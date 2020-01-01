Hivello (HVLO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Hivello (HVLO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Hivello (HVLO) tokennel kapcsolatos információk Hivello's mission is to radically simplify and open up DePIN mining to everyone. Hivello empowers users to access DePIN mining by aggregating DePIN networks into a hyper intelligent, super simple node application. Leveraging advanced AI (Hivello Intelligence) for mining reward optimization, Hivello ensures you're always mining the most profitable DePINs based on your hardware, location, and network conditions. This eliminates technical barriers, making it easy for anyone to participate and earn from decentralised infrastructure with zero up front fees. Hivatalos webhely: https://hivello.com Fehér könyv: https://drive.google.com/file/d/1b6IpGARUdV0DXWsQIy0tQV3iegqNW86A/view Block Explorer: https://solscan.io/token/Gdck9KXSSiMMhNyjUjo4sVT1GDzeZnZP2yse9jhax3GR Vásárolj most HVLO tokent!

Hivello (HVLO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Hivello (HVLO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 390.87K $ 390.87K $ 390.87K Teljes tokenszám: $ 9.99B $ 9.99B $ 9.99B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.61M $ 3.61M $ 3.61M Minden idők csúcspontja: $ 0.00949 $ 0.00949 $ 0.00949 Minden idők mélypontja: $ 0.000326449368716657 $ 0.000326449368716657 $ 0.000326449368716657 Jelenlegi ár: $ 0.0003605 $ 0.0003605 $ 0.0003605 További tudnivalók a(z) Hivello (HVLO) áráról

Hivello (HVLO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Hivello (HVLO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HVLO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HVLO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HVLO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HVLO token élő árfolyamát!

A(z) HVLO vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Hivello (HVLO) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) HVLO megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz HVLO tokent a MEXC-n!

Hivello (HVLO) árelőzményei A felhasználók a(z) HVLO árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) HVLO árelőzményeivel!

HVLO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HVLO kapcsán? HVLO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HVLO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

