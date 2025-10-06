TőzsdeDEX+
Blue Chip Blitz
A(z) élő Hemi ár ma 0.03956 USD. Kövesd nyomon a(z) HEMI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) HEMI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: HEMI

HEMI árinformációk

Mi a(z) HEMI

HEMI fehér könyv

HEMI hivatalos webhely

HEMI tokenomikai adatai

HEMI árelőrejelzés

HEMI előzmények

HEMI Vásárlási útmutató

HEMI-fiat valutaváltó

HEMI spot

HEMI USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Hemi Logó

Hemi árfolyam(HEMI)

1 HEMI-USD élő ár:

$0.03956
-0.75%1D
USD
Hemi (HEMI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:01:18 (UTC+8)

Hemi (HEMI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.03884
24h alacsony
$ 0.04171
24h magas

$ 0.03884
$ 0.04171
$ 0.19259179461442666
$ 0.015350458365510373
-2.13%

-0.75%

-35.05%

-35.05%

Hemi (HEMI) valós idejű ár: $ 0.03956. Az elmúlt 24 órában, a(z)HEMI legalacsonyabb ára $ 0.03884, legmagasabb ára pedig $ 0.04171 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HEMI valaha volt legmagasabb ára $ 0.19259179461442666, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.015350458365510373 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HEMI változása a következő volt: -2.13% az elmúlt órában, -0.75% az elmúlt 24 órában, és -35.05% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Hemi (HEMI) piaci információk

No.580

$ 38.67M
$ 103.83K
$ 395.60M
977.50M
10,000,000,000
10,000,000,000
9.77%

BSC

A(z) Hemi jelenlegi piaci plafonja $ 38.67M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 103.83K. A(z) HEMI keringésben lévő tokenszáma 977.50M, és a teljes tokenszám 10000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 395.60M.

Hemi (HEMI) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Hemi mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0002989-0.75%
30 nap$ -0.05273-57.14%
60 nap$ +0.00248+6.68%
90 nap$ +0.03456+691.20%
Hemi árváltozása ma

A mai napon a(z) HEMI ára $ -0.0002989 (-0.75%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Hemi 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.05273 (-57.14%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Hemi 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) HEMI ára $ +0.00248 (+6.68%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Hemi 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.03456 (+691.20%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Hemi (HEMI) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Hemi árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Hemi (HEMI)

Powered by Bitcoin and Ethereum, Hemi is a modular network for superior scaling, security, and interoperability. While other projects approach Bitcoin and Ethereum as ecosystem silos, limiting the potential of both, Hemi views them as components of a single supernetwork. This unlocks new levels of programmability, portability, and potential for Bitcoin DeFi and so much more. Hemi was co-founded by Jeff Garzik (former Bitcoin core developer) and Max Sanchez (inventor of the Proof-of-Proof consensus protocol), and is surrounded by a team of renowned blockchain engineers, strategic partners and investors.

Hemi elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Hemi befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd HEMI a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Hemi a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Hemi vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Hemi árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Hemi (HEMI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Hemi (HEMI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Hemi rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Hemi árelőrejelzését most!

Hemi (HEMI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Hemi (HEMI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) HEMI token kapcsán!

Hogyan vásárolj Hemi (HEMI)

A következőt szeretnél vásárolni: Hemi? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Hemi eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

