
1 iShares Gold Trust(IAUON) - XPF
Fr7,704.4
1 iShares Gold Trust(IAUON) - BWP
P1,001.572
1 iShares Gold Trust(IAUON) - BZD
$149.6
1 iShares Gold Trust(IAUON) - CVE
$7,126.196
1 iShares Gold Trust(IAUON) - DJF
Fr13,239.6
1 iShares Gold Trust(IAUON) - DOP
$4,792.436
1 iShares Gold Trust(IAUON) - DZD
د.ج9,690.34
1 iShares Gold Trust(IAUON) - FJD
$171.292
1 iShares Gold Trust(IAUON) - GNF
Fr650,386
1 iShares Gold Trust(IAUON) - GTQ
Q571.472
1 iShares Gold Trust(IAUON) - GYD
$15,605.524
1 iShares Gold Trust(IAUON) - ISK
kr9,350

iShares Gold Trust Forrás

A(z) iShares Gold Trust alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos iShares Gold Trust Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések iShares Gold Trust

Mennyit ér ma a(z) iShares Gold Trust (IAUON)?
A(z) élő IAUON ár a(z) USD esetében 74.8 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) IAUON ára a(z) USD esetében?
A(z) IAUON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 74.8. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) iShares Gold Trust piaci plafonja?
A(z) IAUON piaci plafonja $ 8.94M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) IAUON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) IAUON keringésben lévő tokenszáma 119.51K USD.
Mi volt a(z) IAUON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) IAUON mindenkori legmagasabb ára 82.53676920433921 USD.
Mi volt a(z) IAUON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) IAUON mindenkori legalacsonyabb ára 66.2823140111318 USD.
Mekkora a(z) IAUON kereskedési volumene?
A(z) IAUON élő 24 órás kereskedési volumene $ 53.54K USD.
A(z) IAUON ára emelkedni fog idén?
A(z) IAUON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) IAUON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:02:28 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

IAUON-USD kalkulátor

Összeg

IAUON
IAUON
USD
USD

1 IAUON = 74.8 USD

IAUON kereskedés

IAUON/USDT
$74.8
$74.8$74.8
-0.84%

