A(z) élő Hims Hers Health ár ma 47.03 USD. Kövesd nyomon a(z) HIMSON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) HIMSON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: HIMSON

HIMSON árinformációk

Mi a(z) HIMSON

HIMSON hivatalos webhely

HIMSON tokenomikai adatai

HIMSON árelőrejelzés

HIMSON előzmények

HIMSON Vásárlási útmutató

HIMSON-fiat valutaváltó

HIMSON spot

Hims Hers Health Logó

Hims Hers Health árfolyam(HIMSON)

1 HIMSON-USD élő ár:

$47.03
+1.00%1D
USD
Hims Hers Health (HIMSON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:01:25 (UTC+8)

Hims Hers Health (HIMSON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 45.46
24h alacsony
$ 49.79
24h magas

$ 45.46
$ 49.79
$ 64.87097006673565
$ 42.91605561045867
+1.88%

+1.00%

-5.83%

-5.83%

Hims Hers Health (HIMSON) valós idejű ár: $ 47.03. Az elmúlt 24 órában, a(z)HIMSON legalacsonyabb ára $ 45.46, legmagasabb ára pedig $ 49.79 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HIMSON valaha volt legmagasabb ára $ 64.87097006673565, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 42.91605561045867 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HIMSON változása a következő volt: +1.88% az elmúlt órában, +1.00% az elmúlt 24 órában, és -5.83% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Hims Hers Health (HIMSON) piaci információk

No.2779

$ 279.57K
$ 78.08K
$ 279.57K
5.94K
5,944.58827932
ETH

A(z) Hims Hers Health jelenlegi piaci plafonja $ 279.57K, és a 24 órás kereskedési volumene $ 78.08K. A(z) HIMSON keringésben lévő tokenszáma 5.94K, és a teljes tokenszám 5944.58827932. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 279.57K.

Hims Hers Health (HIMSON) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Hims Hers Health mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.4656+1.00%
30 nap$ -7.2-13.28%
60 nap$ +17.03+56.76%
90 nap$ +17.03+56.76%
Hims Hers Health árváltozása ma

A mai napon a(z) HIMSON ára $ +0.4656 (+1.00%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Hims Hers Health 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -7.2 (-13.28%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Hims Hers Health 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) HIMSON ára $ +17.03 (+56.76%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Hims Hers Health 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +17.03 (+56.76%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Hims Hers Health (HIMSON) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Hims Hers Health árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Hims Hers Health (HIMSON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Hims Hers Health elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Hims Hers Health befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd HIMSON a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Hims Hers Health a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Hims Hers Health vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Hims Hers Health árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Hims Hers Health (HIMSON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Hims Hers Health (HIMSON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Hims Hers Health rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Hims Hers Health árelőrejelzését most!

Hims Hers Health (HIMSON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Hims Hers Health (HIMSON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) HIMSON token kapcsán!

Hogyan vásárolj Hims Hers Health (HIMSON)

A következőt szeretnél vásárolni: Hims Hers Health? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Hims Hers Health eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

