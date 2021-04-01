HAI (HAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) HAI (HAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

HAI (HAI) tokennel kapcsolatos információk Hacken is a leading provider of cybersecurity consulting services that serves the needs of clients such as crypto exchanges, sharing economy businesses, government agencies, airlines, etc. Hacken Token is a native token that powers most of the activities with the Hacken Ecosystem. The Hacken token can be used for discounted HackenAI subscription fees as well as purchasing additional services within the Hacken Ecosystem including corporate and crypto exchanges cybersecurity services. Hivatalos webhely: https://hacken.ai Fehér könyv: https://hacken.ai/tokenomics.pdf Block Explorer: https://vechainstats.com/account/0xacc280010b2ee0efc770bce34774376656d8ce14 Vásárolj most HAI tokent!

HAI (HAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) HAI (HAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 7.41M $ 7.41M $ 7.41M Teljes tokenszám: $ 958.35M $ 958.35M $ 958.35M Keringésben lévő tokenszám: $ 833.35M $ 833.35M $ 833.35M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 8.89M $ 8.89M $ 8.89M Minden idők csúcspontja: $ 0.4813 $ 0.4813 $ 0.4813 Minden idők mélypontja: $ 0.000048907555818186 $ 0.000048907555818186 $ 0.000048907555818186 Jelenlegi ár: $ 0.008894 $ 0.008894 $ 0.008894 További tudnivalók a(z) HAI (HAI) áráról

HAI (HAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) HAI (HAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HAI token élő árfolyamát!

A(z) HAI vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) HAI (HAI) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) HAI megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz HAI tokent a MEXC-n!

HAI (HAI) árelőzményei A felhasználók a(z) HAI árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) HAI árelőzményeivel!

HAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HAI kapcsán? HAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HAI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

