Hosky Token (HOSKY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Hosky Token (HOSKY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Hosky Token (HOSKY) tokennel kapcsolatos információk Hosky Token ($HOSKY) was created due to the lack of low-quality meme tokens on the Cardano Ecosystem. We saw that such a great need existed and are here to fill that gaping hole as any good boy would. We bring aboslutely nothing other than low-quality memes, no financial value, no promises of mastiff gains, no mind-beagle-ing technology , just doggo memes. Hivatalos webhely: https://hosky.io/ Fehér könyv: https://hosky.io/assets/Brown-Paw-per-v0.69-Revision-420.pdf Block Explorer: https://cardanoscan.io/token/f03c3a145fc45a873d999e0ef0b594d681a2238e Vásárolj most HOSKY tokent!

Hosky Token (HOSKY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Hosky Token (HOSKY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 12.99M $ 12.99M $ 12.99M Teljes tokenszám: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Keringésben lévő tokenszám: $ 228.00T $ 228.00T $ 228.00T FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 56.99M $ 56.99M $ 56.99M Minden idők csúcspontja: $ 0.000000550002 $ 0.000000550002 $ 0.000000550002 Minden idők mélypontja: $ 0.000000004215354442 $ 0.000000004215354442 $ 0.000000004215354442 Jelenlegi ár: $ 0.000000056994 $ 0.000000056994 $ 0.000000056994 További tudnivalók a(z) Hosky Token (HOSKY) áráról

Hosky Token (HOSKY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Hosky Token (HOSKY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HOSKY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HOSKY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HOSKY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HOSKY token élő árfolyamát!

A(z) HOSKY vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Hosky Token (HOSKY) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) HOSKY megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz HOSKY tokent a MEXC-n!

Hosky Token (HOSKY) árelőzményei A felhasználók a(z) HOSKY árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) HOSKY árelőzményeivel!

HOSKY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HOSKY kapcsán? HOSKY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HOSKY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

