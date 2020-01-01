HashAI (HASHAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) HashAI (HASHAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

HashAI (HASHAI) tokennel kapcsolatos információk Where Artificial Intelligence meets mining excellence.With vast Crypto and Web3 experience, the Hash AI team has established the infrastructure, partnerships, and distribution network for a successful Crypto mining company. Hivatalos webhely: https://hashai.co.uk Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x292fcdd1b104de5a00250febba9bc6a5092a0076

HashAI (HASHAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) HashAI (HASHAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 30.22M $ 30.22M $ 30.22M Teljes tokenszám: $ 89.72B $ 89.72B $ 89.72B Keringésben lévő tokenszám: $ 84.56B $ 84.56B $ 84.56B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 35.73M $ 35.73M $ 35.73M Minden idők csúcspontja: $ 0.0022999 $ 0.0022999 $ 0.0022999 Minden idők mélypontja: $ 0.000152660244543882 $ 0.000152660244543882 $ 0.000152660244543882 Jelenlegi ár: $ 0.0003573 $ 0.0003573 $ 0.0003573 További tudnivalók a(z) HashAI (HASHAI) áráról

HashAI (HASHAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) HashAI (HASHAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HASHAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HASHAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HASHAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HASHAI token élő árfolyamát!

HashAI (HASHAI) árelőzményei A felhasználók a(z) HASHAI árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) HASHAI árelőzményeivel!

HASHAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HASHAI kapcsán? HASHAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HASHAI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