HIMSON helyi valutákra

1 Hims Hers Health(HIMSON) - VND
1,237,594.45
1 Hims Hers Health(HIMSON) - AUD
A$71.4856
1 Hims Hers Health(HIMSON) - GBP
35.7428
1 Hims Hers Health(HIMSON) - EUR
40.4458
1 Hims Hers Health(HIMSON) - USD
1 Hims Hers Health(HIMSON) - MYR
RM197.0557
1 Hims Hers Health(HIMSON) - TRY
1,978.0818
1 Hims Hers Health(HIMSON) - JPY
¥7,242.62
1 Hims Hers Health(HIMSON) - ARS
ARS$68,060.4051
1 Hims Hers Health(HIMSON) - RUB
3,803.7864
1 Hims Hers Health(HIMSON) - INR
4,181.4373
1 Hims Hers Health(HIMSON) - IDR
Rp783,833.0198
1 Hims Hers Health(HIMSON) - PHP
2,768.1858
1 Hims Hers Health(HIMSON) - EGP
￡E.2,223.5784
1 Hims Hers Health(HIMSON) - BRL
R$252.5511
1 Hims Hers Health(HIMSON) - CAD
C$65.842
1 Hims Hers Health(HIMSON) - BDT
5,731.0758
1 Hims Hers Health(HIMSON) - NGN
67,962.1124
1 Hims Hers Health(HIMSON) - COP
$182,286.3988
1 Hims Hers Health(HIMSON) - ZAR
R.814.5596
1 Hims Hers Health(HIMSON) - UAH
1,965.3837
1 Hims Hers Health(HIMSON) - TZS
T.Sh.115,269.5894
1 Hims Hers Health(HIMSON) - VES
Bs10,393.63
1 Hims Hers Health(HIMSON) - CLP
$44,208.2
1 Hims Hers Health(HIMSON) - PKR
Rs13,266.2224
1 Hims Hers Health(HIMSON) - KZT
24,830.8994
1 Hims Hers Health(HIMSON) - THB
฿1,525.6532
1 Hims Hers Health(HIMSON) - TWD
NT$1,448.0537
1 Hims Hers Health(HIMSON) - AED
د.إ172.6001
1 Hims Hers Health(HIMSON) - CHF
Fr37.624
1 Hims Hers Health(HIMSON) - HKD
HK$365.4231
1 Hims Hers Health(HIMSON) - AMD
֏17,949.9401
1 Hims Hers Health(HIMSON) - MAD
.د.م434.5572
1 Hims Hers Health(HIMSON) - MXN
$872.8768
1 Hims Hers Health(HIMSON) - SAR
ريال175.8922
1 Hims Hers Health(HIMSON) - ETB
Br7,226.1595
1 Hims Hers Health(HIMSON) - KES
KSh6,058.8749
1 Hims Hers Health(HIMSON) - JOD
د.أ33.34427
1 Hims Hers Health(HIMSON) - PLN
173.5407
1 Hims Hers Health(HIMSON) - RON
лв207.4023
1 Hims Hers Health(HIMSON) - SEK
kr446.3147
1 Hims Hers Health(HIMSON) - BGN
лв79.4807
1 Hims Hers Health(HIMSON) - HUF
Ft15,829.3574
1 Hims Hers Health(HIMSON) - CZK
992.8033
1 Hims Hers Health(HIMSON) - KWD
د.ك14.39118
1 Hims Hers Health(HIMSON) - ILS
152.8475
1 Hims Hers Health(HIMSON) - BOB
Bs324.0367
1 Hims Hers Health(HIMSON) - AZN
79.951
1 Hims Hers Health(HIMSON) - TJS
SM431.7354
1 Hims Hers Health(HIMSON) - GEL
127.4513
1 Hims Hers Health(HIMSON) - AOA
Kz43,028.2173
1 Hims Hers Health(HIMSON) - BHD
.د.ب17.63625
1 Hims Hers Health(HIMSON) - BMD
1 Hims Hers Health(HIMSON) - DKK
kr304.2841
1 Hims Hers Health(HIMSON) - HNL
L1,233.5969
1 Hims Hers Health(HIMSON) - MUR
2,151.1522
1 Hims Hers Health(HIMSON) - NAD
$813.1487
1 Hims Hers Health(HIMSON) - NOK
kr475.9436
1 Hims Hers Health(HIMSON) - NZD
$81.8322
1 Hims Hers Health(HIMSON) - PAB
1 Hims Hers Health(HIMSON) - PGK
K197.526
1 Hims Hers Health(HIMSON) - QAR
ر.ق170.7189
1 Hims Hers Health(HIMSON) - RSD
дин.4,757.0845
1 Hims Hers Health(HIMSON) - UZS
soʻm566,626.3757
1 Hims Hers Health(HIMSON) - ALL
L3,926.5347
1 Hims Hers Health(HIMSON) - ANG
ƒ84.1837
1 Hims Hers Health(HIMSON) - AWG
ƒ84.1837
1 Hims Hers Health(HIMSON) - BBD
1 Hims Hers Health(HIMSON) - BAM
KM79.0104
1 Hims Hers Health(HIMSON) - BIF
Fr137,891.96
1 Hims Hers Health(HIMSON) - BND
$60.6687
1 Hims Hers Health(HIMSON) - BSD
1 Hims Hers Health(HIMSON) - JMD
$7,527.1515
1 Hims Hers Health(HIMSON) - KHR
188,120
1 Hims Hers Health(HIMSON) - KMF
Fr20,034.78
1 Hims Hers Health(HIMSON) - LAK
1,022,391.2839
1 Hims Hers Health(HIMSON) - LKR
රු14,277.3674
1 Hims Hers Health(HIMSON) - MDL
L797.6288
1 Hims Hers Health(HIMSON) - MGA
Ar210,896.629
1 Hims Hers Health(HIMSON) - MOP
P375.2994
1 Hims Hers Health(HIMSON) - MVR
719.559
1 Hims Hers Health(HIMSON) - MWK
MK81,366.603
1 Hims Hers Health(HIMSON) - MZN
MT3,005.217
1 Hims Hers Health(HIMSON) - NPR
रु6,651.9232
1 Hims Hers Health(HIMSON) - PYG
331,185.26
1 Hims Hers Health(HIMSON) - RWF
Fr68,146.47
1 Hims Hers Health(HIMSON) - SBD
$387.0569
1 Hims Hers Health(HIMSON) - SCR
679.1132
1 Hims Hers Health(HIMSON) - SRD
$1,810.655
1 Hims Hers Health(HIMSON) - SVC
$410.1016
1 Hims Hers Health(HIMSON) - SZL
L812.6784
1 Hims Hers Health(HIMSON) - TMT
m164.605
1 Hims Hers Health(HIMSON) - TND
د.ت138.2682
1 Hims Hers Health(HIMSON) - TTD
$317.4525
1 Hims Hers Health(HIMSON) - UGX
Sh163,288.16
1 Hims Hers Health(HIMSON) - XAF
Fr26,760.07
1 Hims Hers Health(HIMSON) - XCD
$126.981
1 Hims Hers Health(HIMSON) - XOF
Fr26,760.07
1 Hims Hers Health(HIMSON) - XPF
Fr4,844.09
1 Hims Hers Health(HIMSON) - BWP
P629.7317
1 Hims Hers Health(HIMSON) - BZD
1 Hims Hers Health(HIMSON) - CVE
$4,480.5481
1 Hims Hers Health(HIMSON) - DJF
Fr8,324.31
1 Hims Hers Health(HIMSON) - DOP
$3,013.2121
1 Hims Hers Health(HIMSON) - DZD
د.ج6,092.7365
1 Hims Hers Health(HIMSON) - FJD
$107.6987
1 Hims Hers Health(HIMSON) - GNF
Fr408,925.85
1 Hims Hers Health(HIMSON) - GTQ
Q359.3092
1 Hims Hers Health(HIMSON) - GYD
$9,811.8689
1 Hims Hers Health(HIMSON) - ISK
kr5,878.75

