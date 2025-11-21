Hemi (HEMI) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Hemi (HEMI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Utolsó frissítés: 2025-11-21 15:00:55 (UTC+8)
USD

Hemi (HEMI) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Hemi (HEMI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 20.07M
Teljes tokenszám:
$ 10.00B
Keringésben lévő tokenszám:
$ 977.50M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 205.30M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.19469
Minden idők mélypontja:
$ 0.015350458365510373
Jelenlegi ár:
$ 0.02053
Hemi (HEMI) tokennel kapcsolatos információk

Powered by Bitcoin and Ethereum, Hemi is a modular network for superior scaling, security, and interoperability. While other projects approach Bitcoin and Ethereum as ecosystem silos, limiting the potential of both, Hemi views them as components of a single supernetwork. This unlocks new levels of programmability, portability, and potential for Bitcoin DeFi and so much more. Hemi was co-founded by Jeff Garzik (former Bitcoin core developer) and Max Sanchez (inventor of the Proof-of-Proof consensus protocol), and is surrounded by a team of renowned blockchain engineers, strategic partners and investors.

Hivatalos webhely:
https://hemi.xyz
Fehér könyv:
https://hemi.xyz/whitepaper
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xeb964a1a6fab73b8c72a0d15c7337fa4804f484d

Hemi (HEMI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Hemi (HEMI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó HEMI tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező HEMI token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) HEMI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HEMI token élő árfolyamát!

A(z) HEMI vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Hemi (HEMI) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) HEMI megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

Hemi (HEMI) árelőzményei

A felhasználók a(z) HEMI árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

HEMI árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HEMI kapcsán? HEMI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.

