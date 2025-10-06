TőzsdeDEX+
A(z) élő Robinhood xStock ár ma 147.93 USD. Kövesd nyomon a(z) HOODX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) HOODX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: HOODX

HOODX árinformációk

Mi a(z) HOODX

HOODX hivatalos webhely

HOODX tokenomikai adatai

HOODX árelőrejelzés

HOODX előzmények

HOODX Vásárlási útmutató

HOODX-fiat valutaváltó

HOODX spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Robinhood xStock Logó

Robinhood xStock árfolyam(HOODX)

1 HOODX-USD élő ár:

$147.93
$147.93
+0.57%1D
USD
Robinhood xStock (HOODX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:02:00 (UTC+8)

Robinhood xStock (HOODX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 146.86
$ 146.86
24h alacsony
$ 149.25
$ 149.25
24h magas

$ 146.86
$ 146.86

$ 149.25
$ 149.25

$ 153.08036045849482
$ 153.08036045849482

$ 91.00407335090168
$ 91.00407335090168

+0.28%

+0.57%

+5.61%

+5.61%

Robinhood xStock (HOODX) valós idejű ár: $ 147.93. Az elmúlt 24 órában, a(z)HOODX legalacsonyabb ára $ 146.86, legmagasabb ára pedig $ 149.25 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HOODX valaha volt legmagasabb ára $ 153.08036045849482, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 91.00407335090168 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HOODX változása a következő volt: +0.28% az elmúlt órában, +0.57% az elmúlt 24 órában, és +5.61% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Robinhood xStock (HOODX) piaci információk

No.1473

$ 4.59M
$ 4.59M

$ 55.90K
$ 55.90K

$ 4.59M
$ 4.59M

31.00K
31.00K

--
--

30,999.84618989
30,999.84618989

SOL

A(z) Robinhood xStock jelenlegi piaci plafonja $ 4.59M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 55.90K. A(z) HOODX keringésben lévő tokenszáma 31.00K, és a teljes tokenszám 30999.84618989. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 4.59M.

Robinhood xStock (HOODX) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Robinhood xStock mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.8384+0.57%
30 nap$ -0.62-0.42%
60 nap$ +47.39+47.13%
90 nap$ +41.8+39.38%
Robinhood xStock árváltozása ma

A mai napon a(z) HOODX ára $ +0.8384 (+0.57%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Robinhood xStock 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.62 (-0.42%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Robinhood xStock 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) HOODX ára $ +47.39 (+47.13%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Robinhood xStock 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +41.8 (+39.38%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Robinhood xStock (HOODX) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Robinhood xStock árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Robinhood xStock (HOODX)

Robinhood xStock (HOODx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. HOODx tracks the price of Robinhood Markets, Inc. (the underlying). HOODx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Robinhood Markets, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Robinhood xStock elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Robinhood xStock befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd HOODX a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Robinhood xStock a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Robinhood xStock vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Robinhood xStock árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Robinhood xStock (HOODX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Robinhood xStock (HOODX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Robinhood xStock rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Robinhood xStock árelőrejelzését most!

Robinhood xStock (HOODX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Robinhood xStock (HOODX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) HOODX token kapcsán!

Hogyan vásárolj Robinhood xStock (HOODX)

A következőt szeretnél vásárolni: Robinhood xStock? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Robinhood xStock eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

