HAROLD (HAROLD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) HAROLD (HAROLD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

HAROLD (HAROLD) tokennel kapcsolatos információk Welcome to HAROLD, the memecoin inspired by the iconic internet sensation, Harold “Hide the Pain.” Our story is as unique as Harold’s smile. After the project’s original developer executed a rugpull, the resilient Harold community stepped up, took control, and turned the situation around. In true Harold fashion, we embraced the pain, hid it with a grin, and transformed HAROLD into a symbol of resilience and humor. Hivatalos webhely: https://harold.vip Block Explorer: https://solscan.io/token/3vgopg7xm3EWkXfxmWPUpcf7g939hecfqg18sLuXDzVt Vásárolj most HAROLD tokent!

HAROLD (HAROLD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) HAROLD (HAROLD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.87M $ 3.87M $ 3.87M Teljes tokenszám: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Keringésben lévő tokenszám: $ 787.01M $ 787.01M $ 787.01M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.92M $ 4.92M $ 4.92M Minden idők csúcspontja: $ 0.03451 $ 0.03451 $ 0.03451 Minden idők mélypontja: $ 0.000243196545487044 $ 0.000243196545487044 $ 0.000243196545487044 Jelenlegi ár: $ 0.004916 $ 0.004916 $ 0.004916 További tudnivalók a(z) HAROLD (HAROLD) áráról

HAROLD (HAROLD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) HAROLD (HAROLD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HAROLD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HAROLD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HAROLD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HAROLD token élő árfolyamát!

A(z) HAROLD vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) HAROLD (HAROLD) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) HAROLD megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz HAROLD tokent a MEXC-n!

HAROLD (HAROLD) árelőzményei A felhasználók a(z) HAROLD árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) HAROLD árelőzményeivel!

HAROLD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HAROLD kapcsán? HAROLD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HAROLD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

