Handy (HANDY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Handy (HANDY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Handy (HANDY) tokennel kapcsolatos információk HANDY is a blockchain-based game platform that provides various services and contents in DeFi, NFT, P2E, and more. HANDY currently provides these two great services HandyPick and King of Planets. HANDY will have more services later and expand its ecosystem continuously. Hivatalos webhely: https://handypick.io/ Fehér könyv: https://handypick.io/download/Handy_Whitepaper_ver.1.5_EN.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x8bbe1a2961B41340468D0548c2cd5B7DFA9b684c Vásárolj most HANDY tokent!

Handy (HANDY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Handy (HANDY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M Teljes tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 945.97M $ 945.97M $ 945.97M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 18.13M $ 18.13M $ 18.13M Minden idők csúcspontja: $ 0.13265 $ 0.13265 $ 0.13265 Minden idők mélypontja: $ 0.000179943687838329 $ 0.000179943687838329 $ 0.000179943687838329 Jelenlegi ár: $ 0.0018133 $ 0.0018133 $ 0.0018133 További tudnivalók a(z) Handy (HANDY) áráról

Handy (HANDY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Handy (HANDY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HANDY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HANDY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HANDY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HANDY token élő árfolyamát!

A(z) HANDY vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Handy (HANDY) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) HANDY megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz HANDY tokent a MEXC-n!

Handy (HANDY) árelőzményei A felhasználók a(z) HANDY árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) HANDY árelőzményeivel!

HANDY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HANDY kapcsán? HANDY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HANDY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

