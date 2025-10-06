Mi a(z) Robinhood xStock (HOODX)

Robinhood xStock (HOODx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. HOODx tracks the price of Robinhood Markets, Inc. (the underlying). HOODx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Robinhood Markets, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Robinhood xStock (HOODX) tokenomikai adatai

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Robinhood xStock Mennyit ér ma a(z) Robinhood xStock (HOODX)? A(z) élő HOODX ár a(z) USD esetében 147.93 USD , amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján. Mi a(z) HOODX ára a(z) USD esetében? $ 147.93 . Keresd fel a A(z) HOODX jelenlegi ára a(z) USD esetében. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért. Mi a(z) Robinhood xStock piaci plafonja? A(z) HOODX piaci plafonja $ 4.59M USD . Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi. Mi a(z) HOODX keringésben lévő tokenszáma? A(z) HOODX keringésben lévő tokenszáma 31.00K USD . Mi volt a(z) HOODX mindenkori legmagasabb ára? A(z) HOODX mindenkori legmagasabb ára 153.08036045849482 USD . Mi volt a(z) HOODX mindenkori legmagasabb ár? A(z) HOODX mindenkori legalacsonyabb ára 91.00407335090168 USD . Mekkora a(z) HOODX kereskedési volumene? A(z) HOODX élő 24 órás kereskedési volumene $ 55.90K USD . A(z) HOODX ára emelkedni fog idén? A(z) HOODX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) HOODX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.

