TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő HUMP AI ár ma 0.000032 USD. Kövesd nyomon a(z) HUMP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) HUMP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő HUMP AI ár ma 0.000032 USD. Kövesd nyomon a(z) HUMP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) HUMP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: HUMP

HUMP árinformációk

Mi a(z) HUMP

HUMP fehér könyv

HUMP hivatalos webhely

HUMP tokenomikai adatai

HUMP árelőrejelzés

HUMP előzmények

HUMP Vásárlási útmutató

HUMP-fiat valutaváltó

HUMP spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

HUMP AI Logó

HUMP AI árfolyam(HUMP)

1 HUMP-USD élő ár:

$0.000032
$0.000032$0.000032
-3.03%1D
USD
HUMP AI (HUMP) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:02:14 (UTC+8)

HUMP AI (HUMP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.000032
$ 0.000032$ 0.000032
24h alacsony
$ 0.000041
$ 0.000041$ 0.000041
24h magas

$ 0.000032
$ 0.000032$ 0.000032

$ 0.000041
$ 0.000041$ 0.000041

--
----

--
----

0.00%

-3.03%

+10.34%

+10.34%

HUMP AI (HUMP) valós idejű ár: $ 0.000032. Az elmúlt 24 órában, a(z)HUMP legalacsonyabb ára $ 0.000032, legmagasabb ára pedig $ 0.000041 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HUMP valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HUMP változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, -3.03% az elmúlt 24 órában, és +10.34% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

HUMP AI (HUMP) piaci információk

--
----

$ 2.55K
$ 2.55K$ 2.55K

$ 160.00K
$ 160.00K$ 160.00K

--
----

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

BSC

A(z) HUMP AI jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 2.55K. A(z) HUMP keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 5000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 160.00K.

HUMP AI (HUMP) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a HUMP AI mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000001-3.03%
30 nap$ -0.000024-42.86%
60 nap$ -0.024968-99.88%
90 nap$ -0.024968-99.88%
HUMP AI árváltozása ma

A mai napon a(z) HUMP ára $ -0.000001 (-3.03%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

HUMP AI 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.000024 (-42.86%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

HUMP AI 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) HUMP ára $ -0.024968 (-99.88%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

HUMP AI 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.024968 (-99.88%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) HUMP AI (HUMP) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) HUMP AI árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) HUMP AI (HUMP)

HUMP AI is an AI-enhanced GameFi ecosystem built around an iconic character — Humpty Dumpty. Designed for the next wave of Telegram-native users, the platform uses intelligent AI agents to validate gameplay, adapt difficulty, and reward user participation. With no need for downloads or wallets to start, users engage through an interactive Telegram Mini-App, completing missions, earning tokens, and climbing real-time leaderboards.

HUMP AI elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál HUMP AI befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd HUMP a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről HUMP AI a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a HUMP AI vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

HUMP AI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) HUMP AI (HUMP) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) HUMP AI (HUMP) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) HUMP AI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) HUMP AI árelőrejelzését most!

HUMP AI (HUMP) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) HUMP AI (HUMP) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) HUMP token kapcsán!

Hogyan vásárolj HUMP AI (HUMP)

A következőt szeretnél vásárolni: HUMP AI? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz HUMP AI eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

