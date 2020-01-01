Hund on Sol (HUND) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Hund on Sol (HUND) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Hund on Sol (HUND) tokennel kapcsolatos információk HUND is a meme coin project launched on the Solana blockchain, drawing inspiration from the universally admired German Shepherd dog breed, renowned for its loyalty, intelligence, and versatility. The project aims to encapsulate these characteristics into a digital asset that fosters a community of enthusiasts and meme lovers, bridging the gap between cryptocurrency and digital art through a vibrant ecosystem centred around German Shepherd memes. Hivatalos webhely: https://hundonsol.com/ Fehér könyv: https://hundmemecoin.com/whitepaper/ Block Explorer: https://solscan.io/token/2XPqoKfJitk8YcMDGBKy7CMzRRyF2X9PniZeCykDUZev Vásárolj most HUND tokent!

Hund on Sol (HUND) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Hund on Sol (HUND) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 567.90K $ 567.90K $ 567.90K Teljes tokenszám: $ 399.99M $ 399.99M $ 399.99M Keringésben lévő tokenszám: $ 399.93M $ 399.93M $ 399.93M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 567.98K $ 567.98K $ 567.98K Minden idők csúcspontja: $ 0.029 $ 0.029 $ 0.029 Minden idők mélypontja: $ 0.000035172954125922 $ 0.000035172954125922 $ 0.000035172954125922 Jelenlegi ár: $ 0.00142 $ 0.00142 $ 0.00142 További tudnivalók a(z) Hund on Sol (HUND) áráról

Hund on Sol (HUND) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Hund on Sol (HUND) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HUND tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HUND token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HUND tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HUND token élő árfolyamát!

A(z) HUND vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Hund on Sol (HUND) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) HUND megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz HUND tokent a MEXC-n!

Hund on Sol (HUND) árelőzményei A felhasználók a(z) HUND árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) HUND árelőzményeivel!

HUND árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HUND kapcsán? HUND-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HUND tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