HOODX helyi valutákra

1 Robinhood xStock(HOODX) - VND
3,892,777.95
1 Robinhood xStock(HOODX) - AUD
A$224.8536
1 Robinhood xStock(HOODX) - GBP
112.4268
1 Robinhood xStock(HOODX) - EUR
127.2198
1 Robinhood xStock(HOODX) - USD
$147.93
1 Robinhood xStock(HOODX) - MYR
RM619.8267
1 Robinhood xStock(HOODX) - TRY
6,221.9358
1 Robinhood xStock(HOODX) - JPY
¥22,781.22
1 Robinhood xStock(HOODX) - ARS
ARS$214,079.8581
1 Robinhood xStock(HOODX) - RUB
11,964.5784
1 Robinhood xStock(HOODX) - INR
13,152.4563
1 Robinhood xStock(HOODX) - IDR
Rp2,465,499.0138
1 Robinhood xStock(HOODX) - PHP
8,707.1598
1 Robinhood xStock(HOODX) - EGP
￡E.6,994.1304
1 Robinhood xStock(HOODX) - BRL
R$794.3841
1 Robinhood xStock(HOODX) - CAD
C$207.102
1 Robinhood xStock(HOODX) - BDT
18,026.7498
1 Robinhood xStock(HOODX) - NGN
213,770.6844
1 Robinhood xStock(HOODX) - COP
$573,370.7628
1 Robinhood xStock(HOODX) - ZAR
R.2,562.1476
1 Robinhood xStock(HOODX) - UAH
6,181.9947
1 Robinhood xStock(HOODX) - TZS
T.Sh.362,573.4714
1 Robinhood xStock(HOODX) - VES
Bs32,692.53
1 Robinhood xStock(HOODX) - CLP
$139,054.2
1 Robinhood xStock(HOODX) - PKR
Rs41,728.0944
1 Robinhood xStock(HOODX) - KZT
78,104.0814
1 Robinhood xStock(HOODX) - THB
฿4,798.8492
1 Robinhood xStock(HOODX) - TWD
NT$4,554.7647
1 Robinhood xStock(HOODX) - AED
د.إ542.9031
1 Robinhood xStock(HOODX) - CHF
Fr118.344
1 Robinhood xStock(HOODX) - HKD
HK$1,149.4161
1 Robinhood xStock(HOODX) - AMD
֏56,460.4431
1 Robinhood xStock(HOODX) - MAD
.د.م1,366.8732
1 Robinhood xStock(HOODX) - MXN
$2,745.5808
1 Robinhood xStock(HOODX) - SAR
ريال553.2582
1 Robinhood xStock(HOODX) - ETB
Br22,729.4445
1 Robinhood xStock(HOODX) - KES
KSh19,057.8219
1 Robinhood xStock(HOODX) - JOD
د.أ104.88237
1 Robinhood xStock(HOODX) - PLN
545.8617
1 Robinhood xStock(HOODX) - RON
лв652.3713
1 Robinhood xStock(HOODX) - SEK
kr1,403.8557
1 Robinhood xStock(HOODX) - BGN
лв250.0017
1 Robinhood xStock(HOODX) - HUF
Ft49,790.2794
1 Robinhood xStock(HOODX) - CZK
3,122.8023
1 Robinhood xStock(HOODX) - KWD
د.ك45.26658
1 Robinhood xStock(HOODX) - ILS
480.7725
1 Robinhood xStock(HOODX) - BOB
Bs1,019.2377
1 Robinhood xStock(HOODX) - AZN
251.481
1 Robinhood xStock(HOODX) - TJS
SM1,357.9974
1 Robinhood xStock(HOODX) - GEL
400.8903
1 Robinhood xStock(HOODX) - AOA
Kz135,342.6363
1 Robinhood xStock(HOODX) - BHD
.د.ب55.47375
1 Robinhood xStock(HOODX) - BMD
$147.93
1 Robinhood xStock(HOODX) - DKK
kr957.1071
1 Robinhood xStock(HOODX) - HNL
L3,880.2039
1 Robinhood xStock(HOODX) - MUR
6,766.3182
1 Robinhood xStock(HOODX) - NAD
$2,557.7097
1 Robinhood xStock(HOODX) - NOK
kr1,497.0516
1 Robinhood xStock(HOODX) - NZD
$257.3982
1 Robinhood xStock(HOODX) - PAB
B/.147.93
1 Robinhood xStock(HOODX) - PGK
K621.306
1 Robinhood xStock(HOODX) - QAR
ر.ق536.9859
1 Robinhood xStock(HOODX) - RSD
дин.14,963.1195
1 Robinhood xStock(HOODX) - UZS
soʻm1,782,288.7467
1 Robinhood xStock(HOODX) - ALL
L12,350.6757
1 Robinhood xStock(HOODX) - ANG
ƒ264.7947
1 Robinhood xStock(HOODX) - AWG
ƒ264.7947
1 Robinhood xStock(HOODX) - BBD
$295.86
1 Robinhood xStock(HOODX) - BAM
KM248.5224
1 Robinhood xStock(HOODX) - BIF
Fr433,730.76
1 Robinhood xStock(HOODX) - BND
$190.8297
1 Robinhood xStock(HOODX) - BSD
$147.93
1 Robinhood xStock(HOODX) - JMD
$23,676.1965
1 Robinhood xStock(HOODX) - KHR
591,720
1 Robinhood xStock(HOODX) - KMF
Fr63,018.18
1 Robinhood xStock(HOODX) - LAK
3,215,869.5009
1 Robinhood xStock(HOODX) - LKR
රු44,908.5894
1 Robinhood xStock(HOODX) - MDL
L2,508.8928
1 Robinhood xStock(HOODX) - MGA
Ar663,362.499
1 Robinhood xStock(HOODX) - MOP
P1,180.4814
1 Robinhood xStock(HOODX) - MVR
2,263.329
1 Robinhood xStock(HOODX) - MWK
MK255,933.693
1 Robinhood xStock(HOODX) - MZN
MT9,452.727
1 Robinhood xStock(HOODX) - NPR
रु20,923.2192
1 Robinhood xStock(HOODX) - PYG
1,041,723.06
1 Robinhood xStock(HOODX) - RWF
Fr214,350.57
1 Robinhood xStock(HOODX) - SBD
$1,217.4639
1 Robinhood xStock(HOODX) - SCR
2,136.1092
1 Robinhood xStock(HOODX) - SRD
$5,695.305
1 Robinhood xStock(HOODX) - SVC
$1,289.9496
1 Robinhood xStock(HOODX) - SZL
L2,556.2304
1 Robinhood xStock(HOODX) - TMT
m517.755
1 Robinhood xStock(HOODX) - TND
د.ت434.9142
1 Robinhood xStock(HOODX) - TTD
$998.5275
1 Robinhood xStock(HOODX) - UGX
Sh513,612.96
1 Robinhood xStock(HOODX) - XAF
Fr84,172.17
1 Robinhood xStock(HOODX) - XCD
$399.411
1 Robinhood xStock(HOODX) - XOF
Fr84,172.17
1 Robinhood xStock(HOODX) - XPF
Fr15,236.79
1 Robinhood xStock(HOODX) - BWP
P1,980.7827
1 Robinhood xStock(HOODX) - BZD
$295.86
1 Robinhood xStock(HOODX) - CVE
$14,093.2911
1 Robinhood xStock(HOODX) - DJF
Fr26,183.61
1 Robinhood xStock(HOODX) - DOP
$9,477.8751
1 Robinhood xStock(HOODX) - DZD
د.ج19,164.3315
1 Robinhood xStock(HOODX) - FJD
$338.7597
1 Robinhood xStock(HOODX) - GNF
Fr1,286,251.35
1 Robinhood xStock(HOODX) - GTQ
Q1,130.1852
1 Robinhood xStock(HOODX) - GYD
$30,862.6359
1 Robinhood xStock(HOODX) - ISK
kr18,491.25