HUMP helyi valutákra

1 HUMP AI(HUMP) - VND
0.84208
1 HUMP AI(HUMP) - AUD
A$0.00004864
1 HUMP AI(HUMP) - GBP
0.00002432
1 HUMP AI(HUMP) - EUR
0.00002752
1 HUMP AI(HUMP) - USD
$0.000032
1 HUMP AI(HUMP) - MYR
RM0.00013408
1 HUMP AI(HUMP) - TRY
0.00134592
1 HUMP AI(HUMP) - JPY
¥0.004928
1 HUMP AI(HUMP) - ARS
ARS$0.04630944
1 HUMP AI(HUMP) - RUB
0.00258816
1 HUMP AI(HUMP) - INR
0.00284512
1 HUMP AI(HUMP) - IDR
Rp0.53333312
1 HUMP AI(HUMP) - PHP
0.00188352
1 HUMP AI(HUMP) - EGP
￡E.0.00151296
1 HUMP AI(HUMP) - BRL
R$0.00017184
1 HUMP AI(HUMP) - CAD
C$0.0000448
1 HUMP AI(HUMP) - BDT
0.00389952
1 HUMP AI(HUMP) - NGN
0.04624256
1 HUMP AI(HUMP) - COP
$0.12403072
1 HUMP AI(HUMP) - ZAR
R.0.00055424
1 HUMP AI(HUMP) - UAH
0.00133728
1 HUMP AI(HUMP) - TZS
T.Sh.0.07843136
1 HUMP AI(HUMP) - VES
Bs0.007072
1 HUMP AI(HUMP) - CLP
$0.03008
1 HUMP AI(HUMP) - PKR
Rs0.00902656
1 HUMP AI(HUMP) - KZT
0.01689536
1 HUMP AI(HUMP) - THB
฿0.00103808
1 HUMP AI(HUMP) - TWD
NT$0.00098528
1 HUMP AI(HUMP) - AED
د.إ0.00011744
1 HUMP AI(HUMP) - CHF
Fr0.0000256
1 HUMP AI(HUMP) - HKD
HK$0.00024864
1 HUMP AI(HUMP) - AMD
֏0.01221344
1 HUMP AI(HUMP) - MAD
.د.م0.00029568
1 HUMP AI(HUMP) - MXN
$0.00059392
1 HUMP AI(HUMP) - SAR
ريال0.00011968
1 HUMP AI(HUMP) - ETB
Br0.0049168
1 HUMP AI(HUMP) - KES
KSh0.00412256
1 HUMP AI(HUMP) - JOD
د.أ0.000022688
1 HUMP AI(HUMP) - PLN
0.00011808
1 HUMP AI(HUMP) - RON
лв0.00014112
1 HUMP AI(HUMP) - SEK
kr0.00030368
1 HUMP AI(HUMP) - BGN
лв0.00005408
1 HUMP AI(HUMP) - HUF
Ft0.01077056
1 HUMP AI(HUMP) - CZK
0.00067552
1 HUMP AI(HUMP) - KWD
د.ك0.000009792
1 HUMP AI(HUMP) - ILS
0.000104
1 HUMP AI(HUMP) - BOB
Bs0.00022048
1 HUMP AI(HUMP) - AZN
0.0000544
1 HUMP AI(HUMP) - TJS
SM0.00029376
1 HUMP AI(HUMP) - GEL
0.00008672
1 HUMP AI(HUMP) - AOA
Kz0.02927712
1 HUMP AI(HUMP) - BHD
.د.ب0.000012
1 HUMP AI(HUMP) - BMD
$0.000032
1 HUMP AI(HUMP) - DKK
kr0.00020704
1 HUMP AI(HUMP) - HNL
L0.00083936
1 HUMP AI(HUMP) - MUR
0.00146368
1 HUMP AI(HUMP) - NAD
$0.00055328
1 HUMP AI(HUMP) - NOK
kr0.00032384
1 HUMP AI(HUMP) - NZD
$0.00005568
1 HUMP AI(HUMP) - PAB
B/.0.000032
1 HUMP AI(HUMP) - PGK
K0.0001344
1 HUMP AI(HUMP) - QAR
ر.ق0.00011616
1 HUMP AI(HUMP) - RSD
дин.0.0032368
1 HUMP AI(HUMP) - UZS
soʻm0.38554208
1 HUMP AI(HUMP) - ALL
L0.00267168
1 HUMP AI(HUMP) - ANG
ƒ0.00005728
1 HUMP AI(HUMP) - AWG
ƒ0.00005728
1 HUMP AI(HUMP) - BBD
$0.000064
1 HUMP AI(HUMP) - BAM
KM0.00005376
1 HUMP AI(HUMP) - BIF
Fr0.093824
1 HUMP AI(HUMP) - BND
$0.00004128
1 HUMP AI(HUMP) - BSD
$0.000032
1 HUMP AI(HUMP) - JMD
$0.0051216
1 HUMP AI(HUMP) - KHR
0.128
1 HUMP AI(HUMP) - KMF
Fr0.013632
1 HUMP AI(HUMP) - LAK
0.69565216
1 HUMP AI(HUMP) - LKR
රු0.00971456
1 HUMP AI(HUMP) - MDL
L0.00054272
1 HUMP AI(HUMP) - MGA
Ar0.1434976
1 HUMP AI(HUMP) - MOP
P0.00025536
1 HUMP AI(HUMP) - MVR
0.0004896
1 HUMP AI(HUMP) - MWK
MK0.0553632
1 HUMP AI(HUMP) - MZN
MT0.0020448
1 HUMP AI(HUMP) - NPR
रु0.00452608
1 HUMP AI(HUMP) - PYG
0.225344
1 HUMP AI(HUMP) - RWF
Fr0.046368
1 HUMP AI(HUMP) - SBD
$0.00026336
1 HUMP AI(HUMP) - SCR
0.00046208
1 HUMP AI(HUMP) - SRD
$0.001232
1 HUMP AI(HUMP) - SVC
$0.00027904
1 HUMP AI(HUMP) - SZL
L0.00055296
1 HUMP AI(HUMP) - TMT
m0.000112
1 HUMP AI(HUMP) - TND
د.ت0.00009408
1 HUMP AI(HUMP) - TTD
$0.000216
1 HUMP AI(HUMP) - UGX
Sh0.111104
1 HUMP AI(HUMP) - XAF
Fr0.018208
1 HUMP AI(HUMP) - XCD
$0.0000864
1 HUMP AI(HUMP) - XOF
Fr0.018208
1 HUMP AI(HUMP) - XPF
Fr0.003296
1 HUMP AI(HUMP) - BWP
P0.00042848
1 HUMP AI(HUMP) - BZD
$0.000064
1 HUMP AI(HUMP) - CVE
$0.00304864
1 HUMP AI(HUMP) - DJF
Fr0.005664
1 HUMP AI(HUMP) - DOP
$0.00205024
1 HUMP AI(HUMP) - DZD
د.ج0.0041456
1 HUMP AI(HUMP) - FJD
$0.00007328
1 HUMP AI(HUMP) - GNF
Fr0.27824
1 HUMP AI(HUMP) - GTQ
Q0.00024448
1 HUMP AI(HUMP) - GYD
$0.00667616
1 HUMP AI(HUMP) - ISK
kr0.004

