Happy Cat (HAPPY) tokennel kapcsolatos információk The official project of the Happy Cat meme, which owns the IP rights to the meme. It features a Telegram app with 1 million monthly active users. The project distributed 80% of the supply as an airdrop to app players, 10% to Solana mobile holders, and the remaining 10% was added to the liquidity pool and burned. The cat is happy. Hivatalos webhely: https://happycatonsol.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/HAPPYwgFcjEJDzRtfWE6tiHE9zGdzpNky2FvjPHsvvGZ Vásárolj most HAPPY tokent!

Happy Cat (HAPPY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Happy Cat (HAPPY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Teljes tokenszám: $ 3.33B $ 3.33B $ 3.33B Keringésben lévő tokenszám: $ 3.33B $ 3.33B $ 3.33B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Minden idők csúcspontja: $ 0.05765 $ 0.05765 $ 0.05765 Minden idők mélypontja: $ 0.000382420636071654 $ 0.000382420636071654 $ 0.000382420636071654 Jelenlegi ár: $ 0.001499 $ 0.001499 $ 0.001499 További tudnivalók a(z) Happy Cat (HAPPY) áráról

Happy Cat (HAPPY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Happy Cat (HAPPY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HAPPY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HAPPY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HAPPY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HAPPY token élő árfolyamát!

A(z) HAPPY vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Happy Cat (HAPPY) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) HAPPY megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz HAPPY tokent a MEXC-n!

Happy Cat (HAPPY) árelőzményei A felhasználók a(z) HAPPY árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) HAPPY árelőzményeivel!

HAPPY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HAPPY kapcsán? HAPPY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HAPPY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

