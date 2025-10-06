TőzsdeDEX+
A(z) élő Robinhood Markets ár ma 148.84 USD. Kövesd nyomon a(z) HOODON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) HOODON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: HOODON

HOODON árinformációk

Mi a(z) HOODON

HOODON hivatalos webhely

HOODON tokenomikai adatai

HOODON árelőrejelzés

HOODON előzmények

HOODON Vásárlási útmutató

HOODON-fiat valutaváltó

HOODON spot

Robinhood Markets Logó

Robinhood Markets árfolyam(HOODON)

1 HOODON-USD élő ár:

$148.84
$148.84
+0.64%1D
USD
Robinhood Markets (HOODON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:01:53 (UTC+8)

Robinhood Markets (HOODON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 145.97
$ 145.97
24h alacsony
$ 151.42
$ 151.42
24h magas

$ 145.97
$ 145.97

$ 151.42
$ 151.42

$ 152.93948357313678
$ 152.93948357313678

$ 96.19355397433952
$ 96.19355397433952

-0.80%

+0.64%

+3.96%

+3.96%

Robinhood Markets (HOODON) valós idejű ár: $ 148.84. Az elmúlt 24 órában, a(z)HOODON legalacsonyabb ára $ 145.97, legmagasabb ára pedig $ 151.42 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HOODON valaha volt legmagasabb ára $ 152.93948357313678, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 96.19355397433952 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HOODON változása a következő volt: -0.80% az elmúlt órában, +0.64% az elmúlt 24 órában, és +3.96% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Robinhood Markets (HOODON) piaci információk

No.2548

$ 482.79K
$ 482.79K

$ 59.34K
$ 59.34K

$ 482.79K
$ 482.79K

3.24K
3.24K

3,243.70587232
3,243.70587232

ETH

A(z) Robinhood Markets jelenlegi piaci plafonja $ 482.79K, és a 24 órás kereskedési volumene $ 59.34K. A(z) HOODON keringésben lévő tokenszáma 3.24K, és a teljes tokenszám 3243.70587232. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 482.79K.

Robinhood Markets (HOODON) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Robinhood Markets mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.9465+0.64%
30 nap$ +1.19+0.80%
60 nap$ +48.54+48.39%
90 nap$ +68.84+86.05%
Robinhood Markets árváltozása ma

A mai napon a(z) HOODON ára $ +0.9465 (+0.64%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Robinhood Markets 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +1.19 (+0.80%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Robinhood Markets 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) HOODON ára $ +48.54 (+48.39%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Robinhood Markets 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +68.84 (+86.05%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Robinhood Markets (HOODON) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Robinhood Markets árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Robinhood Markets (HOODON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Robinhood Markets elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Robinhood Markets befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd HOODON a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Robinhood Markets a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Robinhood Markets vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Robinhood Markets árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Robinhood Markets (HOODON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Robinhood Markets (HOODON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Robinhood Markets rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Robinhood Markets árelőrejelzését most!

Robinhood Markets (HOODON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Robinhood Markets (HOODON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) HOODON token kapcsán!

Hogyan vásárolj Robinhood Markets (HOODON)

A következőt szeretnél vásárolni: Robinhood Markets? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Robinhood Markets eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

Robinhood Markets Forrás

A(z) Robinhood Markets alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Robinhood Markets Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Robinhood Markets

Mennyit ér ma a(z) Robinhood Markets (HOODON)?
A(z) élő HOODON ár a(z) USD esetében 148.84 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) HOODON ára a(z) USD esetében?
A(z) HOODON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 148.84. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Robinhood Markets piaci plafonja?
A(z) HOODON piaci plafonja $ 482.79K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) HOODON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) HOODON keringésben lévő tokenszáma 3.24K USD.
Mi volt a(z) HOODON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) HOODON mindenkori legmagasabb ára 152.93948357313678 USD.
Mi volt a(z) HOODON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) HOODON mindenkori legalacsonyabb ára 96.19355397433952 USD.
Mekkora a(z) HOODON kereskedési volumene?
A(z) HOODON élő 24 órás kereskedési volumene $ 59.34K USD.
A(z) HOODON ára emelkedni fog idén?
A(z) HOODON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) HOODON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:01:53 (UTC+8)

Robinhood Markets (HOODON) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$148.84
$109,683.02

$3,864.56

$0.02521

$186.93

$1.1989

$109,683.02

$3,864.56

$186.93

$89.00

$2.4990

$0.00000

$0.00000

$0.0379

$0.05660

$0.09493

$0.000000002180

$0.02358

$0.0000483

$0.00006215

$0.000000000615

