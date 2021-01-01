Hedera (HBAR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Hedera (HBAR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Hedera (HBAR) tokennel kapcsolatos információk Hedera is the most used enterprise-grade public network for you to make your digital world exactly as it should be – yours. HBAR is the native, energy-efficient cryptocurrency of Hedera that powers the decentralized economy. Whether you're a startup or enterprise, a creator or consumer, Hedera goes beyond blockchain for developers to create the next era of fast, fair, and secure applications. Hivatalos webhely: https://www.hedera.com/ Fehér könyv: https://www.hedera.com/papers Block Explorer: https://app.dragonglass.me/hedera/home

Hedera (HBAR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Hedera (HBAR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 9.18B $ 9.18B $ 9.18B Teljes tokenszám: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 42.39B $ 42.39B $ 42.39B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 10.83B $ 10.83B $ 10.83B Minden idők csúcspontja: $ 0.40099 $ 0.40099 $ 0.40099 Minden idők mélypontja: $ 0.0100124401134 $ 0.0100124401134 $ 0.0100124401134 Jelenlegi ár: $ 0.21666 $ 0.21666 $ 0.21666 További tudnivalók a(z) Hedera (HBAR) áráról

A(z) Hedera (HBAR) token mélyreható struktúrája Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) HBAR tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés. Issuance Mechanism Total Supply: HBAR launched with a fixed maximum supply of 50 billion tokens. The supply cannot be increased without unanimous consent from the Hedera Governing Council.

HBAR launched with a fixed maximum supply of 50 billion tokens. The supply cannot be increased without unanimous consent from the Hedera Governing Council. Distribution Pattern: Tokens are released from the treasury at the end of each quarter, following a controlled, non-linear schedule. The supply increases at discrete intervals, typically quarterly, rather than continuously or linearly. Allocation Mechanism Category Allocation (Billions) Percentage of Total Supply Pre-Minted Treasury 16.20 32% Ecosystem Development 11.99 24% Purchase Agreements 8.70 17% Founders and Early Executives 6.90 14% Swirlds (Tech Creator) 3.98 8% Employees & Service Providers 2.22 4% HBAR Foundation: In September 2021, the HBAR Foundation was allocated 7 billion HBAR (~21.4% of total supply) to fund ecosystem development.

In September 2021, the HBAR Foundation was allocated 7 billion HBAR (~21.4% of total supply) to fund ecosystem development. Other Allocations: Additional allocations include developer community funds and ecosystem reserves. Usage and Incentive Mechanism Transaction Fees: HBAR is used to pay for network transaction fees, which are split into network, service, and node fees.

HBAR is used to pay for network transaction fees, which are split into network, service, and node fees. Medium of Exchange: HBAR is the primary medium of exchange within the Hedera ecosystem, used for trading, purchasing NFTs, and (in the future) paying for smart contract hosting.

HBAR is the primary medium of exchange within the Hedera ecosystem, used for trading, purchasing NFTs, and (in the future) paying for smart contract hosting. Staking: HBAR is staked by consensus nodes (currently permissioned and managed by the Council) to secure the network. Tokenholders can delegate HBAR to nodes and receive a share of staking rewards.

HBAR is staked by consensus nodes (currently permissioned and managed by the Council) to secure the network. Tokenholders can delegate HBAR to nodes and receive a share of staking rewards. Staking Rewards: As of March 2024, the maximum annual staking reward rate is 2.5%. Rewards are distributed from a dedicated staking reward account. Locking Mechanism and Unlocking Time Treasury Release: HBAR tokens are released from the treasury at the end of each quarter, following a controlled schedule. The release is not continuous but occurs in discrete, scheduled intervals.

HBAR tokens are released from the treasury at the end of each quarter, following a controlled schedule. The release is not continuous but occurs in discrete, scheduled intervals. Vesting and Lockups: Allocations to founders, early executives, Swirlds, and employees are subject to vesting and lockup schedules, as detailed in the HBAR Economics Paper and regulatory filings. For example, Swirlds receives a one-time allocation and ongoing monthly payments, with vesting over 46 months for certain allocations.

Allocations to founders, early executives, Swirlds, and employees are subject to vesting and lockup schedules, as detailed in the HBAR Economics Paper and regulatory filings. For example, Swirlds receives a one-time allocation and ongoing monthly payments, with vesting over 46 months for certain allocations. Staking Lock: Delegators must stake HBAR for at least 24 hours to begin earning rewards. Accrued staking rewards must be claimed within 365 days, or they are forfeited. Summary Table Mechanism Details Issuance Fixed supply (50B), quarterly treasury releases, no inflation without Council approval Allocation See allocation table above; largest to treasury and ecosystem development Usage Transaction fees, staking, medium of exchange, ecosystem incentives Incentives Staking rewards (max 2.5%/year), node operation, ecosystem grants Locking Quarterly unlocks, vesting for team/founders, staking lock (24h min, 365d reward claim) Unlocking Time Discrete quarterly releases, vesting schedules for specific allocations Additional Notes Governance: The Hedera Governing Council (up to 39 global enterprises) manages network upgrades, treasury releases, and staking parameters.

The Hedera Governing Council (up to 39 global enterprises) manages network upgrades, treasury releases, and staking parameters. Decentralization Roadmap: While currently permissioned, Hedera plans to open node operation to the public over time.

While currently permissioned, Hedera plans to open node operation to the public over time. Transparency: The HBAR Economics Whitepaper and Treasury Management Report provide ongoing updates to tokenomics and release schedules. This comprehensive structure ensures HBAR’s utility, security, and long-term ecosystem growth, with a strong emphasis on controlled supply, transparent allocation, and robust incentive mechanisms.

Hedera (HBAR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Hedera (HBAR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HBAR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HBAR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Hedera (HBAR) árelőzményei A felhasználók a(z) HBAR árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

HBAR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HBAR kapcsán? HBAR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