Robinhood xStock Forrás

A(z) Robinhood xStock alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Robinhood xStock Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Robinhood xStock

Mennyit ér ma a(z) Robinhood xStock (HOODX)?
A(z) élő HOODX ár a(z) USD esetében 147.93 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) HOODX ára a(z) USD esetében?
A(z) HOODX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 147.93. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Robinhood xStock piaci plafonja?
A(z) HOODX piaci plafonja $ 4.59M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) HOODX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) HOODX keringésben lévő tokenszáma 31.00K USD.
Mi volt a(z) HOODX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) HOODX mindenkori legmagasabb ára 153.08036045849482 USD.
Mi volt a(z) HOODX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) HOODX mindenkori legalacsonyabb ára 91.00407335090168 USD.
Mekkora a(z) HOODX kereskedési volumene?
A(z) HOODX élő 24 órás kereskedési volumene $ 55.90K USD.
A(z) HOODX ára emelkedni fog idén?
A(z) HOODX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) HOODX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:02:00 (UTC+8)

Robinhood xStock (HOODX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

HOODX-USD kalkulátor

Összeg

HOODX
HOODX
USD
USD

1 HOODX = 147.93 USD

HOODX kereskedés

HOODX/USDT
$147.93
$147.93
+0.60%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

$109,674.99

$3,863.61

$0.02521

$186.90

$1.2004

$109,674.99

$3,863.61

$186.90

$89.37

$2.4990

$0.00000

$0.00000

$0.0379

$0.05610

$0.09493