Hims Hers Health Forrás

A(z) Hims Hers Health alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Hims Hers Health Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Hims Hers Health

Mennyit ér ma a(z) Hims Hers Health (HIMSON)?
A(z) élő HIMSON ár a(z) USD esetében 47.03 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) HIMSON ára a(z) USD esetében?
A(z) HIMSON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 47.03. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Hims Hers Health piaci plafonja?
A(z) HIMSON piaci plafonja $ 279.57K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) HIMSON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) HIMSON keringésben lévő tokenszáma 5.94K USD.
Mi volt a(z) HIMSON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) HIMSON mindenkori legmagasabb ára 64.87097006673565 USD.
Mi volt a(z) HIMSON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) HIMSON mindenkori legalacsonyabb ára 42.91605561045867 USD.
Mekkora a(z) HIMSON kereskedési volumene?
A(z) HIMSON élő 24 órás kereskedési volumene $ 78.08K USD.
A(z) HIMSON ára emelkedni fog idén?
A(z) HIMSON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) HIMSON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:01:25 (UTC+8)

Hims Hers Health (HIMSON) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

HIMSON-USD kalkulátor

Összeg

USD
1 HIMSON = 47.03 USD

HIMSON kereskedés

HIMSON/USDT
$47.03
+1.16%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

$109,517.29

$3,859.46

$0.02521

$186.49

$1.1940

$109,517.29

$3,859.46

$186.49

$89.22

$2.4978

$0.00000

$0.00000

$0.0379

$0.05660

$0.09493

$0.000000002178

$0.02358

$0.0000483

$0.00006215

$0.000000000613

