Highstreet (HIGH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Highstreet (HIGH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.

Highstreet (HIGH) tokennel kapcsolatos információk Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer. Hivatalos webhely: https://highstreet.market Fehér könyv: https://highstreet.gitbook.io/highstreet-whitepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/ Vásárolj most HIGH tokent!

Highstreet (HIGH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Highstreet (HIGH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 37.90M Teljes tokenszám: $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 75.72M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 50.05M Minden idők csúcspontja: $ 42.45 Minden idők mélypontja: $ 0.3412480229055489 Jelenlegi ár: $ 0.5005 További tudnivalók a(z) Highstreet (HIGH) áráról

Highstreet (HIGH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Highstreet (HIGH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HIGH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HIGH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HIGH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HIGH token élő árfolyamát!

A(z) HIGH vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Highstreet (HIGH) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) HIGH megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz HIGH tokent a MEXC-n!

Highstreet (HIGH) árelőzményei A felhasználók a(z) HIGH árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) HIGH árelőzményeivel!

HIGH árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HIGH kapcsán? HIGH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HIGH tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

