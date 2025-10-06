TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Holoworld AI ár ma 0.1244 USD. Kövesd nyomon a(z) HOLO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) HOLO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Holoworld AI ár ma 0.1244 USD. Kövesd nyomon a(z) HOLO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) HOLO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: HOLO

HOLO árinformációk

Mi a(z) HOLO

HOLO fehér könyv

HOLO hivatalos webhely

HOLO tokenomikai adatai

HOLO árelőrejelzés

HOLO előzmények

HOLO Vásárlási útmutató

HOLO-fiat valutaváltó

HOLO spot

HOLO USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Holoworld AI Logó

Holoworld AI árfolyam(HOLO)

1 HOLO-USD élő ár:

$0.1244
$0.1244$0.1244
-0.79%1D
USD
Holoworld AI (HOLO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:01:39 (UTC+8)

Holoworld AI (HOLO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.1228
$ 0.1228$ 0.1228
24h alacsony
$ 0.1297
$ 0.1297$ 0.1297
24h magas

$ 0.1228
$ 0.1228$ 0.1228

$ 0.1297
$ 0.1297$ 0.1297

--
----

--
----

-2.13%

-0.79%

-25.78%

-25.78%

Holoworld AI (HOLO) valós idejű ár: $ 0.1244. Az elmúlt 24 órában, a(z)HOLO legalacsonyabb ára $ 0.1228, legmagasabb ára pedig $ 0.1297 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HOLO valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HOLO változása a következő volt: -2.13% az elmúlt órában, -0.79% az elmúlt 24 órában, és -25.78% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Holoworld AI (HOLO) piaci információk

--
----

$ 81.16K
$ 81.16K$ 81.16K

$ 254.77M
$ 254.77M$ 254.77M

--
----

2,048,000,000
2,048,000,000 2,048,000,000

2,048,000,000
2,048,000,000 2,048,000,000

BSC

A(z) Holoworld AI jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 81.16K. A(z) HOLO keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 2048000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 254.77M.

Holoworld AI (HOLO) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Holoworld AI mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000991-0.79%
30 nap$ -0.0957-43.49%
60 nap$ +0.0744+148.80%
90 nap$ +0.0744+148.80%
Holoworld AI árváltozása ma

A mai napon a(z) HOLO ára $ -0.000991 (-0.79%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Holoworld AI 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.0957 (-43.49%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Holoworld AI 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) HOLO ára $ +0.0744 (+148.80%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Holoworld AI 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.0744 (+148.80%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Holoworld AI (HOLO) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Holoworld AI árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Holoworld AI (HOLO)

Holoworld AI is a decentralized application hub designed for artificial intelligence agents, applications, and digital intellectual properties (IPs). At its core, Holoworld AI operates as an app store for AI-native applications. These applications include autonomous agents, generative media tools, and interactive content systems. By combining blockchain-based identity, ownership, and settlement layers with AI-driven utilities, the platform enables creators to develop and share digital products that can function independently or interact with each other. This design seeks to lower barriers for AI deployment by offering discoverability, monetization, and interoperability in one ecosystem.

Holoworld AI elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Holoworld AI befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd HOLO a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Holoworld AI a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Holoworld AI vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Holoworld AI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Holoworld AI (HOLO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Holoworld AI (HOLO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Holoworld AI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Holoworld AI árelőrejelzését most!

Holoworld AI (HOLO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Holoworld AI (HOLO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) HOLO token kapcsán!

Hogyan vásárolj Holoworld AI (HOLO)

A következőt szeretnél vásárolni: Holoworld AI? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Holoworld AI eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

