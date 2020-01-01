Hifi Finance (HIFI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Hifi Finance (HIFI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Hifi Finance (HIFI) tokennel kapcsolatos információk Hifi Lending Protocol allows anyone to borrow against their crypto. Buying and selling the tokenized debt enables fixed-rate lending and borrowing — something much needed in decentralized finance today. Hivatalos webhely: https://hifi.finance/ Fehér könyv: https://docs.hifi.finance/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4b9278b94a1112cad404048903b8d343a810b07e Vásárolj most HIFI tokent!

Hifi Finance (HIFI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Hifi Finance (HIFI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 9.52M $ 9.52M $ 9.52M Teljes tokenszám: $ 166.88M $ 166.88M $ 166.88M Keringésben lévő tokenszám: $ 141.88M $ 141.88M $ 141.88M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 11.20M $ 11.20M $ 11.20M Minden idők csúcspontja: $ 2.6371 $ 2.6371 $ 2.6371 Minden idők mélypontja: $ 0.057106462000736054 $ 0.057106462000736054 $ 0.057106462000736054 Jelenlegi ár: $ 0.06712 $ 0.06712 $ 0.06712 További tudnivalók a(z) Hifi Finance (HIFI) áráról

Hifi Finance (HIFI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Hifi Finance (HIFI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HIFI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HIFI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HIFI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HIFI token élő árfolyamát!

A(z) HIFI vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Hifi Finance (HIFI) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) HIFI megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz HIFI tokent a MEXC-n!

Hifi Finance (HIFI) árelőzményei A felhasználók a(z) HIFI árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) HIFI árelőzményeivel!

HIFI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HIFI kapcsán? HIFI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HIFI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