HEMI helyi valutákra

1 Hemi(HEMI) - VND
1,041.0214
1 Hemi(HEMI) - AUD
A$0.0601312
1 Hemi(HEMI) - GBP
0.0300656
1 Hemi(HEMI) - EUR
0.0340216
1 Hemi(HEMI) - USD
$0.03956
1 Hemi(HEMI) - MYR
RM0.1657564
1 Hemi(HEMI) - TRY
1.6638936
1 Hemi(HEMI) - JPY
¥6.09224
1 Hemi(HEMI) - ARS
ARS$57.2500452
1 Hemi(HEMI) - RUB
3.1996128
1 Hemi(HEMI) - INR
3.5172796
1 Hemi(HEMI) - IDR
Rp659.3330696
1 Hemi(HEMI) - PHP
2.3285016
1 Hemi(HEMI) - EGP
￡E.1.8703968
1 Hemi(HEMI) - BRL
R$0.2124372
1 Hemi(HEMI) - CAD
C$0.055384
1 Hemi(HEMI) - BDT
4.8207816
1 Hemi(HEMI) - NGN
57.1673648
1 Hemi(HEMI) - COP
$153.3329776
1 Hemi(HEMI) - ZAR
R.0.6851792
1 Hemi(HEMI) - UAH
1.6532124
1 Hemi(HEMI) - TZS
T.Sh.96.9607688
1 Hemi(HEMI) - VES
Bs8.74276
1 Hemi(HEMI) - CLP
$37.1864
1 Hemi(HEMI) - PKR
Rs11.1590848
1 Hemi(HEMI) - KZT
20.8868888
1 Hemi(HEMI) - THB
฿1.2833264
1 Hemi(HEMI) - TWD
NT$1.2180524
1 Hemi(HEMI) - AED
د.إ0.1451852
1 Hemi(HEMI) - CHF
Fr0.031648
1 Hemi(HEMI) - HKD
HK$0.3073812
1 Hemi(HEMI) - AMD
֏15.0988652
1 Hemi(HEMI) - MAD
.د.م0.3655344
1 Hemi(HEMI) - MXN
$0.7342336
1 Hemi(HEMI) - SAR
ريال0.1479544
1 Hemi(HEMI) - ETB
Br6.078394
1 Hemi(HEMI) - KES
KSh5.0965148
1 Hemi(HEMI) - JOD
د.أ0.02804804
1 Hemi(HEMI) - PLN
0.1459764
1 Hemi(HEMI) - RON
лв0.1744596
1 Hemi(HEMI) - SEK
kr0.3754244
1 Hemi(HEMI) - BGN
лв0.0668564
1 Hemi(HEMI) - HUF
Ft13.3151048
1 Hemi(HEMI) - CZK
0.8351116
1 Hemi(HEMI) - KWD
د.ك0.01210536
1 Hemi(HEMI) - ILS
0.12857
1 Hemi(HEMI) - BOB
Bs0.2725684
1 Hemi(HEMI) - AZN
0.067252
1 Hemi(HEMI) - TJS
SM0.3631608
1 Hemi(HEMI) - GEL
0.1072076
1 Hemi(HEMI) - AOA
Kz36.1938396
1 Hemi(HEMI) - BHD
.د.ب0.014835
1 Hemi(HEMI) - BMD
$0.03956
1 Hemi(HEMI) - DKK
kr0.2559532
1 Hemi(HEMI) - HNL
L1.0376588
1 Hemi(HEMI) - MUR
1.8094744
1 Hemi(HEMI) - NAD
$0.6839924
1 Hemi(HEMI) - NOK
kr0.4003472
1 Hemi(HEMI) - NZD
$0.0688344
1 Hemi(HEMI) - PAB
B/.0.03956
1 Hemi(HEMI) - PGK
K0.166152
1 Hemi(HEMI) - QAR
ر.ق0.1436028
1 Hemi(HEMI) - RSD
дин.4.001494
1 Hemi(HEMI) - UZS
soʻm476.6263964
1 Hemi(HEMI) - ALL
L3.3028644
1 Hemi(HEMI) - ANG
ƒ0.0708124
1 Hemi(HEMI) - AWG
ƒ0.0708124
1 Hemi(HEMI) - BBD
$0.07912
1 Hemi(HEMI) - BAM
KM0.0664608
1 Hemi(HEMI) - BIF
Fr115.98992
1 Hemi(HEMI) - BND
$0.0510324
1 Hemi(HEMI) - BSD
$0.03956
1 Hemi(HEMI) - JMD
$6.331578
1 Hemi(HEMI) - KHR
158.24
1 Hemi(HEMI) - KMF
Fr16.85256
1 Hemi(HEMI) - LAK
859.9999828
1 Hemi(HEMI) - LKR
රු12.0096248
1 Hemi(HEMI) - MDL
L0.6709376
1 Hemi(HEMI) - MGA
Ar177.398908
1 Hemi(HEMI) - MOP
P0.3156888
1 Hemi(HEMI) - MVR
0.605268
1 Hemi(HEMI) - MWK
MK68.442756
1 Hemi(HEMI) - MZN
MT2.527884
1 Hemi(HEMI) - NPR
रु5.5953664
1 Hemi(HEMI) - PYG
278.58152
1 Hemi(HEMI) - RWF
Fr57.32244
1 Hemi(HEMI) - SBD
$0.3255788
1 Hemi(HEMI) - SCR
0.5712464
1 Hemi(HEMI) - SRD
$1.52306
1 Hemi(HEMI) - SVC
$0.3449632
1 Hemi(HEMI) - SZL
L0.6835968
1 Hemi(HEMI) - TMT
m0.13846
1 Hemi(HEMI) - TND
د.ت0.1163064
1 Hemi(HEMI) - TTD
$0.26703
1 Hemi(HEMI) - UGX
Sh137.35232
1 Hemi(HEMI) - XAF
Fr22.50964
1 Hemi(HEMI) - XCD
$0.106812
1 Hemi(HEMI) - XOF
Fr22.50964
1 Hemi(HEMI) - XPF
Fr4.07468
1 Hemi(HEMI) - BWP
P0.5297084
1 Hemi(HEMI) - BZD
$0.07912
1 Hemi(HEMI) - CVE
$3.7688812
1 Hemi(HEMI) - DJF
Fr7.00212
1 Hemi(HEMI) - DOP
$2.5346092
1 Hemi(HEMI) - DZD
د.ج5.124998
1 Hemi(HEMI) - FJD
$0.0905924
1 Hemi(HEMI) - GNF
Fr343.9742
1 Hemi(HEMI) - GTQ
Q0.3022384
1 Hemi(HEMI) - GYD
$8.2534028
1 Hemi(HEMI) - ISK
kr4.945

Hemi Forrás

A(z) Hemi alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Hemi Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Hemi

Mennyit ér ma a(z) Hemi (HEMI)?
A(z) élő HEMI ár a(z) USD esetében 0.03956 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) HEMI ára a(z) USD esetében?
A(z) HEMI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.03956. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Hemi piaci plafonja?
A(z) HEMI piaci plafonja $ 38.67M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) HEMI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) HEMI keringésben lévő tokenszáma 977.50M USD.
Mi volt a(z) HEMI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) HEMI mindenkori legmagasabb ára 0.19259179461442666 USD.
Mi volt a(z) HEMI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) HEMI mindenkori legalacsonyabb ára 0.015350458365510373 USD.
Mekkora a(z) HEMI kereskedési volumene?
A(z) HEMI élő 24 órás kereskedési volumene $ 103.83K USD.
A(z) HEMI ára emelkedni fog idén?
A(z) HEMI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) HEMI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:01:18 (UTC+8)

Hemi (HEMI) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

HEMI-USD kalkulátor

Összeg

HEMI
HEMI
USD
USD

1 HEMI = 0.03956 USD

HEMI kereskedés

HEMI/USDC
$0.0396
-0.65%
HEMI/USDT
$0.03956
-0.65%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