HUMP AI Forrás

A(z) HUMP AI alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos HUMP AI Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések HUMP AI

Mennyit ér ma a(z) HUMP AI (HUMP)?
A(z) élő HUMP ár a(z) USD esetében 0.000032 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) HUMP ára a(z) USD esetében?
A(z) HUMP jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.000032. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) HUMP AI piaci plafonja?
A(z) HUMP piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) HUMP keringésben lévő tokenszáma?
A(z) HUMP keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) HUMP mindenkori legmagasabb ára?
A(z) HUMP mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) HUMP mindenkori legmagasabb ár?
A(z) HUMP mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) HUMP kereskedési volumene?
A(z) HUMP élő 24 órás kereskedési volumene $ 2.55K USD.
A(z) HUMP ára emelkedni fog idén?
A(z) HUMP a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) HUMP árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:02:14 (UTC+8)

HUMP AI (HUMP) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

HUMP-USD kalkulátor

Összeg

HUMP
HUMP
USD
USD

1 HUMP = 0.000032 USD

HUMP kereskedés

HUMP/USDT
$0.000032
$0.000032$0.000032
-3.03%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,646.84
$109,646.84$109,646.84

-0.42%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,863.01
$3,863.01$3,863.01

+0.25%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02518
$0.02518$0.02518

-4.29%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.83
$186.83$186.83

+1.65%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.2007
$1.2007$1.2007

-4.84%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,646.84
$109,646.84$109,646.84

-0.42%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,863.01
$3,863.01$3,863.01

+0.25%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.83
$186.83$186.83

+1.65%

DASH Logó

DASH

DASH

$89.52
$89.52$89.52

+1.03%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4981
$2.4981$2.4981

-0.07%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0379
$0.0379$0.0379

-24.20%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05600
$0.05600$0.05600

+180.00%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09504
$0.09504$0.09504

+15.04%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002180
$0.000000002180$0.000000002180

+401.14%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02358
$0.02358$0.02358

+194.75%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000483
$0.0000483$0.0000483

+91.66%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006271
$0.00006271$0.00006271

+71.29%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000615
$0.000000000615$0.000000000615

+58.09%