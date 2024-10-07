Sudeng (HIPPO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Sudeng (HIPPO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Sudeng (HIPPO) tokennel kapcsolatos információk No cats, no dogs. Only $HIPPO, driven by the people. Hivatalos webhely: https://www.hippocto.meme/ Block Explorer: https://suiscan.xyz/coin/0x8993129d72e733985f7f1a00396cbd055bad6f817fee36576ce483c8bbb8b87b::sudeng::SUDENG Vásárolj most HIPPO tokent!

Sudeng (HIPPO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Sudeng (HIPPO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 16.87M $ 16.87M $ 16.87M Teljes tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 16.87M $ 16.87M $ 16.87M Minden idők csúcspontja: $ 0.029999 $ 0.029999 $ 0.029999 Minden idők mélypontja: $ 0.001332187725563984 $ 0.001332187725563984 $ 0.001332187725563984 Jelenlegi ár: $ 0.001687 $ 0.001687 $ 0.001687 További tudnivalók a(z) Sudeng (HIPPO) áráról

A(z) Sudeng (HIPPO) token mélyreható struktúrája Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) HIPPO tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés. Overview sudeng (HIPPO) is a flagship memecoin on the Sui blockchain, inspired by the viral hippo "Su Deng." It is a community-driven project with a philanthropic angle, donating a portion of its revenues to wildlife conservation, notably supporting the Khao Kheow Open Zoo in Thailand. The token launched in 2024 and quickly gained traction within the Sui ecosystem, achieving notable liquidity and price milestones. 1. Issuance Mechanism Type: Community-launched memecoin on Sui blockchain.

Community-launched memecoin on Sui blockchain. Initial Distribution: The token was introduced during the 2024 memecoin boom, with liquidity established on Sui decentralized exchanges (DEXs).

The token was introduced during the 2024 memecoin boom, with liquidity established on Sui decentralized exchanges (DEXs). Supply Model: The specific total supply and emission schedule are not detailed in the available sources, but as a memecoin, it likely follows a fixed or pre-minted supply model typical of similar projects. 2. Allocation Mechanism While detailed allocation tables are not provided in the public documentation, the following can be inferred from the project’s positioning and typical memecoin practices: Allocation Category Description Community/DEX Liquidity Majority of tokens likely distributed via DEX liquidity pools and trading. Philanthropy Fund A portion of revenues is allocated to wildlife conservation efforts. Team/Development Not explicitly stated, but community-driven management is emphasized. Marketing/Community Community engagement and meme propagation are core to the token’s growth. 3. Usage and Incentive Mechanism Primary Use: Speculative trading and community engagement, as is standard for memecoins. Philanthropic impact: A portion of revenues supports wildlife causes, adding a unique utility and incentive for holders who value social impact.

Incentives: Community participation and meme culture propagation. Potential for price appreciation driven by community hype and charitable initiatives. No explicit staking, governance, or DeFi utility is described, aligning with the memecoin ethos.

4. Locking Mechanism Locking/Unlocking: There is no evidence of a formal token locking or vesting mechanism for HIPPO (sudeng). As a memecoin, tokens are typically fully liquid upon launch, with no vesting for team or early contributors unless otherwise specified. The absence of a lock-up period is consistent with the project’s community-driven, open-access approach.

5. Unlocking Time Unlocking Schedule: Not applicable; tokens are presumed to be unlocked and freely tradable from launch. No vesting cliffs or gradual unlocks are mentioned in available documentation.

6. Summary Table Mechanism Details Issuance Community launch, likely fixed/pre-minted supply, DEX liquidity introduction Allocation Community/DEX, philanthropy fund, team (implied), marketing/community (implied) Usage/Incentives Speculation, meme engagement, charitable donations, community-driven growth Locking No formal locking; tokens are liquid and tradable from launch Unlocking No vesting or unlock schedule; all tokens presumed unlocked at launch 7. Additional Context and Implications Market Impact: HIPPO (sudeng) reached an all-time high of $0.0143 on October 7, 2024, reflecting strong community interest and the power of meme-driven narratives in crypto.

HIPPO (sudeng) reached an all-time high of $0.0143 on October 7, 2024, reflecting strong community interest and the power of meme-driven narratives in crypto. Philanthropy: The integration of charitable giving distinguishes HIPPO from many other memecoins, potentially broadening its appeal beyond pure speculation.

The integration of charitable giving distinguishes HIPPO from many other memecoins, potentially broadening its appeal beyond pure speculation. Risks: As with all memecoins, HIPPO is subject to high volatility, speculative trading, and lacks intrinsic utility beyond community and charitable engagement.

As with all memecoins, HIPPO is subject to high volatility, speculative trading, and lacks intrinsic utility beyond community and charitable engagement. No Locking/Unlocking: The absence of vesting or lock-up periods means there is no artificial supply restriction, which can lead to both rapid price appreciation and sharp corrections. 8. References KuCoin: Top Projects in the Sui Network Ecosystem to Watch in 2025

HTX Exchange: HIPPO Token Information

Kraken: sudeng (HIPPO) Price

Official HIPPO Website

SuiScan Explorer: sudeng Token 9. Conclusion sudeng (HIPPO) exemplifies the new wave of memecoins that blend viral internet culture with real-world impact. Its token economics are simple and transparent, with no complex vesting or locking mechanisms, and its unique philanthropic angle sets it apart in the crowded memecoin landscape. However, as with all such tokens, participants should be aware of the speculative nature and inherent risks.

Sudeng (HIPPO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Sudeng (HIPPO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HIPPO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HIPPO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HIPPO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HIPPO token élő árfolyamát!

A(z) HIPPO vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Sudeng (HIPPO) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) HIPPO megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz HIPPO tokent a MEXC-n!

Sudeng (HIPPO) árelőzményei A felhasználók a(z) HIPPO árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) HIPPO árelőzményeivel!

HIPPO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HIPPO kapcsán? HIPPO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HIPPO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!