HOLO helyi valutákra

1 Holoworld AI(HOLO) - VND
3,273.586
1 Holoworld AI(HOLO) - AUD
A$0.189088
1 Holoworld AI(HOLO) - GBP
0.094544
1 Holoworld AI(HOLO) - EUR
0.106984
1 Holoworld AI(HOLO) - USD
$0.1244
1 Holoworld AI(HOLO) - MYR
RM0.521236
1 Holoworld AI(HOLO) - TRY
5.232264
1 Holoworld AI(HOLO) - JPY
¥19.1576
1 Holoworld AI(HOLO) - ARS
ARS$180.027948
1 Holoworld AI(HOLO) - RUB
10.061472
1 Holoworld AI(HOLO) - INR
11.060404
1 Holoworld AI(HOLO) - IDR
Rp2,073.332504
1 Holoworld AI(HOLO) - PHP
7.322184
1 Holoworld AI(HOLO) - EGP
￡E.5.881632
1 Holoworld AI(HOLO) - BRL
R$0.668028
1 Holoworld AI(HOLO) - CAD
C$0.17416
1 Holoworld AI(HOLO) - BDT
15.159384
1 Holoworld AI(HOLO) - NGN
179.767952
1 Holoworld AI(HOLO) - COP
$482.169424
1 Holoworld AI(HOLO) - ZAR
R.2.154608
1 Holoworld AI(HOLO) - UAH
5.198676
1 Holoworld AI(HOLO) - TZS
T.Sh.304.901912
1 Holoworld AI(HOLO) - VES
Bs27.4924
1 Holoworld AI(HOLO) - CLP
$116.936
1 Holoworld AI(HOLO) - PKR
Rs35.090752
1 Holoworld AI(HOLO) - KZT
65.680712
1 Holoworld AI(HOLO) - THB
฿4.035536
1 Holoworld AI(HOLO) - TWD
NT$3.830276
1 Holoworld AI(HOLO) - AED
د.إ0.456548
1 Holoworld AI(HOLO) - CHF
Fr0.09952
1 Holoworld AI(HOLO) - HKD
HK$0.966588
1 Holoworld AI(HOLO) - AMD
֏47.479748
1 Holoworld AI(HOLO) - MAD
.د.م1.149456
1 Holoworld AI(HOLO) - MXN
$2.308864
1 Holoworld AI(HOLO) - SAR
ريال0.465256
1 Holoworld AI(HOLO) - ETB
Br19.11406
1 Holoworld AI(HOLO) - KES
KSh16.026452
1 Holoworld AI(HOLO) - JOD
د.أ0.0881996
1 Holoworld AI(HOLO) - PLN
0.459036
1 Holoworld AI(HOLO) - RON
лв0.548604
1 Holoworld AI(HOLO) - SEK
kr1.180556
1 Holoworld AI(HOLO) - BGN
лв0.210236
1 Holoworld AI(HOLO) - HUF
Ft41.870552
1 Holoworld AI(HOLO) - CZK
2.626084
1 Holoworld AI(HOLO) - KWD
د.ك0.0380664
1 Holoworld AI(HOLO) - ILS
0.4043
1 Holoworld AI(HOLO) - BOB
Bs0.857116
1 Holoworld AI(HOLO) - AZN
0.21148
1 Holoworld AI(HOLO) - TJS
SM1.141992
1 Holoworld AI(HOLO) - GEL
0.337124
1 Holoworld AI(HOLO) - AOA
Kz113.814804
1 Holoworld AI(HOLO) - BHD
.د.ب0.04665
1 Holoworld AI(HOLO) - BMD
$0.1244
1 Holoworld AI(HOLO) - DKK
kr0.804868
1 Holoworld AI(HOLO) - HNL
L3.263012
1 Holoworld AI(HOLO) - MUR
5.690056
1 Holoworld AI(HOLO) - NAD
$2.150876
1 Holoworld AI(HOLO) - NOK
kr1.258928
1 Holoworld AI(HOLO) - NZD
$0.216456
1 Holoworld AI(HOLO) - PAB
B/.0.1244
1 Holoworld AI(HOLO) - PGK
K0.52248
1 Holoworld AI(HOLO) - QAR
ر.ق0.451572
1 Holoworld AI(HOLO) - RSD
дин.12.58306
1 Holoworld AI(HOLO) - UZS
soʻm1,498.794836
1 Holoworld AI(HOLO) - ALL
L10.386156
1 Holoworld AI(HOLO) - ANG
ƒ0.222676
1 Holoworld AI(HOLO) - AWG
ƒ0.222676
1 Holoworld AI(HOLO) - BBD
$0.2488
1 Holoworld AI(HOLO) - BAM
KM0.208992
1 Holoworld AI(HOLO) - BIF
Fr364.7408
1 Holoworld AI(HOLO) - BND
$0.160476
1 Holoworld AI(HOLO) - BSD
$0.1244
1 Holoworld AI(HOLO) - JMD
$19.91022
1 Holoworld AI(HOLO) - KHR
497.6
1 Holoworld AI(HOLO) - KMF
Fr52.9944
1 Holoworld AI(HOLO) - LAK
2,704.347772
1 Holoworld AI(HOLO) - LKR
රු37.765352
1 Holoworld AI(HOLO) - MDL
L2.109824
1 Holoworld AI(HOLO) - MGA
Ar557.84692
1 Holoworld AI(HOLO) - MOP
P0.992712
1 Holoworld AI(HOLO) - MVR
1.90332
1 Holoworld AI(HOLO) - MWK
MK215.22444
1 Holoworld AI(HOLO) - MZN
MT7.94916
1 Holoworld AI(HOLO) - NPR
रु17.595136
1 Holoworld AI(HOLO) - PYG
876.0248
1 Holoworld AI(HOLO) - RWF
Fr180.2556
1 Holoworld AI(HOLO) - SBD
$1.023812
1 Holoworld AI(HOLO) - SCR
1.796336
1 Holoworld AI(HOLO) - SRD
$4.7894
1 Holoworld AI(HOLO) - SVC
$1.084768
1 Holoworld AI(HOLO) - SZL
L2.149632
1 Holoworld AI(HOLO) - TMT
m0.4354
1 Holoworld AI(HOLO) - TND
د.ت0.365736
1 Holoworld AI(HOLO) - TTD
$0.8397
1 Holoworld AI(HOLO) - UGX
Sh431.9168
1 Holoworld AI(HOLO) - XAF
Fr70.7836
1 Holoworld AI(HOLO) - XCD
$0.33588
1 Holoworld AI(HOLO) - XOF
Fr70.7836
1 Holoworld AI(HOLO) - XPF
Fr12.8132
1 Holoworld AI(HOLO) - BWP
P1.665716
1 Holoworld AI(HOLO) - BZD
$0.2488
1 Holoworld AI(HOLO) - CVE
$11.851588
1 Holoworld AI(HOLO) - DJF
Fr22.0188
1 Holoworld AI(HOLO) - DOP
$7.970308
1 Holoworld AI(HOLO) - DZD
د.ج16.11602
1 Holoworld AI(HOLO) - FJD
$0.284876
1 Holoworld AI(HOLO) - GNF
Fr1,081.658
1 Holoworld AI(HOLO) - GTQ
Q0.950416
1 Holoworld AI(HOLO) - GYD
$25.953572
1 Holoworld AI(HOLO) - ISK
kr15.55

Holoworld AI Forrás

A(z) Holoworld AI alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Holoworld AI Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Holoworld AI

Mennyit ér ma a(z) Holoworld AI (HOLO)?
A(z) élő HOLO ár a(z) USD esetében 0.1244 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) HOLO ára a(z) USD esetében?
A(z) HOLO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.1244. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Holoworld AI piaci plafonja?
A(z) HOLO piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) HOLO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) HOLO keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) HOLO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) HOLO mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) HOLO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) HOLO mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) HOLO kereskedési volumene?
A(z) HOLO élő 24 órás kereskedési volumene $ 81.16K USD.
A(z) HOLO ára emelkedni fog idén?
A(z) HOLO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) HOLO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:01:39 (UTC+8)

Holoworld AI (HOLO) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

HOLO-USD kalkulátor

Összeg

HOLO
HOLO
USD
USD

1 HOLO = 0.1244 USD

HOLO kereskedés

HOLO/USDC
$0.1244
$0.1244$0.1244
-0.54%
HOLO/USDT
$0.1244
$0.1244$0.1244
-0.40%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,517.29
$109,517.29$109,517.29

-0.53%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,859.46
$3,859.46$3,859.46

+0.16%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02521
$0.02521$0.02521

-4.18%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.49
$186.49$186.49

+1.47%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1940
$1.1940$1.1940

-5.38%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,517.29
$109,517.29$109,517.29

-0.53%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,859.46
$3,859.46$3,859.46

+0.16%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.49
$186.49$186.49

+1.47%

DASH Logó

DASH

DASH

$89.22
$89.22$89.22

+0.69%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4978
$2.4978$2.4978

-0.08%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0379
$0.0379$0.0379

-24.20%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05660
$0.05660$0.05660

+183.00%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09493
$0.09493$0.09493

+14.91%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002178
$0.000000002178$0.000000002178

+400.68%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02358
$0.02358$0.02358

+194.75%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000483
$0.0000483$0.0000483

+91.66%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006215
$0.00006215$0.00006215

+69.76%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000613
$0.000000000613$0.000000000613

+57.58%